Mängumonitoride ja IT-tarvikute bränd AGON by AOC toob turule uue AGON AGM600 mängurihiire, mis mõeldud e-spordiks ja FPS- või põnevusmängude fännidele. Hiirel on tekstuurse pöidlatoe ja haarduva pinnaga ergonoomiline disain, kümme kohandatavat nuppu ja RGB LEDF valgustus. Hiir on NVIDIA Reflex sertifikaadiga.

Juhtmega hiir AGON AGM600 kasutab Pixart PMW3389 sensorit, toetades 16 tuhande punktilist eraldusvõimet tolli kohta, 50 g kiirendust ning 400 tolli sekundis liikumistäpsust. Tipptasemel sensor on oluline viivitusteta kasutamiseks nii laual kui hiirematil, samas kui 1 ms/1000 Hz pollimiskiirusega on ühendus hiire ja mängu vahel nii vahetu, kui vähegi võimalik.

AGM600 on loodud kestma, sel on eriti vastupidavad Kailhi nupud, mis töötavad 80 miljonit klõpsu ning metallist kerimisratas.

Tänu ergonoomilisele kaardus kujule pakub AGM600 paremakäelise mängurile võimalust kasutada nii “käelaba” kui “küünis” haardetüüpi.

Hiire nahasõbralik matt ning UV-kattega kaitsekiht tagab kasutusmugavuse, samas kui silikooniga küljepaneelid lubavat hiirt kindlalt käes hoida, vältides pikkade mängusessioonide puhul olukorda, kui hiir käest libiseb või haare halveneb. Tänu AGM600 teflonist põhjamattidele saab hiirt mugavalt kasutada erinevat tüüpi pindadel või hiiremattidel. Hiir on kerge, kuid vastupidav – ilma juhtmeta kaalub AGM600 ligikaudu 115 g, olles täpselt sellises kaalus, et seda on mugav adrenaliinirohketes olukordades lihtsalt ja täpselt käsitseda. Seadmel on vastupidav 1,8-meetrine punutud kaabel, mida saab arvutiga ühendada USB kaudu.

AGM600 on NVIDIA Reflex sertifikaadiga, mis kinnitab madalat latentsust ja kõrget reageerimisvõimet. See tähendab, et ühendades mänguhiire monitoriga, millel on NVIDIA Reflex Latency Analyzer tööriist, nagu näiteks AGON PRO AG254FG või AGON PRO AG274QG, saab kontrollida kogu süsteemi latentsust iga komponendi lõikes. Läbi selle saavad mängijad kergelt tuvastada oma mängusüsteemi nõrku kohti.

Hiirel on kümme seadistatavat nuppu. Lisaks hiire vastupidavatele põhinuppudele on sel ka metallist kerimisratas/nupp ning pöidlaga saab lihtsalt kasutada kolme küljenuppu (edasi/tagasi ja snaipri nupp). Lisaks leidub hiirel ka kerimisratta all kaks nuppu, mille abil on kerge DPI-d suurendada või vähendada. See on kasulik olukordades, kui kasutaja peab DPI-d langetama, et olla täpsem või tõstma selleks, et kursoriga lihtsalt üle terve monitori liikuda.

Mängudes saab snaiprinuppu all hoides kohe DPI sätteid muuta, tehes pikslitäpsusega snaipritööd. Niisamuti on AGM600-l ka vasaku hiirenupu küljel kaks lisanuppu, mis on vaikimisi seadistatud kiireks helitaseme muutmiseks. Kõik AGM600 hiire 10 nuppu on täielikult ümberseadistatavad.

Professionaalse mänguri peamine hiir ei oleks täiuslik, kui seda ei saaks enda soovide järgi kohandada. G-menu tarkvaraga ongi võimalik hiirt oma soovide järgi seadistada. AGM600 on varustatud Light FX RGB LED tuledega – esiküljel AGON-i logo ning hiire alumises osas asub ümberringi valgustusriba. Neid tulesid saab sünkroniseerida valitud AGON by AOC või AOC Gaming toodetega, mis võimaldab seadmete tuledel ühtlaselt hingata, vilkuda või lainetada. RGB tuled võivad ka valitud DPI seadistust näidata.

AGM600 laseb salvestada kaks seadistusprofiili, millega võib kindel olla, et e-sportlased saavad oma individuaalset seadistust kasutada turniiridel või võistlustel sellises olukorras, kui neil pole lubatud installida või kasutada kolmanda osapoole tarkvara nagu G-Menu.

AGON AGM600 mänguhiir tuleb müügile alates oktoobrist soovitusliku jaehinnaga 54,90 eurot.