(Sisuturundus)

Mis on ühist kahel Philipsi monitoril ja puu istutamisel? Kui nende kahe monitori kasti lahti voldid, siis selgub ka põhjus. Lisaks sellele, et kuvarid on valmistatud keskkonnasäästlikult, aitavad need väga kalliks kiskuva hinnaga elektrit kokku hoida ning lisaks võib iga monitori omanik istutada maha paar-kolm puud, mis asuvad süsinikku siduma ja õhku puhastama. Puu kasvatamise tulemust näeb juba õige pea (vaata pilti allpool).

Philipsi rohelisi monitore peetakse maailma ühtedeks kõige keskkonnasõbralikumaks ja nende kasutajad võivad niimoodi oma keskkonnajälge vähendada. 100-protsendiliselt taaskasutatavasse pakendisse pakendatud rohelised monitorid ei tähenda aga, et peaks millestki olulisest loobuma (peale liialt suure elektriarve, mis hakkab vähenema). Kaks kuvarit - nii 24- kui 27-tolline - on igati tasemel äriklassi monitorid, mis sobivad väga hästi nii kontorilauale kui kodutöökohale ja saavad hakkama ka suurt värvitäpsust nõudvate töödega.

24-tolline monitor Philips 242B1G

Sel ärimonitoril on 60,5-sentimeetrine diagonaal ja kolmest küljest väga kitsad servad. Selleks, et tööasend oleks võimalikult mugav, saab kuvarit sättida nii kõrguses kui ka pöörata külgsuunas, et valgus langeks paneelile võimalikult vähe kasutajat segades. Lisaks on ekraanil ka matt pind peegelduste vähendamiseks. Full HD resolutsiooniga IPS-paneel on lisaks väga täpsete värvide ja laia vaatenurgaga igas suunas.

Samal ajal aga tarbib seade tunduvalt vähem energiat tänu mitmesugustele nutikatele energiasäästurežiimidele ning kasutatavale tehnoloogiale. Üheks selliseks tehnoloogiateks on näiteks uutmoodi LED-taustavalgustus, mis säilitab heleduse ja tagab kirkad värvid, kuid vajab palju vähem energiat.

Rohemonitor katab sRGB värviruumi ulatusest 102% ning sobib lisaks tavalisele kontorikasutusele fototöötluseks ja disainitöödeks. Kõik värvide täpsust ja ühtlast heledust nõudvad tööd on selle mudeliga tehtavad. Värskendussagedus on 75 Hz ehk 15% suurem kui tavalistel 60-hertsistel kontorikuvaritel. Lisaseadmete jaoks saab kasutada sisseehitatud USB-jaoturit nelja USB 3.2 pesaga, millest üks toetab nutitelefonide või muude seadmete kiirlaadimist. Seega saab monitori abiga ka laua liigsetest juhtmetest vabastada ning sülearvutit kuvari taha ühendades peab vähem kaablitega jändama.

Ühendusvõimalustest on esindatud VGA (analoog), DVI-D (digitaalne, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-B (upstream) ning neli USB 3.2 pesa (downstream koos ühe kiirlaadimispesaga).

Philips 242B1G pakub veel kolme silmasõbralikku režiimi vaataja tervise hüvanguks: LowBlueMode vähendab näiteks hilisel õhtul töötades enne magamaminekut sinise valguse hulka ning FlickerFree vähendab värelust, et vaatamine oleks veelgi mugavam. EasyRead aga muudab ekraani paberi sarnaseks, et lugemine oleks loomulik ja vähe silmi koormav.

Kui kuvar välja lülitada, siis erinevalt paljudest teistest, mis ka siis väga vähe energiat tarbivad, on see Philipsi mudel null-vatise võimsustarbega. PowerSensor aga kontrollib infrapuna-anduri abiga, kas keegi istub ekraani ees ja kui kasutaja on lahkunud, lülitatakse ekraan välja, et energiat kokku hoida. See võib keskmisel kontoritöökohal kokku hoida kuni 70% energiat ja kasutaja ei märka oma töös ju mitte mingit muutust, sest kuvar säästab just siis, kui kedagi kohal pole.

