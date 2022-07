(Sisuturundus)

Kui logid sisse oma online kasiino kontole ja liigud lauamängude kategooriasse, näed suure tõenäosusega vähemalt kahte erinevat ruleti mängimise võimalust. Valides lehelt https://kasiinoeesti.ee/kasiinoboonused/ mängimiseks sobiva boonuse võid oma mängukogemust ruletis pikendada sõltumata sellest, mis versiooni lõpuks meelelahutuseks valid. Hasartmängud internetis annavad just boonuste näol sellise eelise, mida maapealsetes kasiinodes praktiliselt üldse ei leia.

Vaatame aga lähemalt kuidas üks ruletiversioon teistest erineb ja proovime mõista, kuidas need erinevused sinu võiduvõimalusi mõjutavad, et saaksid valida versiooni, millest saad online kasiinos boonuste kasutamisel kõige rohkem kasu.

Ameerika rulett

Ruletti on mängitud alates 18. sajandi algusest, kui Blaise Pascal leiutas kaasaegse ruletiratta. Tol ajal oli ainus versioon see, mis on praegu tuntud kui Ameerika rulett. Algses ruletirattas oli kolmkümmend kaheksa sektorit numbritega 0 kuni 36, millele lisandus veel sektor 00.

Kasiinod saavad ruletis oma matemaatilise eelise just nende 0 ja 00 sektorite tõttu. Kui neid poleks, oleks nii punase/musta kui ka paaritu/paaris panuste puhul võiduvõimalus 50-50. Nulliga sektorid on ruletirattas rohelised ja neid ei loeta ei paarituteks ega paarisarvudeks. Seega on mängijal 50% võiduvõimaluse asemel võitmise võimalus ligikaudu 47%.

See võib tunduda väikese erinevusega, kuid just nii teenib kasiino kasumit. Tuhandete voorude jooksul tuhandete mängijatega annab iga kasiino väike eelis kokku tuhandeid eurosid. Seda efekti nimetatakse maja eeliseks ja Ameerika ruletis on maja eelis 5,26%.

Euroopa rulett

19. sajandi keskel tutvustasid kaks prantslast Saksamaa linnakeses nimega Bad Homburg kodanikele ruletti. Nad pidid kodanikke mängima veenma, mistõttu eemaldati ruletirattalt 00 sektor, mis parandas mängijate võimalusi.

Kui teised Euroopa kasiinod nägid, kui suurt erinevust see mängijate arvus toob, läksid peaaegu kõik üle ühe nulliga versioonile, mistõttu nimetatakse seda versiooni nüüd Euroopa ruletiks.

Seega on nii Ameerika kui ka Euroopa rulett sisuliselt sama mäng, välja arvatud 00 sektor, mille leiad Ameerika ruletis. Maja eelis Euroopa ruletis on 2,7%, mis on peaaegu poole väiksem kui Ameerika versioonil.

Prantsuse rulett

Prantsuse rulett sarnaneb Euroopa ruletiga, kuna selles kasutatakse samuti ühe nulliga ruletiratast. Kuid mängulaua paigutus on veidi erinev. Selle põhjuseks on see, et Prantsuse versioonil on mõned täiendavad panustamise võimalused, mis peavad lauale ära mahtuma.

La Partage: on esimene panustamise võimalus, mis on ainult Prantsuse ruleti jaoks. See võimaldab mängijal saada poole oma panusest tagasi, kui pall langeb nullile. Reeglit saab rakendada aga ainult siis, kui mängid paaris/paaritu või punase/musta panuseid.

En Prison: on teine võimalus mängijatele, kes kaotasid, kuna pall maandus nullile. Selle asemel, et pool oma panusest tagasi saada jääb see panus järgmiseks vooruks mängulauale. Kui panus võidab järgmise vooru, saab mängija oma panuse tagasi, kuid ei teeni selle pealt võitu.

Prantsuse ruletil on madalaim maja eelis ehk 1,35%. Väga vähesed kasiinod kahjuks pakuvad seda versiooni.

Kokkuvõtteks erinevate ruletiversioonide kohta

Rulett on fantastiline kasiinomäng, sest see pakub mängus palju võimalusi, mida on suhteliselt lihtne õppida. Ruleti kolm versiooni ei mõjuta seda, kuidas sa mängu mängid. Kui sul on võimalus valida siis tasub alati valida esmalt Prantsuse rulett siis Euroopa rulett ja lõpuks Ameerika rulett. Lõppkokkuvõttes on sinu kogemus ruletiga põhimõtteliselt sama, olenemata sellest, millist versiooni sa mängid.