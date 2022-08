Selle Logitechi hiirega on selline kummaline lugu, et kohe karbist välja võttes tekivad mitmed küsimused. Miks see hiir on nii kerge, kas akut polegi? Miks on kaasas vanamoodne microUSB kaabel mingi kummalise hargiga, mis ei luba seda kaablit näiteks muude USB seadmete taha panna? Ja misasja - jälle üks uus USB adapter nende seni olnute pikas reas? Pro Xi nimeline adapter on siis sel mudelil jälle eraldi sellele hiirele lisaks seniste Logitechi Unified, Bolt, Logitech Pro X Wireless kõrvaklappidel oli veel kolmandagi eraldi adapteriga.

Küsimusi jätkub ja hakkame neid nüüd ükshaaval lahendama.

Hiir kaalub vaid 63 grammi ja on juhtmevaba. Tõesti uskumatu. Kui hiir sisse lülitada, siis on näha ka, et mingi sisemine toide sel on, sest roheline tuluke süttib.

Kui mõnedel mängurihiirtel mängitakse lisaraskustega ja tehakse hiirt isegi raskemaks, siis see on mängudeks, kus vaja välkkiireid liigutusi nagu shooterid, seega iga lisagramm on arvel ja teeb hiireliigutused aeglasemaks. Juhtmed võivad ka olla segavaks faktoriks.

Logitech G kasutab 25K sensorit, mis on ülitäpne ja sihitud just mänguritele. Põhja all on mitu pinda, mis aitavad libisemist sujuvamaks muuta nii laual kui hiirematil ja kuigi see tavalisel laual sahiseb nagu plastmass, on liikumine sujuv.

Asjadega, mida meil polnud, peaks saama aga hiire viite veel minimaalsemaks. Logitech G PRO X Superlight koos NVIDIA GeForce RTX 30 seeria graafikakaardi, NVIDIA G-SYNCi toega ekraani ning NVIDIA Reflexiga mõõtes saavutab tippklassi tulemuse, kui mõõta vastavate vahenditega.

Täpsuse ja kiiruse osas pole loomulikult tavakasutajal midagi ette heita ja proff jääb ka rahule. Nii juhtmega kui Pro X adapteriga juhtmevabalt töötab hiir mõlemaga kiirelt. Mänguri jaoks pole edevaid lisasid nagu RGB valgustust ega silmatorkavat välimust, hiir on nagu üks tavaline must arvutihiir, rullik jätab isegi lausa mõne väga odava hiire mulje. Kuid see välimus on muidugi petlik.

Imelik on see, et adapter töötab vanamoodsa microUSB kaabliga, mitte USB C-ga. Kaabel on mõeldud spetsiaalselt hiire jaoks ja on elastne ja kerge, lisaks kahe sarvekesega, mis aitavad ilmselt pesa paremini hiire küljes paigal hoida ning ei lase toppida teiste seadmete, näiteks vanade telefonide taha laadimiskaabliks. Võib-olla tõesti on kaablis midagi teistmoodi, kui tavalises microUSB juhtmes või see on lihtsalt hiirega ühendades disaini juures oluline.

Logitech G pakub nuppe minimaalselt, kuid siiski piisavalt. Lisaks traditsioonilistele on vasakul veel kaks nuppu - näiteks brauseris edasi-tagasi liikumiseks. Hiir töötab ka kohe Windowsi või MacOSiga arvutiga ühendades adapteriga juhtmevabalt või USB hiirena, kuid lisaseadistusi saab teha G Hubi tarkvarast. See on 174 MB suur ja laseb mängurihiirt lisaks programmeerida, nagu ikka.

Tarkvara muuseas uuendab kohe ka adapteri ja hiire tarkvara, mille käigus peab mõlemad korraga arvuti külge ühendama ja leidma neile kaks vaba USB porti.

Hiirel on tarkvara kaudu võimalik seadeid salvestada ka hiire enda mällu, mis tähendab, et kord juba seadistatud hiirt saab kasutada muude arvutite taga samamoodi ja ei pea uuesti seadistama hakkama. Kokku saab viide mälupessa viis profiili salvestada. Äpist saab profiili alla salvestada veel makrosid ja iga programmi jaoks eraldi seadistusi.

Hiire korpus on piisavalt pikk, et saab sõrmi konksutamata ka suurema kämblaga mugavalt toimetada. Vaid väga väikese käega peab ronima hiire peale, et hiirenuppude klõpsatava osani ulatuda. Hiirerullik käib hammasrattaga ja on vajutatav, küljeklõpse pole.

Pikemat aega kasutades on tegemist üsna mugava ja täpse hiirega nii mängudes kui kontoritööl. Matt pind jätab soliidse mulje, kuid peale veidikest aega kasutamist paistab see kiiresti läikivaks muutuvat.

Hiire kõhu alt leiab veel magnetiga luugi, mille sisse saab peita Pro X adapteri. Seega kui tahad, võid liikvel olles juhtmevaba adapterit kasutada ja kodus USB kaablit. Adapterile on muide veel eraldi adapter microUSB - USB, kui tahad hiireadapterit näiteks kaabli otsast kasutada ja ei viitsi iga kord ühendamiseks laua alla arvutikasti taha roomata.

Üldiselt on see hea ja mugav hiir, aga vaid kontorikasutuseks ei maksaks seda osta. See on nagu sportautoga tööl käimine - muidugi võib ja saab, aga kas Exceli tabelite jaoks on nii head hiirt vaja? Kui osta Logitech G Pro X Superlight, siis ikka mängimiseks - kiireks mängimiseks. Lisavõimalusena saab ka kontoritööd teha. Hind on ka selleks sportautode klassist.

PLUSSID

+ ülikerge

+ ülikiire

+ juhtmega ja juhtmevaba ühendus on mõlemad olemas

MIINUSED

- jälle eraldi adapter

- Bluetooth puudub

- microUSB kaabel

TEHNILISED ANDMED

Mängurihiir Logitech G Pro X Superlight

Hind: 124 eurot

Nuppe: 5

Ühendus: USB, juhtmevaba

Aku: 70 tundi, USBst laetav ja samal ajal kasutatav (sisseehitatud aku, patareisid pole)

USB kiirus: 1 ms (1000 Hz)

Kaal: 63 grammi