Tartu ülikooli teadusprojektist välja kasvanud süvatehnoloogia iduettevõte LightCode Photonics võitis Kreekas maineka tehnoloogiaettevõtetele mõeldud programmi MIT Enterprise Forum CEE peaauhinna.

Iduettevõte LightCode Photonics´i ambitsiooniks on muuta seda, kuidas robotid maailma näevad. Eesti teadlaste poolt loodud iduettevõte arendab uudseid LiDAR kaameraid, mille alustehnoloogia on tõusmas uueks 3D kuvamise standardiks.

LightCode Photonics on tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetele mõeldud programmi MIT Enterprise Forum konkursil saavutanud nii üldvõidu kui ka võidu transpordi kategoorias. Viis kuud kestnud programmi oli valitud osalema 26 iduettevõtet Kesk- ja Ida-Euroopast ning finaali pääses neist kümme parimat. “Teekond võiduni oli pikk ja intensiivne ning programmi oli kaasatud väga suur osa meie tiimist, et iga valdkonna spetsialist oskaks võtta pakutavatest teadmisest ja kogemustest maksimumi. Meie meeskonna kasv ja võimekus uudset tehnoloogiat arendada on ületanud ootusi ning uued kogemused ja kontaktid kasvatavad veelgi ambitsiooni arendada 3D kaameratele lahendust. Saime kinnituse, et oleme oma tehnoloogiaga õigel ajal õiges kohas,” kommenteeris LightCode Photonics´i CCO Terje Eichelmann.

Lisaks praktilisele kogemusele pälvis LightCode Photonics esikoha saajana 10 000 eurot auhinnaraha ning võimaluse jätkata koostööd globaalsete mentoritega sellistest ettevõtetest nagu EY Greece ja Korn Ferry. Lisaks saab Eesti tehnoloogiaettevõte ka intellektuaalomandi alaseid konsultatsioone ala tippspetsialistidelt.

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna juht Vaido Mikheim tõi välja, et Eesti idusektori jaoks on tegemist märgilise tunnustusega. “LightCode Photonics on suurepärane näide teaduse kommertsialiseerimisest ning ma väga loodan, et nelja Tartu Ülikooli teadlase julgus ja rahvusvaheline tunnustus annavad tõuke ka teistele Eesti teadlastele oma avastuste ja teadmiste pööramiseks rahvusvahelistel turgudel tegutsevateks ettevõteteks. Eesti riigi, Startup Estonia ja ka iduettevõtjate kogukonna eesmärk on teaduspõhisuse senisest suurem väärtustamine, näeme selles suurt potentsiaali ja võimalust viimaks meid järgmisele tasemele kohaliku idusektori arengus,” sõnas Mikheim.

LightCode Photonics on Tartu Ülikooli teadusprojektist välja kasvanud süvatehnoloogiaettevõte, mille asutasid 2020. aastal neli kirglikku ja auhinnatud füüsikadoktorit. LightCode Photonics arendab uudseid LiDAR kaameraid ning iduettevõtte loodud patenteeritud tehnoloogia võimaldab robotite nägemist 100-kordselt parendada, täiustades turul olemasolevaid sensoreid ning lisades neile LightCoded Zoom tehnoloogia abil 3D dimensiooni.

LightCode Photonics on täna kaasamas investoritelt rahastust kolme miljoni euro ulatuses, et tuua turule esimesed 100 kaamerat. Kevadel alustas iduettevõte ka laiahaardelise pilootprogrammiga laorobootika ja viimase miili lahenduste valdkonnas. Pilootprogrammiga on liitunud sellised Eesti tehnoloogiaettevõtted nagu Cleveron Mobility ja Milrem Robotics ning mitmed välised partnerid Ameerika Ühendriikidest kuni Lõuna-Aafrikani.

MIT Enterprise Forum CEE on Ameerika Ühendriikide Massachusettsi tehnoloogiainstituudi poolt loodud kiirendi Kesk- ja Ida-Euroopa iduettevõtete jaoks. Viis kuud kestnud programm on loodud tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetele, osalejate arengut on toetamas kogenud rahvusvahelised mentorid. Programmi fookusteemadeks olid strateegia, HR, õiguslikud alused, turundus ja kommunikatsioon, läbirääkimisoskused ja ideaalne pitch.