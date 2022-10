(Sisuturundus)

Võite olla arvamusel, et ettevõtte asutamine on keeruline töö, kuid kas see on ka tõsi? Ei ole. Kuigi on palju neid, kes teile vastu vaidleksid (ja võib-olla on neil ka põhjust), lubage mul praegu lihtsalt öelda järgmist: kui alustatakse oma ettevõtet, siis tehakse seda tavaliselt seetõttu, et soovitakse oma elu üle rohkem kontrolli; oma ettevõtte omamine annab inimesele võimaluse määrata omaenda töötunde ja vabu päevi ning teenida teistest vähem töötades sellist sissetulekut, et ei peaks enam muretsema, kas suudavad ots otsaga kokku tulla! Ja siis puutume kokku nendega, kelle suurepärane idee/toode pakub lahendusi probleemidele, millega paljud päevast-päeva vaeva näevad.

Rooma linna ei ehitatud ühe päevaga ja oma ettevõtte asutamine ei ole ju sellest analoogiast erinev. Võtke aega, et planeerida, mida sellest saavutada soovite. See aitab ülejäänuga, sest kui on seatud konkreetsed eesmärgid, muutuvad sammud nende eesmärkide saavutamiseks selgemaks (ja tõenäolisemaks)! Kui alustamine tundub üle jõu käiv, proovige jaotada eesmärgid väikesteks saavutatavateks tükkideks; sel viisil, isegi kui üks neist ei tööta ideaalselt, võib teine edukalt toimida.

Teie ettevõtte rahastamine

Ettevõtte rahastamine võib olla keeruline, kuid vajalikke rahaliste vahendite saamiseks on palju võimalusi. Üheks võimaluseks on smefinance, Teil võib-olla õnnestub saada pangalaenu või leida investor. Samuti võite proovida saada rahastust valitsuselt või koguda raha sõpradelt ja perekonnalt.

Ettevõtte rahastamiseks on palju erinevaid viise, seega on oluline valida meetodi, mis vastab teie vajadustele. Peaksite kaaluma, kui palju raha vajate, kui kiiresti seda vajate ja mida vastutasuks pakkuda saate.

Ettevõtluse alustamisel on oluline, et teil on selge ülevaade oma oma rahalisest olukorrast ja eesmärkidest. See hõlmab teie alustamiskulude, ettevõtte käivitamiseks suunatud raha ja jooksvate kulude tundmist. Samuti peab teil nende kulude katmiseks olema varutud piisavalt vahendeid.

Ettevõtte rahastamiseks on erinevaid viise. Saate ennast ise finantseerida oma enda rahaga või otsida välisinvestoreid.

Kui te pole kindel, kust alustada, on siin iga meetodi kohta lisateavet:

Ärilaenud

Väikeettevõtte laenud on tänapäeval ettevõtete omanike jaoks populaarne valik. Seda tüüpi laen võimaldab ettevõtte omanikul laenuandjalt raha laenata, kasutades ettevõtet tagatisena. Selle meetodi eelisteks on asjaolu, et te ei pea oma raha välja panema, säilitades ettevõtte üle 100% kontrolli. Lisaks on väikeettevõtte laenudel tavaliselt kõrge laenulimiit, mis võib uue ettevõtte alustamisel kasuks tulla.

Kui kaalute väikeettevõtte laenu, peaksite meeles pidama mõnda asja. Esiteks veenduge, et mõistate laenu tingimusi ja seda, kui palju te tagasi maksma peate. Samuti on oluline arvestada, et laen mõjutab teie isiklikku krediidiskoori. Väikeettevõtte laenu võtmine võib oma ettevõtte käivitamiseks olla suurepärane meetod, kuid enne otsuse langetamist on oluline kaaluda kõiki oma võimalusi.

Investorid

Välisinvestorite otsimisel tuleb meeles pidada mõnda asjaolu. Esiteks peab teil olema kindel äriplaan, mis kirjeldab teie ettevõttest visiooni ja seda, kuidas kavatsete selle edukaks muuta. Teiseks on oluline, et mõistate hästi oma rahalist olukorda ja oskate sõnastada, miks rahastamine teile vajalik on ning kuidas kavatsete seda kasutada. Lõpuks peate investeeringu saamisel olema valmis loobuma teatud kontrollist oma ettevõtte üle.

Kui olete valmis tööd tegema, võib välisinvestorite otsimine olla suurepärane viis oma ettevõtte alustamiseks või vajalike rahaliste vahendite hankimiseks ettevõtte kasvatamise eesmärkidel.

Omafinantseering

Kui otsustate enda ettevõtet ise rahastada, peaksite olema teadlik oma rahalisest olukorrast ja sellest, mida saate endale lubada. Peate oma kulutustega olema distsiplineeritud ja veenduma, et te ei kulutaks ettevõttele liiga palju raha. See nõuab teilt palju planeerimist ja pühenduvust.

Muud aspektid, mida jälgida

Ettevõtte loomisel on ka teisi olulisi aspekte, mis sageli tähelepanuta jäävad. Nende hulka kuuluvad sellised asjad nagu seaduspärasused, allhange, bränding, turundus ja müük. Siin on iga punkti jaotus:

Seaduspärasused

Oluline on veenduda, et teie ettevõte on seaduslikult registreeritud ja järgib kõiki kohaldatavaid seadusi. See võib olla keeruline protsess, mistõttu on oluline juba varakult advokaadiga konsulteerida.

Bränding

Tugev brändiidentiteet võib teie ettevõttel aidata konkurentidest silma jääda. Tugevasse brändistrateegiasse on oluline juba varakult investeerida.

Turundus

Hea turundusstrateegia on iga ettevõtte jaoks üli oluline. Peate tuvastama oma sihtgrupi, kellele turundate ja välja mõtlema sõnumi, mis nendega kajastub.

Müük

Iga ettevõtte elujõuks on müük. Kindlat müügistrateegia omamine on vajalike ja pidevalt uusi meetodeid proovida.

Allhange

On palju töid, mida saab aja ja raha säästmiseks välispakkujatelt tellida. Näiteks saate tellida oma raamatupidamis-, arveldamis- või turundustegevuse teistelt ettevõtetelt.

Klienditugi

Klienditeenindus on oluline, sest see aitab ettevõtetel oma klientidega suhteid luua. Klienditugi pakub neile vajadusel tuge ja abi. Klienditeeninduskanaleid on mitmeid, näiteks telefon, e-post, otsevestlus ja sotsiaalmeedia.

Oluline on leida teie ettevõttele kõige paremini sobiv klienditeeninduse strateegia. Samuti peate veenduma, et teie klienditeenindusmeeskond on hästi koolitatud ja kursis teie toodete või teenustega.

Need on vaid mõned olulised aspektid eduka ettevõtte loomisel. Kui keskendute nendele valdkondadele, olete edu poole teel.

Võtmepunktid

Kõige olulisem on oma ettevõtte alustamisel meeles pidada, et tuleb hoida end organiseerituna ja keskenduda oma eesmärkidele. Tehke plaan ja pidage sellest kinni ning olge edu nimel valmis ohverdusi tooma. Samuti on oluline, et olete paindlik ja valmis kohanema turu või majanduse muutustega. Viimaks pidage alati meeles, et ettevõtte edukaks pööramiseks on vaja rasket tööd ja pühendumist.