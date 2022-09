Haridusinnovatsiooni ettevõtteid esindav EdTech Estonia kutsub osalema 48-tunnisel globaalsel häkatonil, mis toob 14.-16. oktoobrini virtuaalüritusena kokku ligi 60 meeskonda ja 300 osalejat rohkem kui 40 riigist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on Eesti haridussüsteem maailmas kõrgelt hinnatud, kuid selle jätkuvaks arendamiseks peame ka tulevikku vaatama.

"Soovime olla maailma juhtiv haridusriik ka infoajastul. Haridustehnoloogia võimaldab õpilastel oma aega paremini organiseerida ja kaasahaaravalt õpitut omandada, aidates samas õpetajate väärtuslikku aega säästa ja koolil tööd efektiivsemalt korraldada. Vajadus õpilasi ja õpetajaid toetavate digilahenduste järele on kasvav ning julgustan kõiki huvilisi andma oma panuse tuleviku haridusse," ütles Vinter-Nemvalts.

EdTech Estonia korraldatava häkatoni eesmärk on töötada 48 tunni jooksul meeskondlikult välja ja katsetada uudseid ideid, mis parandavad hariduse kättesaadavust või pakuvad lahendusi olemasolevatele probleemidele. Oma meeskondade ja ideede esitamise tähtaeg on 9. oktoober.

"Otsime haridustehnoloogia häkatoniga uuenduslikke hariduslahendusi. Oma ideega on häkile oodatud nii kogenud ettevõtja, haridustehnoloog, alustav startup kui ka kooliõpilane. Kuidas jätkuvalt haridust innoveerida läbi uute teenuste loomise ja tagada, et meie ühiskond omaks teadmisi ja oskusi, et võimalikult edukalt tuleviku väljakutsetega toime tulla?" lausus ürituse peakorraldaja, haridusalgatuse Edumus asutaja Maria Rahamägi.

Rahatarkuse õpetaja Mart Vainu osales eelmisel aastal EdTech Hack programmis ja investeeris auhinnaraha esimese prototüübi tegemisse.

"Mul on hea meel, et Cashy rahamänguga häkatonil osalesime, sest see aitas firma arengule kaasa ja oli põnev kogemus. Leidsime tiimi kaks ägedat inimest, kes aitasid hiljem mängu arendada. Lisaks võitsime osalemise kolmekuulises mentorprogrammis, millest oli abi, kui nüüd investoritelt raha kaasasime," ütles Vainu.

Ideede arendamise toetamisel prototüübiks toimuvad häkatoni raames probleemi valideerimise, ärimudelite ja äriideede esitluse töötoad. Tiime toetavad kogenud ettevõtjad ja spetsialistid, teiste seas näiteks Tõnis Kusmin, Jaanika Merilo, Oleg Shvaikovsky, Kadri Tuisk.

Häkatoni auhinnafond on rohkem kui 17 000 eurot, peaauhinna summas 8000 eurot on välja pannud Haridus- ja Teadusministeerium. Sel aastal on võitjate hindamisel ministeeriumi fookuses arendatavate lahenduste tõenduspõhisus. Sellega julgustatakse häkatonil osalevaid tiime oma toodete ja teenuste arendamisel silmas pidama lahenduste seoseid valdkonna teaduslike uuringutega.

Seekordne haridustehnoloogia häkaton toimub online sündmusena ja on suunatud osalejatele nii Eestist kui lähiriikidest. Sündmus leiab aset inglise keeles, kuid valdav enamus mentoritest juhendab tiime ka eesti keeles.

Häkatoni aitab läbi viia EAS-i ja KredExi ühendasutuse iduettevõtluse üksus Startup Estonia ning Haridus- ja Teadusministeerium. EdTech Estonia on Eesti haridustehnoloogia ettevõtete katuseorganisatsioon, mis koondab 42 erinevat hariduse edendamise ettevõtet.

Rohkem infot ja registreerimine EdTech Hack kodulehel.