Cleantech Estonia ja TalTech Mektory korraldavad 28.-29. oktoobril 24-tunnise häkatoni Climathon, mille eesmärk on leida lahendusi linna kõige põletavamate keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Häkaton toimub TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses, kuhu on oodatud kõik uuenduslikud ideed, mida aitavad edasi arendada oma ala eksperdid. Climathon on õige koht, kui soovid oma ideele hoogu juurde anda, ekspertidelt väärt tagasisidet saada ja uusi kontakte luua. Kohale võib tulla olemasoleva meeskonnaga või ka lihtsalt uudistama, et leida ürituselt idee ja meeskond, millesse panustada.

Samaaegselt toimub häkaton rohkem kui sajas linnas üle maailma, mis eristab seda teistest häkatonidest ja muudab selle ainulaadseks. Igas linnas püütakse leida lahendusi just seal olevatele probleemidele.

"Tallinn valiti 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks. Sellega tunnustatakse linna jõupingutusi keskkonnasõbraliku linnaelu edendamiseks ja omakorda seatakse ambitsioonikamaid eesmärke keskkonnaalaseks arenguks. Sellised üritused nagu Climathon annavad tõuke rohelistele ideedele, mis aitavad kaasa seatud eesmärkide saavutamisele. Climathon pakub linnakodanikele suurepärast võimalust leida ühiselt lahendusi keskkonna- ja inimsõbraliku elukeskkonna loomiseks," sõnas Climathon Tallinn projektijuht Katerina Chantzi.

"Soovime Climathoniga kokku tuua aktiivse grupi tulevikku vaatavaid kodanikke, kes ühises sünergias loovad lahendusi meie aja suurimatele kriisidele: elurikkuse ja keskkonnakriis. Lisaks on meie eesmärk rakendada loodavates lahendustes bio- ja ringmajanduse põhimõtteid,” kommenteeris Kaisa Hansen, Climathoni kaaskorraldaja ja TalTechi uusettevõtluse juht.

Kliimahäkatoni lõpus presenteerivad meeskonnad oma lahendusi žüriile, kes valivad välja kõige potentsiaalikamad ideed. Lisaks rahalistele auhindadele Startup Estonia poolt on võimalik võita kolm kuud tasuta mentorlust Cleantech Estonialt, otsepääsu rohetehnoloogia ärikiirendi Beamline eelprogrammi ja Prototroni programmi, kuus kuud tasuta tööruumi Mektorylt, kohtumise EstBANi ingelinvestoriga ja piletid sTARTUp Dayle.

Sel aastal korraldab Climathoni Tallinnas Cleantech Estonia koostöös TalTech Mektory Uusettevõtluskeskusega.