Canon tõi turule neli professionaalset videokaamerat – XA65, XA60, XA75 ja XA70 – koos edasijõudnud tavakasutajale suunatud LEGRIA HF G70 videokaameraga. Uued videokaamerad on suunatud paljudele kasutusaladele, sealhulgas dokumentalistidele, ettevõtteüritusteks ja haridussektorile. Kõik mudelid on võimelised jäädvustama 4K kvaliteeti ja HD UVC voogedastuse võimekusega USB-C kaudu. Täiustatud on ka automaatset teravustamist ja näotuvastusfunktsiooni.

Kõik kaamerad võimaldavad võimaldavad salvestada MP4 formaadis ning neljal professionaalsel videokaameral on ka XF-AVC salvestamise võimekus, et toetada ringhäälingu vajadusi.

Canoni kompaktsete videokaameratega saavad sisuloojad hõlpsalt jäädvustada 4K-materjali. Tänu DIGIC DV6 pildiprotsessorile ja vastavalt 1/2,3-tollise CMOS-sensori ja 1,0-tollise tüüpi CMOS-sensoriga varustatud XA65/XA60 ja XA75/XA70 on võimelised jäädvustama 4K UHD- ja täis-HD videot, pakkides kokku 4K pilti, parema HD-kvaliteedi saavutamiseks.

35 mm ekvivalent fookuskaugusega XA65/XA60 pakub 20-kordset optilist suumi ja XA75/XA70 15-kordset suumi.

Kaameratel on suur 3,5-tolline puutetundlik LCD-ekraani ja kõrge eraldusvõimega Ocular EVF-i, et töö oleks võimalikult sujuv.

Canoni autofookus võimaldab XA65/XA60 ja XA75/XA70 teravustamist objektidele lukustada ja automaatselt jälgida. Dual Pixel CMOS AF-iga mudelid XA75/XA70 on võimelised eriti kiireks ja sujuvaks teravustamiseks. Lisaks koos Dual Pixel teravustamisjuhisega muudab objekti käsitsi teravustamise lihtsaks. XA65/XA60 mudelivalik kasutab täiustatud hübriid-automaatteravustamise süsteemi, mis tagab parema teravustamise hämaras

Kõigil kaameratel on käsitsi teravustamise võimalus, mille saab seadistada kas teravustamise/suumirõngale või XA75/XA70 objektiivi juhtrõngale.

Tänu 5-teljelise pildistabilisaatorile jäädvustavad need mudelid võimalkult värinavabad kaadrid.

Paindlike salvestusvõimalustega XA65/XA60 ja XA75/XA70 sobivad professionaalsete töövoogudega, olgu selleks siis XF-AVC 4K UHD 160Mbps 25P või väiksem, paremini hallatava MP4 4K UHD 150Mbps koodekiga 25P

Heli salvestamiseks on XA65/XA60 ja XA75/XA70 kaks XLR helisisendit ja 4-kanaliline PCM sisendi tundlikkuse seadistamiseks.

Lisaks pihukaameratele avaldas Canon ka uue PTZ kaamera Canon CR-N700, mis toetab 4K60P 4:2:2 10 bit salvestust ning 12G-SDI ühenduvust.

Uus kaamera peab silmas just otseülekannete, stuudisalvestuste ning ringhäälingu vajadusi.

Uuendusena on CR-N700 intelligentne Dual pixel autofookus viidud professionaalse videotehnika tasemeni olles võrdväärne EOS C70 ning XF605 kaameratega üle kogu zoomi ja fookusvahemiku.

CR-N700 on võimeline voogedastama 4K 60P üle IP, sobides suurepäraselt kaug- ja otseülekanneteks.

Full HD salvestamisel on kaameral 15-kordne optiline suum.

CR-N700 on ka öörežiim, mis võimaldab operaatoritel tänu sisseehitatud IR-filtrile jäädvustada kaadreid peaaegu pimedas. Nii et rannamaja, hoia oma piip ja prillid.

Kaamera suunamootoreid saab liigutada nii aeglasi ja täpseid kui 0,1°/sekundis, mis tähendab, et operaatorid suudavad jäädvustada kaadreid sujuvusega, mis käsitsi ei ole võimalik.

Canon CR-N700 kaugkaamera soovitatav jaehind (koos käibemaksuga) on 11 199,00 € ja müük algab 2022. aasta detsembris.