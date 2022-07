Garmin tõi keset südasuve, rattahooaja tipius välja oma uue pardakompootri ja jalgrattanavigaatori, mis varustatud GPS-iga. Garmin Edge Explore 2 ja Edge Explore 2 Power Mount komplekt − on lihtsasti kasutatavad GPS-jalgrattanavigaatorid, mis viivad ratturid turvaliselt seiklusi otsima.

GPS-jalgrattaarvutid ühendavad eBike’i funktsioonid ja Edge Power Mounti, et ratturid saaksid sõitmise ajal pidevalt seadet laadida.

Edge Explore 2 tooteseeria jalgrattanavigaatori aku tööaeg on koormuse ajal kuni 16 tundi ja aku säästurežiimil kuni 24 tundi. Seadmesse on eelsalvestatud intuitiivsed ja suure kontrastsusega Garmini jalgrattakaardid, et sõitjad saaksid vaadata populaarseid teid ja radu, olla kursis tiheda liiklusega aladega ja leida oma teel üles kõige huvitavamad vaatamisväärsused. See on võimalik 3-tollisel puutetundlikul ekraanil, mida on igasugustes sõidutingimustes hästi näha. Seejuures võimaldab Edge Explore 2 Poweriga komplekti kuuluv uus Edge Power Mount eBike’i sõitjatel oma Edge’i pidevalt laadida, et iga sõidu saaks salvestada algusest lõpuni.

„Olenemata sellest, kas olete harrastajast igapäevarattur, eBike‘iga sõitja vm, Edge Explore 2 tooteseeria navigaator aitab teid igal valitud marsruudil,“ rõhutab Dan Bartel, Garmini üleilmse müügi asejuht.

eBike’iga sõitjad, kes kasutavad ühilduvaid eBike2 ja Edge Explore 2 tooteid, näevad spetsiaalset eBike‘i oleku ekraani. Sellel saab vaadata aku tööaega, samuti on võimalik vastu võtta navigeerimisjuhiseid ja hoiatusi, mis tuginevad aku olekule, abi tasemele ja eelnevalt planeeritud kursile. Uus Edge Power Mount, mis kuulub Edge Explore 2 Power Mounti komplekti, võimaldab sõitjatel oma seiklustele keskenduda ja pidevalt rattaarvutit laadida (ühilduvad Edge‘i rattaarvutid: Edge Explore 2 tooteseeria, Edge 1040 tooteseeria, Edge 1030, Edge 830 ja Edge 530) koos ühilduva jalgrattaga (toitekinnitus ühildub Cannondale SmartSense’i valmis jalgratastega). SHIMANO ja Boschi ühilduvad süsteemid nõuavad omakorda aga lisakaablit, mille saab osta eraldi.

Edge Explore 2 tooteseeria navigaator hoiab õigel teel satelliitnavigatsiooniga. Näiteks on toodet karbist välja võttes kohe kasutusvalmis eelsalvestatud sõiduprofiilid, sealhulgas maantee-, maastiku- ja siseruumide sõiduprofiilid. Et tunda end igal teel kohalikuna, saab kasutada sõiduviisile vastavaid suure kontrastsusega kaarte, mis tuginevad Trendline´i populaarsetel marsruutidel ning rakenduse Garmin Connect teiste kasutajate laaditud miljardite kilomeetrite mahus sõiduandmetele. Saab otse oma Edge’i seadmest vaadata populaarseid teid ja radu, välditavaid tiheda liiklusega alasid ning leida oma teel üles kõige huvitavamad vaatamisväärsused.

Koosta ise oma marsruut, kasutades nutitelefoni rakendusi Garmin Connect, Strava, Komoot jne ja sünkroonides need kiiresti Edge’iga. Üksikasjalik navigeerimine ja hoiatused annavad teada eelseisvatest pööretest.

Kui on soov uurida tavapärasest marsruudist väljaspool asuvaid teid, peata marsruudi juhtimine ja kursist kõrvalekaldumise teated. Algmarsruudile või alguspunkti naasmiseks saab marsruudi juhtimise igal ajal uuesti sisse lülitada. Need, kes eelistavad sõita mägisel maastikul, hindavad kindlasti ClimbPro funktsiooni, mis võimaldab näha järelejäänud tõusu ja selle järskustaset.

Uuenduslike turva- ja jälgimisfunktsioonidega tagab Edge Explore 2 tooteseeria sõitjatele sõidu ajal täiendava meelerahu. Ühilduva nutitelefoniga sidudes võimaldavad GroupTrack ja grupisõnumite vahetamine ratturitel ja nende reisikaaslastel (kes samuti kasutavad Garmini ühilduvaid seadmeid) üksteist jälgida ja sidet hoida ka siis, kui neid silmapiiril näha pole. Kui sõidu ajal peaks juhtuma õnnetus, saadab Edge Explore 2 lisaks automaatselt teate eelnevalt valitud hädaabikontaktidele, edastades jalgratturi asukoha.

Sõiduaegse enesekindluse parandamiseks ühildub Edge Explore 2 tooteseeria Varia seadmete seeriaga, sealhulgas kaamera ja tagatulega uue Varia RCT715 tahavaateradariga. Kui jalgrattur jääb seisma, et süüa või vaadata teel asuvat huviobjekti, annab ratta liigutamisest teada PIN-koodiga (nutitelefoniga ühendatud) kaitstud rattaalarm.

Kui siduda Edge Explore 2 nutitelefoniga, kuvatakse tekstisõnumid ja hoiatused otse Edge’i ekraanil. Pärast sõitu aga sünkroonib Edge Explore 2 seeria tegevused automaatselt rakendusega Garmin Connect, võimaldades jalgratturitel mugavalt kogu oma statistikat ühes kohas vaadata. Jalgratturitel on võimalik ka oma seadet kohandada, laadides Connect IQ™ poest alla tasuta andmevälju, rakendusi ja vidinaid.

Juba saadaoleva Edge Explore 2 soovitatav jaemüügihind on 299,99 eurot. Edge Explore 2 Power Mounti komplekti kuuluva Edge Power Mounti puhul on soovitatav jaemüügihind 399,99 eurot. Edge Power Mounti saab osta ka eraldi, selle hind on 129,99 eurot.