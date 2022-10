(Sisuturundus)

Kas oled tähele pannud, et Eesti meedias näeb sageli hasartmängu reklaame? Pole harv juhus, et mängima meelitavad ka plakatid trammipeatuses ja sotsiaalmeedia platvormidel.

Kui reklaami peale klikkida ja asja lähemalt uurida, avaneb täiesti isesugune virtuaalmängude maailm, kus esmalt tekib kohe küsimus turvalisuse kohta.

Järgmine artikkel ongi pühendatud turvalisusele ja usaldusväärsusele veebis mängides. Kuidas see saavutatakse ning mis mehhanismid kaitsevad mängijaid tehniliste probleemide korral? Kuidas üldse suhtutakse hasartmängude pakkujatesse veebis ning mis on mängijate jaoks kõige olulisem?

Raha peale mängude kujunemislugu

Raha peale veebis panustamine algas Eestis 2000. aastate alguses. Siis ei olnud operaatoreid veel kuigi palju ning ka usaldusväärsuse küsimus oli väga aktuaalne.

Tänapäeval on Eestis veebikasiinode sektor juba päris arenenud ning tegevusloa saamiseks peab vastama kindlatele reeglitele. Meie teada pole Eestis ühtegi juhust, kui mängija võidab litsentsiga kasiinos panustades suurema summa raha ning selle kättesaamisega on tekkinud probleeme.

Enne, kui räägime konkreetselt ühe või teise kasiino usaldusväärsusest, vaatame lähemalt, milliste probleemidega võivad mängijad veebis panustades silmitsi seista ning kuidas operaatorid mängijatesse suhtuvad.

Saad boonuse või spinnid, aga need ei tööta

Kasiinod reklaamivad suurelt tervituspakkumisi, sissemakse boonuseid ja tasuta spinne. Vahel lausa mängukordi ilma sissemakseta. Enne nende kasutamist tasuks tutvuda preemiatele laienevate kasutustingimustega.

Vahel võib juhtuda, et spinnid ei hakka üldse töölegi. Probleem on tavaliselt mängijas, kes ei ole spinne korrektselt aktiveerinud või siis operaatori poolne, kui platvormi mingi funktsioon on vigane või töötab viivitusega.

Kui boonuse või muu preemiaga seoses tekib küsimus, tasub ühendust võtta mängukoha klienditoe spetsialistiga. Nii on kindel, et saad auhinnast maksimaalse kasu ning toimetad vastavalt boonuse reeglitele.

Mäng ei tööta. Saad võidukombo, aga raha ei tule üle

Mänguportaalid, mis pakuvad raha peale panuste tegemist, peavad järgima väga täpseid reegleid mis puudutab mängude pakkumist ja kliendisuhtlust. Ometigi võib tekkida erinevaid tehnilisi probleeme, seda nii operaatori platvormi ebatäiuste kui ka mängija enda veebibrauseri seadete tõttu.

Kui mäng ei tööta või kiilub kinni, siis tasub proovida, kas aitab küpsiste ja vahemälu kustutamine veebilehitsejas. 80% juhtudest see aitab, kuid võib olla, et mõni vähemkasutatav brauser lihtsalt ei toeta tänapäeva moodsaid kasiinomänge.

Hoopis nõme on, kui saad slottidel võidukombo kokku, aga mida pole, on lubatud rahasumma. Sellistel puhkudel on kõige targem mängimises paus teha ning võimalikult ruttu klienditoe esindajale asjast märku anda.

Kvaliteetne klienditeenindus on iga Eesti litsentsiga mängukoha jaoks prestiiži küsimus ning igal juhul leitakse mängija jaoks sobiv lahendus või vähemalt selgitatakse, mis juhtus. Ükski tehniline lahendus pole täiuslik ning mängud võivad kinni kiiluda ka kehva internetiühenduse tõttu.

Võidad, aga raha ei saa kasiinost välja kanda

Eestis on veebikasiinosid, mille tehnilised lahendused on ebatäiuslikud ning väljamakse tegemisel võid kohata igasugu tõrkeid. Sageli juhtub aga nii, et vahendid mängijakontol on lukus, sest mängija pole täitnud võetud boonuse läbimängimise tingimusi.

Pea kõik online kasiinod pakuvad tervitusboonuseid ja spinne. Enne aga, kui saad raha välja kanda tuleb boonusraha ja võidud spinnidega kasiinos ettenähtud arv kordi läbi mängida.

Võidad, aga väljamakset peab ilmatu kaua ootama

Võidu kättesaamisega kaasnev pikk ooteaeg on üks suurimaid probleeme, mida mängimisega alustades ei oska ette aimatagi. Kujuta ette, et peale pikka mänguseanssi saad lõpuks täistabamuse, tahad raha kasiinost panka välja kanda, kuid makse töötlemine võtab ilmatu kaua aega.

On mängijaid, kes taolises olukorras kaotavad kannatuse, tühistavad väljamakse ning mängivad raha maha. Hiljem võib tekkida kahetsus ning lausa pettumustunne mängude pakkuja vastu.

Lahendus on ilma kontota ehk kiirkasiinod, mis pakuvad lisaks lihtsale alustamisele ka kordades kiiremaid väljamakseid. Kiirkasiinodes liigub raha minutitega nii, et ootama peab võib-olla ainult panga tagant, kuid väljamakse tühistamine pole siis enam võimalik.

Kiirkasiinod kasutavad Trustly ja Zimpler nimeliste ettevõtete makselahendust, mille ülesanne on mängija isik tuvastada juba esimese pangasissemakse tegemise ajal.