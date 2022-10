(Sisuturundus)

Lõpuks ometi on IT maailma vallutanud võimsalt üks standard, millega saab peaaegu kõike teha - USB-C. See aitab sinu sülearvutit monitoriga ühendada samal ajal arvutit monitorist laadides, vajadusel ühendatakse ka LAN võrk, hiir, klaviatuur, printeri ja mis iganes lisaseade, mida tahad tavalisest USB pesast kasutada, kuid nüüd asuvad kõik pordid monitori küljes.

Seega on monitor just see seade, kuhu külge kõik vajalikud asjad kodus või kontoris ühendada saab ning arvuti enda jaoks piisab ühest kaablist - sellestsamast USB C-st. Kõik toimib ilma erinevate kaablipundardeta.

Mida selleks vaja? Ei rohkem ega vähem kui üht USB C huubiga monitori ja vastavat ühendusjuhet. Kui kaalud kodusesse töökohta suurema ekraani muretsemist, mis silmadele on kindlasti parem ja mugavam kui sülearvuti enda väike vaateaken, siis selline kodumonitor võikski olla USB C ühilduvusega. Ka tööl on taolisest ekraanist palju abi näiteks juhul, kui kontorilaual on lisaseadmeid, mida tüütu iga kord sülearvutiga ühendama hakata või polegi neid porte sülearvutil nii palju, et hiir, klaviatuur ja printer korraga külge pista. Siis on taas abiks monitor, mis toetab kõik-üle-üle-kaabli lahendust.

Siin on mõned head näited sellistest mudelitest, mis vabastavad kaablipuntrast ja isegi sülearvuti eraldi toiteplokist, kui masin seda toetab - vaja on USB C Power Delivery toega ühendust. Valides monitori, vaata järgi, kas sülearvuti toiteks vajalik võimsus on toetatud - enamasti see nii ongi.

Nõgus ja lai: Philips 346P1CRH USB dokiga

Kuna kodus on sama tähtis ka meelelahutus, siis on hea valik võtta kodukontorisse ekraan, mis sobib nii mängimiseks, filmi vaatamiseks kui tõsiseks kontoritööks. Kus võiks kõik need kolm tegevust paremini ühendatud olla kui väga laial, nõgusal ja suurel ekraanil? Pikad Exceli tabelid mahuvad ära, film on panoraamne nagu kinos ning mänguski on tänu nõgusale paneelile võimalik tunda end tõeliselt mängu sees sündmuste keskel olevana.

Sel 34-tollisel mudelil on 21:9 kuvasuhtega ekraan, mille resolutsiooniks 3440 × 1440 pikslit ja 178/178 kraadine vaatenurk.

Ekraanikinnisvara saab lahedalt ära kasutada ka mitme asja jaoks korraga, kuna Philipsil on selleks loodud MultiView, millega saab kaks seadet korraga ühendada ja näidata pilti samaaegselt. Näiteks võid kõrvuti või pilt-pildis vaadata lauaarvuti ja sülearvuti kujutist.

Sülearvutiga ühendatav USB C pakub nelja erinevat ühendust: toidet sülearvutile, ekraanipilti sülearvutist monitori, andmesideühendust ja LAN porti läbi kuvariga ühendatud võrgukaabli. Andmeside on kahepoolne ja vahendab monitori kõigi USB-pesadega ühendatud seadmete liiklust arvutisse ja arvutist seadmetesse. Tegemist on USB C dokiga monitoriga, mis pakub lisaks ka dokkimist RJ45 võrgukaablile ning DP-out võimalust. See asendab edukalt kõik kontori dokkimislahendused ja vähendab liigseid kaableid laual.

Mudeli nelja millisekundi pikkune reageerimisaeg pole küll parimate mängurimonitoride tasemel, kuid kodused mängud saab siiski selle kuvariga mängitud - eriti need mängud, kus on tähtis võimalikult lai vaateväli ja kiire reageerimine pole nii tähtis.

Ühendustest on olemas DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C 3.2 Gen 2 (ülesvool, toide kuni 90 W), väljundiks aga DisplayPorti väljund (DP, USB-C), HDCP, HDCP 2.2 (HDMI / DP), HBR3 ning USB-dest üks USB-C, USB-B (ülesvool), neli USB 3.2 porti lisaseadmete jaoks (allavool, ühe kiirlaadimisega), heli sisend/väljund, RJ-45 tüüpi LAN port (kuni 1 Gibt/s) ning eraldi sünkroonimise sisend. Veebikaamera on ekraani kohal.

Kuvari jalga saab reguleerida kõrgemaks või madalamaks kuni 180 mm, kallet sättida (–5 kuni 25 kraadi) ning keerata 180 kraadi püstiseks.

Philips 243B1JH - väike ja lihtne monitor põhilisteks kontorivajadusteks USB dokiga

Kui otsid kompaktsemat töömonitori, mis laual vähem ruumi võtab, kuid pakub samal ajal võimalust videokoosolekuid teha, siis see mudel on hea valik. Ülaservast leiab väljahüppava turvalise veebikaamera, mis on kuvari sees peidus ja välja tuleb vaid siis, kui seda vajatakse.

Veebikaamera on varustatud täiustatud Windows Hello näotuvastusega, et mugavalt sisselogida ja kasutada näotuvastust parooliasendajana. Windowsisse sisselogimine käib kaameraga vähem kui kahe sekundiga ehk ligi kolm korda kiiremini, kui parooli sisse tippides.

Full HD (1920 x 1080 pikslit) on piisav enamuse kontoriprogrammide kasutamiseks, vajadusel saab puhkepausi ajal isegi mõne video vaadata või vähem nõudliku mängu mängida. Ekraani alus on küljele pööratav, et saaksid oma tööd ka naabrile näidata, kõrgus on reguleeritav ning kalle samuti.

