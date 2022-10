Prototron, kes kümne tegevusaasta jooksul on sadadele tehnoloogia startup-ettevõtetele aidanud tuule tiibadesse puhuda, võtab programmi vastu veel selle nädala lõpuni uusi registreerijaid ja maailmamuutvaid ideid. Paljude jaoks on see koht esimese prototüübi loomiseks või äritegevuse kasvuks. Programmis on nii töötoad, mentorid kui ka märkimisväärne auhinnafond - 35 000€ osalusvaba rahastus.

Kümne aasta jooksul on Prototron rahastanud 95 nutikat ideed kokku 1,22 miljoni euroga, meeskonnad on aga järelinvesteeringuid kaasanud enam kui 62 miljonit eurot. Trend näitab, et mida aasta edasi, seda olulisemaks muutub teadlikus ja tähelepanu pööramine keskkonda panustamine, et jätkusuutlikku ühiskonda arendada. Ka sel aastal on Prototroni fookuses rohkeline mõtleviis, kuid mitte ainult. Ideid võib esitada igast valdkonnast.

“Täna otsib kogu maailm tarku viise keskkonnateadlikuks tegutsemiseks ja nii ka Prototron - sel korral pöörame erilist tähelepanu ideede keskkonnamõjudele,” selgitab Jana Budkovskaja valitud suunda. MTÜ Prototron tegevjuhi Jana Budkovskaja sõnul on 10 aasta jooksul Prototronist n-ö läbi käinud meeletult ägedaid ideid, millest nii mõnestki on saanud tänaseks tugev startup ja ettevõte. Kõige eredamateks näideteks on ehk CoModule, Bikeep, 10Lines ja Lingvist.

Prototroni 29. kandideerimisvoor on avatud 15. oktoobri südaööni. Ideede esitajatele vanuse või haridusega seotud piiranguid pole, seega on kandideerima oodatud kõik visiooni ja ideedega mõtlejad. Prototronis osalema valitud tiimid saavad professionaalset nõu mentoritelt turunduse, brändingu, keskkonnamõju hindamise ning strateegia loomise, tootearenduse ja raha tõstmise vallas. Praktilised töötoad viivad samm-sammult ideest prototüübi valmimiseni ning firma registreerimisest kuni maksesüsteemide valimiseni.

Avalduste seast valib osalejad ning lõpuks ka võitja Prototroni ekspertkogu koosseisus: Heidi Kakko (EstBAN), Henrik Roonemaa (Geenius veeb), Liisi Himma (Swedbank), Madis Raukas (Osram), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Jaanus Tamm (Defendec), Andrus Oks (Tera Ventures), Priit Rohumaa (Nutshell), Sven Illing (TalTech), Indrek Orav (Tehnopol), Erik Puura (University of Tartu), Kristjan Maruste (CoModule).

14. detsembril 2022 selguvad Prototroni sügisvooru võitjad, kes saavad kuni 35 000 eurot osalusvaba rahastust oma idee prototüübi valmis ehitamiseks või edasi arendamiseks. Prototroni eesmärk on prototüüpide finantseerimise abil panustada uute idufirmade ja maailma muutvate tehnoloogiate sündi.

Registreemisnõuded leiab siit.