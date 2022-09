Alanud on kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumidele. Enam kui 50 koostööpartneri poolt välja pandud stipendiumitele saavad tehnikaülikooli tudengid kandideerida kuni 18. oktoobrini.

Sel sügisel paneb esmakordselt kaks stipendiumit välja tehnoloogiaettevõte Playtech Eesti, toetused on suunatud tarkvarateaduse instituudi bakalaureuse- ja magistri üliõpilastele. Playtech Eesti direktor Ivo Lasni sõnul on see heaks võimaluseks tunnustada ja innustada tublisid üliõpilasi, kellel on suur potentsiaal kasvada valdkonna tipptegijateks ning kes paistavad silma oma motiveerituse, ambitsioonide ning õpitulemuste poolest. Lasn lisab, et Playtechi jaoks on noorte talentide arendamine oluliseks fookuseks ning ka stipendiumid on suunatud just IT ja tarkvarateaduste tudengitele. Välja valitud üliõpilased kutsutakse ka ettevõttesse praktikale, kus kogenud mentorite käe all teadmisi praktiseerida ning arendada.

Uusi toetajaid on teisigi: Finestmedia, Grant Thornton Baltic, Fibenol, Kristel Kruustük, Estonian Cell, kinnisvarabüroo Uus Maa, Sirkel ja Mall, R8 Technologies, Favorte, PwC, Prysmian Group, Saku Metall Allhanke Tehas, Interconnect Product Assembly (IPA) ja SA Southwestern Advantage.

Sellest aastast tehnikaülikooli tudengitele stipendiumi välja pannud Grant Thornton Baltic on Baltikumi suurim kohalike partnerite juhitud äritegevuse toe- ja nõustamisteenuste pakkuja. „Järelkasvuga tegelemine on meie ettevõtte jaoks väga oluline teema ning panustame sellesse valdkonda järjest enam. TalTechi stipendiumiprogramm on hea võimalus kaasata veelgi rohkem noori meie ettevõtte tegevusse, tutvustada neile nii meie ettevõtet kui ka erinevaid põnevaid finantsalaseid rolle. Eelkõige ootamegi kandideerima neid üliõpilasi, kes on tulevikus huvitatud oma tööelu siduma raamatupidamise, audiitortegevuse või finantsnõustamise valdkonnaga,“ sõnas Grant Thornton Baltic personalijuht Marge Litvinova.

Ka Fibenol panustab esmakordselt. „Fibenoli eesmärgiks on puidutööstuse jäägid väärindada senisest innovaatilisemal ning keskkonnasõbralikumal viisil. Tehnoloogia, mida me kasutame, on maailmas ainulaande ja loob aluse täiesti uudsele tööstuslikule arengusuunale. Meie soov on tuua rohkem noori puidukeemia kui tulevikuvaldkonna juurde. Soovime, et Eesti võiks tulevikus olla puidu väärindamise innovatsiooni ja arenduskeskus tänu siin paiknevale kompetentsile ja kogemusele,“ selgitab Triin Tepp, Fibenoli personalijuht.

Arengufond vahendab erinevaid ettevõtete, vilistlaste ja fondide stipendiume, eesmärgiga toetada tudengite õppimismotivatsiooni ja akadeemilist järelkasvu tehnikaülikoolis. „On ülimalt hea meel näha, et nii palju ettevõtteid toetavad tudengeid nende õpingutel. Järjest enam ettevõtteid näevad vajadust valdkonna populariseerimiseks ja üheks heaks võimaluseks on tulevastesse spetsialistidesse panustamine stipendiumiga. Lisaks on see ideaalne võimalus tööandjal ennast varakult noortele nähtavaks teha, et tööturule sisenemisel ülikooli lõpetanu teaks, mis ettevõtted antud valdkonnas tööandjana teda kõnetaks,“ märkis Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi eestvedaja ja juhatuse liige Elinor Toming. „Tänan kõik pikaajalisi, uusi ja tulevasi Arengufondi koostööpartnereid,“ lisas ta.