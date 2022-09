(Sisuturundus)

Internet on kahtlemata inimkonna viimaste aastakümnete üks olulisim leiutis.

Hobide mitmekesisus

Internet on mõjutanud meie elus väga paljusid aspekte. See puudutab nii meie tööelu, koduseid harjumusi kui ka meelelahutust ja hobisid. Alates kalligraafiakursusest kuni markide kogumiseni – kõige kohta saab õppida, infot koguda ja ennast täiendada palju lihtsamalt kui varem. Näiteks online kasiinod on üks väga suur valdkond, mis on muutunud tänu internetile äärmiselt populaarseks.

Hobide valik on sama värvikas ja kirju nagu inimesed ise: antiikesemete kogumine, uute keelte õppimine, iluteenused, uue muusikainstrumendi mängimine – inimestel panevad silmad põlema väga erinevad teemad. Hobidega tegelemine mõjub positiivselt nii meie tervisele ja füüsilisele heaolule ja aitab meil igapäevarutiinist eemalduda. Mitmed uuringud kinnitavad, et hobidega tegelemise kasu ei saa mõõta tegevusele kulutatud tundide ajaga, vaid iga nädal endale rahuldust pakkuvale tegevusele aja kulutamine suurendab oluliselt meie üleüldist õnnetunnet.

Õppige interneti abil uusi oskusi

Veel mõni kümmend aastat tagasi oli suhteliselt haruldane, kui inimene õppis maalima, projekteerima, fotografeerima või küpsetama ainult õpikute abil ja iseseisvalt. Oskuse omandamiseks tuli tavaliselt läbida kursus või põhjalik koolitus. Õnneks on tänapäeval internetis väga palju kvaliteetset materjali, erinevaid tasuta ja tasulisi loenguid ja raamatuid. Iga eriala või oskuse esimesed nipid ja trikid saab internetist ja sotsiaalmeediast kätte, kui sellele veidigi aega pühendada.

Millised on need hobid ja oskused, millega omandamisega saab interneti abil lihtsasti algust teha ja mis ei nõua esialgu suurte summade kulutamist erinevatele kursustele? Soovitame siinjuures mõned toredad võimalused, mida saab interneti abil õppida igas vanuses ja asukohas.

Kokakunsti oskused Youtube´i abiga

Olete kirglik kokkaja ja küpsetaja, sooviksite oma hobist teha püsiva sissetuleku, kuid tehnilisi oskusi ja kõrgemat kokakunsti pole teil aega õppima minna? Pole vaja muretseda – veebist leiab väga palju professionaalse tasemega videosid ja koolitusi nii küpsetamisfännidele kui toortoidu huvilistele.

Pole toredamat hobi kui kokkamine, mis hoiab kõik meie meeled erksana, kutsub meid olema loomingulised ja võimaldab sõpradele ja tuttavatele meeleolukaid kokkusaamisi korraldada. Soovi korral saab oma hobi raha teenima panna ja avada kodukohviku või miks mitte jagada ühel hetkel oma oskusi ja teadmisi tasulises Youtube´i kanalis.

Programmeerige uus mobiilimängude hitt

Kes oleks võinud kunagi arvata, et rumalast ideest saab miljardiäri, mille kasutusvõimalustel ei näi lõppu paistvat!? Just selliste tulemustega hiilgab üks maailma kõige populaarsemaid mobiilimänge Angry Birds. Enne ülipopulaarse ideeni jõudmist oli Angry Birds´i loojad peaaegu pankrotis ning sadade mängude ideed ei olnud testimisfaasist kaugemale lennanud. Seega ka parimatest parimatel läheb õige idee ka teostuseni jõudmiseks sageli aastaid.

Kui te nüüd kõhklete, et see ei ole võimalik, kui te pole läbinud programmeerimises ülikooli, siis eksite. Lihtsamaid mänge suudavad kokku panna vähegi nutikad ja selleks erinevaid programme ja õpetusi on veebiavarused tulvil. Leidke endale sobiv formaat ja hakake katsetama oma erinevaid ideid. Kes teab, võib-olla on just teie geniaalne idee järgmine superhitt?!

Elukestev õpe võib olla ka iseseisev

Eestis räägitakse väga sageli elukestva õppimise vajadusest ja aina suuremast olulisusest. Ühiskonnas toimetulemiseks peame me kõik adapteeruma ja pidevalt uusi oskusi omandama, sest muutused ühiskonnad ja tehnoloogiates on väga kiired. Helgema tuleviku ja parema konkurentsivõime saavutamiseks on hea end pidevalt täiendada.

Meil võib tekkida ka soov õppida midagi hoopis teistsugust ja uut, omandada portselanimaalimise või hiina keele oskus, et oma vaba aega väärtuslikumalt sisustada. Õnneks on väga mitmekesiseid võimalusi omandada uus hobi just interneti abil, esialgu selleks suuri summasid kulutamata. Kui on selge, et iseseisvalt õppides enam vajalikku arenguhüpet ei toimu, on alati võimalik leida mentor või koolitaja.