(Sisuturundus)

Põhjused auto ostmiseks on väga erinevad. Nõndasama varieeruvad on ka inimeste võimalused ja ootused oma sõiduvahendile.

Nissan on üks neist autotootjatest, mille mudelid ei löö küll kohalikul autoturul massiga, aga kindlasti laiendavad ja mitmekesistavad need tänuväärselt Eesti tarbijate valikuvõimalusi.

Siin on viis mõjusat argumenti, miks osta omale kasutatud Nissan.

Kindel kvaliteet

Elektriautode segmendis on Nissan oma Leafiga üks tugevamini kanda kinnitanud ja end tõestanud särtsuautosid. Leaf oli elektritaksonduse pioneersõiduk Eesti teedel ja pole paremat katsepolügooni sõiduautode testimiseks, kui kasutada neid taksoteenuses - intensiivne kasutus, pidev ustest sisse-välja voorimine, lugematu arv taguotsi istmepolstrit poleerimas.

Sellisele tulevärgile suudavad vastu panna ainult hästi kokku pandud autod, mille iga detail ja sõlm on läbimõeldud ning toodetud kvaliteetsest materjalist.

Seda, et Nissan selle ülima testi heade tulemustega läbis, ilmestab fakt, et ka uute elektritaksode soetamisel on langetatud otsus just nimelt Nissani uue põlvkonna Leafi kasuks.

Lai valik linnamaastureid

Nissan on tähelepanelikult jälginud tarbijate ostueelistusi ja suunanud oma tähelepanu teraviku eri suurusega linnamaasturitele.

Kõige võimekam neist on X-Trail, mis on ka linnast väljas ja keerulistemates oludes küllaltki tubli kaaslane - sõit väiksematel ja raskemini läbitavatel teedel või värskelt sadanud lumel pole X-Trailile midagi ületamatut.

Nissani mudelirivi populaarseim ja levinuim linnamaastur on kahtlemata Qashqai. Modernse välimusega Qashqai on pilku püüdnud juba alates oma turuletulekust 15 aastat tagasi. Teise põlvkonna mudel 2010-ndate keskpaigas kujunes tõeliseks hitiks.

Erinevalt teistest väiksema keskklassi linnamaasturitest suutsid Nissani insenerid Qashqaisse ära mahutada seitse istekohta. Loomulikult ei ole kokkuklapitavad lisaistmed mõeldud pikal teekonnal täiskasvanute vedamiseks, aga kolmelapselisele perele annab see hea võimaluse nädalavahetuse väljasõidule vanavanemad kaasa võtta või lastega võistlustele minnes pool meeskonda peale laadida.

Väikseim, lustakas ja vahest ka meeldejäävaima välimusega Nissani linnamaastur on Juke. Mänguline, ümarate vormide ja nunnude detailidega Juke on selgelt sihitud nooremale publikule.

Ajaproovi läbinud linnamini

Nissan Micra on üks tuntumaid ja ideaalsemaid linnaminisid läbi aegade. Kolmesilindrilise ja 0,9-liitrise töömahuga mootor annab välja lugupidamist väärivad 90 hobujõudu. Loomulikult pole seda piisavalt, et kaasliiklejatele foori tagant minema pühkides oma tagatulesid näidata, aga ühe tonni lähedale jääva tühimassiga auto liigutamiseks linnaliikluses on sellest enam kui küll.

Väike mootorimaht ja masina kerge kaal tagavad, et pöörded ei ole pidevalt põhjas. Seeläbi on madal ka auto kütusetarve. Igapäevaseks linnas sõelumiseks kulub saja kilomeetri läbimiseks umbkaudu neli liitrit bensiini. Arvestades kosmiliseks muutuvaid kütusehindu on Nissan Micra tõeline säästuauto, mis kõlab kenasti kokku ka rohelise mõtteviisiga, et igaüks meist jätaks planeedile maha võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje.

Soodne valik

Nissanite hinnad on läbi aja ka uute autode puhul pigem skaala soodsamasse otsa kuulunud. Kasutatud Nissan ei ole siinkohal erandiks: suhteliselt värske, paar aastat vana ja mõistliku läbisõiduga Nissani saab, sõltuvalt mudelist, kätte enamasti 10 000 - 20 000 euro eest. Vaadates, kuhu on tänaseks kerkinud kasutatud autode hinnad üldiselt, on tegemist hea diiliga.

Julge eristuda

Peale Qashqai on teised Nissani mudelid Eestis mõnevõrra harvemini esindatud ning ega ka Qashqaidest pole meie tänavad just üleküllastunud.

Kui kaubanduskeskuse parklas oled oma Škodat või Toyotat teise omasuguste mudelitemerest pingsalt otsima pidanud, siis Nissani puhul üldjuhul sellist olukorda ei teki. Nissaniga saad erineda ja eristuda ning sul ei ole seejuures tegelikult midagi kaotada - ainult võita!