Veel üks oluline energiasäästulahendus on Philipsi LightSensori tehnoloogia. Kõik teavad, et kui vaadata ekraani eredas päikeses, on vaja ka pilti heledamaks keerata, sest muidu on kõik halvasti loetav. Hämaras toas aga pole nii palju valgust vaja, et arvuti taga tööd teha. Just seda teebki LightSensor - mõõdab ümbritseva valguse tugevust ja reguleerib selle põhjal ekraani heledust.

Ka kuvari tootmisel on püütud võimalikult väikest keskkonnajälge tekitada ning selle eest on saanud Philips oma rohelisele kuvarimudelile TCO Certified Edge’i sertifikaadi. 85% ulatuses koosneb toode tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastist ja ei sisalda mingeid kahjulikke aineid nagu elavhõbe, halogeen või PVC/BFR.

Pakendimaterjalid on samuti täielikult ehk 100% ringlusse võetud kraam ning on taas uuesti kasutatav, kui see kogumispunkti tagastada.

27-tolline monitor Philips 272B1G

Kui 24-tolline ekraan tundub jäävat kitsaks ja ruumi kontorilaual on enam, siis saab endale muretseda natuke suurema, 27-tollise monitori.

Sel mudelil on samamoodi Full HD (1920 × 1080 pikslit) IPS ekraan, energiasäästlik LED taustavalgustus ning samad äärmiselt energiatõhusad tehnoloogiad, mis aitavad elektriarvet ohjes hoida.

Kasutusel on kõik needsamad energiasäästutehnoloogiad, millest juba 24-tollise mudeli juures juttu oli, samuti on olemas kõik silmasõbralikud lahendused mugavaks töötegemiseks ning muidugi on ka 27-tolline kuvar valmistatud keskkonnasõbralikult ja taaskasutust võimalikult paremini ära kasutades.

Mis seemned need kaasas on?

Ajakirjanikele saadetavate Philipsi testmonitoridega tuleb kaasa tops mullalitri ja kolme seemnega. Just selle komplekti abil, mis pärit Forest Nationi koostööst maailma kõige säästlikumaid monitore tootva Philipsiga, saavad huvilised veelgi rohkem oma süsinikujalajälge vähendada. Iga rohelise seeria monitori müügist annetatakse osa puude istutamiseks, aidates nõnda kaasa keskkonna hoidmisele.

Monitori kastis oli kolm seemet, mille sai esialgu omale kontorisse või koju potti kasvama panna kaasasoleva kasvutableti sisse ja hiljem, kui puukene juba piisavalt suur, metsa või aeda maha istutada. Üks puu (antud juhul siis mänd) puhastab õhku ja eemaldab süsihappegaasi oma eluea jooksul nii palju, et oma keskkonna jälje saab kiiresti nulli viia ja edaspidi juba kasvõi miinuspoolele.

Ülaloleval pildil on puukene peale monitori ostu kolm kuud hiljem.

Mis saab monitorist pärast?

Iga tehnoloogiaseade saab ükskord piisavalt vanaks, et see tuleb uuema vastu vahetada. Kuid mis saab vanadest seadmetest hiljem? Kuvaritootja MMD, kes on Philipsi litsentsipartner tootmises, teeb koostööd ka pilootprojektiga Closing the Loop (CTL), mis pöörab tähelepanu seadmete turvalisele utiliseerimisele ja taaskasutamisele, niipalju kui see tehnoloogia viimaste saavutuste järgi on võimalik. Samuti vastavad seadmed TCO sertifikaadile, mis tähendab keskkonnasäästlikku utiliseerimist.

Nagu mainitud, ei sisalda need rohetooted mürgiseid ühendeid ja sellepärast on võimalik neist välja võtta komponente turvaliseks taaskasutuseks või eraldada väärtuslikke metalle uuesti kasutusse võtmiseks.

Süsteem töötab nii, et ostja maksab toodet ostes tasu juba ette jäätmete turvalise töötlemise eest, et sulgeda elektroonika elutsükkel, mis ei lõpe prügimäel. Uue elektroonika ostuhinnale lisanduva tasu eest teeb CTL kohalike partneritega koostööd vanade seadmete kogumisel ja nende ohutul taaskasutamisel. Kogutud jäätmeid kasutatakse uute seadmete tootmiseks nii palju, kui võimalik ja see muudab kokkuvõttes seadme elutsükli peaaegu jäätmeneutraalseks. CTL tagab kogutud jäätmete jälgitavuse, transportimise ja ohutu taaskasutamise.