Lisaks USB C-le leiab veel eraldi DisplayPorti, HDMI ja sisseehitatud kõlarid. Tegemist on USB dokiga monitoriga, mis toetab RJ45 võrgukaablit ning DP-out ühendust. Dokkiga lahendus aitab kontoris vältida eraldi dokke ja hulka kaableid, mis sellega seotud. Kõik ühendused saab lahendada ühe monitori tagant.

Philips QHD 276B1JH - rohkem pinda ja vähem kaableid

Kui tahad enam ekraanipinda ja rohkem teravust, siis sel mudelil on 27-tolline paneel ning QHD eraldusvõime (2560x1440 pikslit). Lisaks on olemas ka neli USB 3.2 pesa, millest peaks piisama enamiku kontoritööks vajalike lisaseadmete ühendamiseks. Muidugi on olemas USB C ja veel eraldi Displayport. Ka sel mudelil on peidetav veebikaamera. Nii seda kui eelnevat monitori saab tänu hübriid-USB C/A kaablile kasutada ka seadmega, millel endale USB-C pesa pole.

Philips 276B9H - hea jagatava töökoha ekraan

Kui töökohta jagavad mitu inimest või kasutusel on palju erinevate ühendustega seadmeid, siis see 27-tolline ekraan pakub võimalust lisaks kõik-ühes USB C-le ka ekraani teistmoodi kasutada - kas Displayporti või HDMI 1.4-ga. Veel on olemas kolm USB 3.2 pesa lisaseadmete ühendamiseks. Veebikaamera on nagu kõigil teistelgi Philipsi B-sarja mudelitel siin olemas.

Philips 34E1C5600HE - 5 MP veebikaameras ei pea kvaliteedi pärast häbenema

Kuigi mobiilidel leidub juba tohutu pikslihulgaga sensoreid, on veebikaamerad jäänud endiselt üsna tagasihoidlikuks. Kuid 5 MP veebikaamera ja Windows Hello näotuvastusega monitor lubab juba teistest tavalistest sisseehitatud kaameratest kordades paremat pilti edastada ning tagab näotuvastusega sisse logides ka hoopis parema turvalisuse. See Philipsi monitor on ülilaia 34-tollise ekraaniga, muidugi ka universaalse USB-C ühendusega ning loodud spetsiaalselt hübriidtööks nii kodust kui kontorist. Sellise tööstiili juures on kvaliteetsetel videokoosolekutel väga tähtis osa. Lisaks aitab ülilai UltraWide Quad HD (3440 x 1440 pikslit) resolutsioon pikki ridu korraga ühes vaates vaadata, näiteks laiu Exceli tabeleid. MultiView näitab samal ajal kahte seadet korraga. Veebikoosolekutel aitab heli selgena hoida mürasummutusega mikrofon.

Philips 27E1N5600HE - mängi ja tee tööd väga hea 5 MP veebikaameraga

Hea monitor sobib nii tööks kui puhkuseks - see mudel ongi paras kontoritööks, kui 5 MP veebikaameraga on keskmisest kuni viis korda parem pilt ning taustahelid eemaldab mürasummutusega mikrofon. Samas on neist omadustest kasu ka mängides teiste mängijatega suhtlemisel. Ekraan ise toetab IPS paneeliga suure vaatenurgaga teravat QHD pilti ning 5 W kõlaritest kostab hästi nii filmide kui mängude stereoheli. USB C ühendusega saab oma arvuti ühendada monitoriga vaid ühe kaabli abil, kust tuleb ka toide.

Philips 24E1N5300HE - kompaktne mängu- ja töömonitor

Kui lauapinda on vähe või tahad monitori, mida hea ümber paigutada või mida mänguüritustele ja ka kontorisse hea kaasa võtta, siis 24-tolline mudel on mugav valik. Alati on selle monitoriga kaasas sisseehitatud 5 MP veebikaamera koos mürasummutava mikrofoniga ning USB C võimalused. IPS panel tagab laia vaatenurga ja korrektsed värvid, veebikaamera toetab Windows Hello näotuvastust, sisseehitatud 5 W stereokõlaritega aga võib ka filmi vaadata ja mänge mängida. Mudelil on Full HD eraldusvõime.

Philips 329P1H - 4K igas olukorras ühe kaabliga ja USB dokiga

Kui 4K on miinimum, millega nõus oled tööd tegema, siis see 32-tolline suure ja terava ekraaniga Philipsi mudel on paras valik. Lisaks on sel ka veebikaamera videokoosolekute pidamiseks ning parajalt ühendusi kõigi oma seadmete ühendamiseks: DisplayPort 1.4, võrgupesa, HDMI 2.0 (kaks pesa), muidugi kahepoolne USB-C koos dokiga.

Kõik need monitorid on kodus või kontoris ühendatavad sülearvutiga vaid ühe “nabanööri” - USB C kaabliga. Selle lahendusega saad oma arvuti pordid vabaks jätta, sest monitori külge ühendatud lisaseadmed toimivad täpselt samamoodi, kui arvuti küljes. Ka kott on tööle minnes või töölt koju kulgedes toiteploki võrra kergem, sest seda pole enam arvutile vaja - USB C toimib ka laadijana. Seega vabastab USB C-ga monitor mitmest ebamugavusest, millega varem töö ja kodu vahet liikudes tuli leppida. Dokiga võib ühendada RJ45 võrgukaabli ja sealtkaudu arvutile jagada kuni 1 Gbit/s ühendust. Doki lahendus lubab kasutada kõiki lisaseadmeid sellesama monitori tagant ning erladi dokki polegi enam vaja. Vaata USB doki lahenduste kohta lähemalt siit.