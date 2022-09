Elektroonikaettevõte LG Electronics kuulutas välja Life’s Good Award innovatsioonikonkursi, mille võidutööde vahel läheb jagamisele 1 miljon USA dollarit. Konkursil on oodatud osalema ka Baltimaad ning tööde esitamise tähtaeg on 10. oktoober.

Innovatsioonikonkursile oodatakse originaalseid ja teostatavaid lahendusi, mis on seotud kas keskkonnasäästlikele lahendustele suunatud Innovation for the Planet programmiga või Innovation for People programmiga, mis keskendub igapäevaelu rikastavatele ideedele, seades esikohale turvalisuse, kasutusmugavuse ja juurdepääsetavuse.

Ideid saab esitada LIFE’S GOOD AWARD veebisaidil, kus on leitavad ka osalemistingimused ning üksikasjad.

„Life’s Good Award peegeldab meie innovatsioonifilosoofiat ja veendumusi, et tee paremasse tulevikku saab sillutada vaid siis, kui me kõik üheskoos tegutseme,” ütles LG Electronics tegevjuht William Cho. „Ootame huviga, et tutvuda inimeste uuenduslike ideedega, mis aitavad kaasa parema ühiskonna ja jätkusuutlikuma keskkonna loomisel ning et neid nende elluviimisel toetada.”

Konkursi hindamiskomisjonisse kuuluvad lugupeetud akadeemikud erinevatest keskkonna- ja sotsiaalvaldkondadest ning LG ettevõttejuhid. Life’s Good žürii liikmete seas on London Business School professor Alex Edmans, kes on pälvinud Financial Times Best Business Books of 2020 ja Financial Times award for Excellence in Sustainable Finance Education auhinnad, Cambridge Judge ärikooli professor Christopher Marquis, kes võitis 2021. aastal Axiom Business Book Awards auhinnagaalal kuldmedali ärieetika kategoorias ning Hanyangi ärikooli professor ja kollektiivse mõjukeskuse direktor Hyun S. Shin.

„Iga teadlase eesmärk on rakendada oma teadmisi reaalsete probleemide leevendamiseks,” ütles Marquis. „LG on andnud meile selleks võimsa platvormi. Life’s Good Award võimaldab LG ressursse kasutada algajate innovaatorite, ettevõtjate, akadeemikute ja ärispetsialistide kokku toomiseks ning on veenev näide sellest, kuidas ettevõte saab inimeste elu tõeliselt paremaks muuta,” lisab ta.

LG on ühendatud käed mittetulundusühinguga B Lab Korea, mis on kogenud ettevõtete sotsiaalse mõju mõõtmise ja sertifitseerimise alal, tagades, et kõiki konkursile esitatud töid hinnatakse asjakohaste mõjumõõdikute abil.

Esimesel läbivaatusel hinnatakse töid põhjalikult ning kõrgeima hinde saanud ideed pääsevad teise vooru, mille seast valib akadeemiliste institutsioonide tunnustatud teadlastest koosnev žürii välja kolm parimat. Kolm finalisti kuulutatakse välja CES 2023 tehnoloogiamessil ning need esitatakse hindamiskomisjonile jaanuaris toimuval viimasel esitusesessioonil. Esimese koha võitjat (Grand Prix) premeeritakse 700 000, teist kohta 200 000 ning kolmandat kohta 100 000 USA dollariga.