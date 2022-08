Tehnoloogiahuvilistel naistel on võimalik kandideerida kuni 18. augustini tasuta ümberõppe programmis Women in Tech | Telia, mille eesmärk on toetada just naiste töötamist tehnoloogiasektoris.

Women in Tech | Telia (Naised tehnoloogias) näol on tegu Telia ja Targa Töö Ühingu koostöös ellu kutsutud programmiga, kus naistel avaneb võimalus asuda ümberõppele ning saada seeläbi paremaid võimalusi IT-sektorisse sisenemisel.

Koolitusprogramm on kõigile osalejatele tasuta ja selle kestvus on 5 kuud (september 2022 - jaanuar 2023). Programmis on kokku 50 kohta ning seal osalemiseks saab end registreerida kuni 18. augustini (kaasa arvatud). Täpsema info programmis kandideerimise ja osalemise kohta leiab SIIT.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul töötab nii nagu mujal maailmas ka Eestis tehnoloogiasektoris vaid 20% naisi.

„Eestis on tehnoloogiavaldkonnas puudu vähemalt 7000 inimest. Naiste suurem hulk IT- ja tehnoloogiasektoris aitaks seda tühimikku natukenegi leevendada. Ühtlasi aitaks naiste suurem esindatus tehnoloogias vähendada otseselt palgalõhet, sest tehnoloogiasektori keskmine palgatase on kõrgem kui enamikus teistes valdkondades,“ ütles Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel saab ümberõppe programmis osaleda omas tempos ja omal ajal ning selleks ei pea end töölt vabaks võtma.

„Programm sobib ideaalselt ka lapsepuhkusel emadele, kes soovivad karjääripööret teha. Näiteks Telia viis oma lapsepuhkusel olevate kolleegide seas läbi küsitluse, millest selgus, et 2/3 osalenutest oleks ümberõppest tehnoloogiasse huvitatud,“ lisas Visse.

Koolitusprogramm on oma olemuselt Courseral baseeruv iseseisev e-õpe, kus võimalus teadmisi omandada kas andmeanalüüsi, UX disaini või IT projektijuhtimise tööks.

Lisaks iseseisvale õppele toimuvad ka toetavad seminarid virtuaalselt ja/või kontoris kohapeal. Kohtumiste eesmärgiks on lisaks teoreetilistele teadmistele parendada osalejate oskusi suhtlemise, kaugtöö, virtuaalse meeskonnatöö ning karjääriplaneerimise vallas. Kursuse lõppedes leiab osaleja endale sobiva praktikakoha kas Telias või väljaspool ning planeerib selleks minimaalselt kaks nädalat.