Eesti iduettevõtted tegid selle aasta esimese kuue kuuga senise rekordkäibe, mis ulatus 958 miljoni euroni ning kaasasid samal ajal miljardi euro ulatuses investeeringuid.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1439 iduettevõtet, neist 50 on loodud käesoleval aastal. Uusi iduettevõtteid on enim asutatud finantstehnoloogia valdkonnas, kus on registreeritud kaheksa uut iduettevõtet ning sellele järgnevad äritarkvara valdkond ja rohetehnoloogia, kus on asutatud vastavalt seitse ja viis uut ettevõtet.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti iduettevõtjaid iseloomustab globaalne haare. “Eesti turg on väga väike ehk juba päris alguses on kohalike iduettevõtete pilgud suunatud suurtele rahvusvahelistele turgudele. Kindlasti teeb see alustamise raskemaks, kuid pikemas perspektiivis peetakse seda üheks meie edu võtmeks. Muidugi toetavad iduettevõtluse arengut ka riiklik poliitika, Eesti hea rahvusvaheline maine, tugev ökosüsteem aga ka need kogemused ja edulood, mis on meil tänaseks juba kogunenud,” sõnas Peeterson.

Iduettevõtted kasvatasid aasta esimese kuue kuuga käivet rekordilise 958 miljoni euroni, mis on 68% rohkem võrreldes möödunud aasta I poolaastaga, kui idusektori kogukäive oli 571 miljonit eurot.

Suurima käibe tegid Bolt (466,9 miljonit eurot), Veriff (32 miljonit eurot), Swappie (25,7 miljonit eurot), Comodule (18,6 miljonit eurot) ja Starship Technologies (16,4 miljonit eurot). Ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega, mis tähendab, et kuigi tegemist on tänase parima teadmisega, ei ole andmed siiski võrreldavad maksukohustuslase majandusaasta aruande andmetega.

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel tasusid iduettevõtted riigile esimesel poolaastal kokku 83,4 miljonit eurot tööjõumakse. Tegemist on 46% suurema numbriga võrreldes aastatagusega, kui riigile tasuti 57 miljonit eurot. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (13,8 miljonit eurot), Wise (11 miljonit eurot), Veriff (3,7 miljonit eurot), Starship Technologies (2,1 miljonit eurot) ja Monese (1,8 miljonit eurot).

Investeeringuid kaasasid Eesti iduettevõtjad selle aasta esimese kuue kuuga üks miljard eurot, oli tehtud 44 tehingut keskmise suurusega 22,9 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid on kaasanud 28 iduettevõtet.

Iduettevõtjaid koondava Eesti Asutajate Seltsi presidendi Kaidi Ruusalepa sõnul on Eesti iduettevõtted olnud targad oma rahvusvahelise kasvu planeerimisel, aga veelgi olulisemalt kasvuplaanide rakendamisel. “Kaasatud kapital on võimaldanud palgata rohkem talente, kes äride laienemisi juhivad ja toetavad. Iduettevõtete äri on piiride ülene ja sektor ei sõltu ühe või teise riigi või kitsa regiooni teemadest. Meie ärimudelid võimaldavad siseneda parasjagu turgudele või kliendiregmentidesse, kus on kasvuks soodne pinnas. See on nutikas ja skaleeruv sektor, mis on aastaid oma edu üles ehitanud. Numbrid on pelgalt suure töö ja kaasaegsete ärimudelite pitser,” sõnas Ruusalepp.

Suurimad investeeringud on 2022. aasta esimesel poolaastal kaasanud Bolt (628 miljonit eurot), Veriff (89 miljonit eurot), Starship Technologies (87,4 miljonit eurot), Glia (40,9 miljonit eurot) ja Eurora Solutions (37,7 miljonit eurot).

2022. aasta I poolaastal on toimunud ka kolm iduettevõtete müüki ehk exit´it. LHV Group ostis märtsis ära iduettevõtte EveryPay ning lisaks on uue omaniku leidnud iduettevõtted Stebby ja Supervaisor.

Selle aasta esimesel poolaastal lisandus eestlaste arvele ka kaks uut ükssarvikut. Jaanuaris sai ükssarvikuks Veriff ja märtsis Glia. Seega on hetkel Eestis kümme ükssarvikut, kelleks on Skype, Playtech, Wise, Bolt, Pipedrive, Zego, ID.me, Gelato, Veriff ja Glia.