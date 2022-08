Garmin esitles täna oma uut võimsat erinevate kestvus- ja muude spordialade harrastamiseks sobivat GPS-nutikella Enduro 2, mis pakub tuge igale vastupidavustreeningutele pühendunud sportlasele.

Garmin Enduro 2 teeb kättesaadavaks sellised funktsioonid nagu mitmeid maailmajagusid katvad TopoActive kaardid, puutetundlik ekraan ja kõigi aegade pikim aku tööaeg.

Erinevaid spordialasid toetaval spordikellal on sisseehitatud LED-taskulamp ja selles kasutatakse eksklusiivset Garmini SatIQ tehnoloogiat, mis aitab optimeerida aku jõudlust, muusika kuulamise võimalusi ja positsioneerimise täpsust. Täiustatud päikeseenergia kasutamine tagab aku tööaja kuni 46 päeva nutikella režiimis ja kuni 150 tundi GPS-režiimis, et läbida muretult ka pikimaid ultravõistlusi.

„Sportlased teavad, mida tähendab pühendumine, ja Enduro 2 on usaldusväärne treening- ja taastumisprotsessi toetav töövahend. Sisseehitatud kaartide, muusika taasesituse võimaluste, Garmini oma klassi parima aku tööaja ja järjest kasvavate jõudlusfunktsioonidega Enduro 2 on iga vastupidavussportlase jaoks asendamatu,“ räägib Dan Bartel, Garmini globaalse müügi asepresident.

Enduro 2 on valmistatud materjalidest, mis tagavad seadme vastupidavuse ja kandmismugavuse. Kerge peen titaanist raam ja tagumine korpus, 1,4-tolline Power Sapphire™-klaas, Ultrafit-nailonrihm ja Garmini klassikalist juhtnuppude süteemi täiendav uus puutetundlik ekraan teevad nutikellast suurepärase abivahendi mis tahes ultravõistlusel. Laetav päikesepatarei tagab ületamatu aku kasutusaja.

Tänu täiustatud päikeseenergia kasutusvõimalustele on Enduro 2 aku tööaeg kuni 40% pikem kui selle eelkäijal. See on spetsiaalselt loodud nii, et peaks vastu ka pikimatele ultravõistlustele. Enduro 2 toetab ka kõiki Garmini tuntud headuses navigeerimisvõimalusi, sealhulgas GNSS-i koos SatIQ-ga, mis tagab eriti täpse asukoha määramise igas keskkonnas, optimeerides samal ajal aku kasutusaega. Nutikella Enduro 2 sisseehitatud WiFi-ühendus võimaldab kasutajatel hõlpsasti, ilma arvutit kasutamata, laadida alla tarkvara ja värskendada kaarte.

Enduro 2 pakub ka mitmeid teisi uusi võistlus- ja treeningfunktsioone, näiteks: kaardirakendus NextFork, mis näitab kaugust järgmise rajaristmikuni ja eelseisva raja nime; vastavalt maastikule kohandatud tempo, mis aitab jooksjatel muutuval maastikul tempot valida, näidates ühtlasi, milline oleks samaväärne jooksutempo tasasel pinnal; visuaalne võistlusprognoos annab jooksuajaloo ja üldise vormi põhjal kiirushinnangu eelseisvate jooksude jaoks; automaatne puhketaimer registreerib jooksu ajal tehtud pause, et jälgida liikudes veedetud aega; seiklusspordi profiil jälgib võistluse ajal pulssi, kõrgust, segmendi aegu ja muid näitusid ning salvestab andmed võistlusjärgseks ülevaatuseks, tehes seda vastavalt seiklusvõistluse reeglitele.

Uue funktsiooni Health Snapshot abil kirjutatakse ja salvestatakse põhistatistikat, mõõtes sealhulgas pulsisagedust, selle varieeruvust, vere hapnikuga rikastatust (Pulse Ox), hingamist ja stressitaset. Täiustatud on funktsioone Body Battery, Fitness Age ja uneindikaatoriga une jälgimist, samuti on kell varustatud mitmesuguste sisseehitatud sise- ja GPS-spordirakendustega, näiteks mägirattasõit, ujumine, matkamine, jooksmine, golf, jooga ja surfamine. Seadmes Enduro 2 kasutatakse neid tervisenäitajaid jõudlusfunktsioonides, nagu Recovery Advisor ja Daily Recommended Workouts, pakkudes kasutajatele tööriistu, mis aitavad neil saavutada parimaid tulemusi.

Enduro 2 on nüüd saadaval soovitusliku jaemüügihinnaga 1099,99 eurot. Lisainfot leiab aadressilt www.garmin.com.