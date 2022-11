(Sisuturundus)

Paar päeva enne jõule tuleb suurele hulgale inimestele kingitusi teha. Kulude vähendamiseks otsige poode, mis pakuvad uusaasta allahindlusi.

Mida kinkida emale jõuludeks

Pöörake tähelepanu esitluse praktilisusele. Mõtle, mida su ema kindlasti kasutab? Pole mõtet teha kingitust, mis sihitult kapiriiulil tolmu kogub. Edukatest valikutest märgime:

Soe kootud kampsun, mis vastab puhkuse teemale. Asi kaitseb vanemat ka kõige rängema külma eest. Valides pöörake tähelepanu toote kvaliteedile: koostis peaks sisaldama villa, mitte ainult tehismaterjale (polüester, akrüül). Teeserviis, dekoratiivnõude komplekt. Kui te ei suuda otsustada, mida emale 2023. aasta jõuludeks kinkida, on hea lahendus tema köögitarvete arsenali täiendamine. Mitte ükski koduperenaine ei jää üleliigseks uue kauni roa, mittenakkuva panni, küpsetusvormi või pidulike klaaside komplektiga. Kinkekaart ilusalongi. Meeldib välimusest hoolivale naisele. Parem on mitte piirata ema ühegi konkreetse protseduuriga, vaid osta teatud rahalisele väärtusele vastav kupong.

Mida isale jõuludeks kinkida

Heade lahenduste hulka kuuluvad:

Villane sall, sussid või sokid. Armas ja praktiline kingitus, mis sobib ideaalselt külmaks aastaajaks. Tasub peatuda klassikalistel värvidel, valides neutraalses vahemikus tavalised värvid. Huvitav raamat. Kas te ei suuda välja mõelda, mida isale jõuludeks kinkida? Kirjandus, mis on valitud vastavalt lapsevanema eelistustele, on hea võimalus jõulukingiks. Eliitalkoholi kinkekomplekt. Tavaliselt on kaasas selle joogi jaoks mõeldud klaas või klaas, samuti erinevad head-paremad. Vein, õlu, viski, rumm, džinn - jääb üle valida alkoholitüüp, mida teie isa eelistab.

Mida kinkida tüdrukule jõuludeks

Meeste jaoks pole oma kallimale originaalse üllatuse valimine lihtne ülesanne. Vaatame mõnda huvitavat ideed.

Kaunid noored daamid on oma välimuse pärast mures, soovides igal juhul atraktiivseks jääda. Neile meeldivad kindlasti uusaastapuu all uued riided, kosmeetika või parfüüm. Ärge unustage tarvikuid: stiilne käekott, rahakott, vöö, mugavad kindad, mis täiendavad välimust.

Võimalike üllatuste kogumine jätkub. Sellele on vaja lisada ehteid, tehnilisi kommunaalteenuseid (telefon, sülearvuti, juhtmevabad kõrvaklapid).

Kas te ei tea, mida kinkida tüdrukule jõuludeks, et ta rõõmustaks? Kas soovite midagi ebatavalist? Vali kingitus-mulje! Korraldage oma hingesugulasele romantiline reis mööda riiki või välismaale, ostke piletid tema lemmikartisti esinemisele, makske meistriklassi või koolituse eest, millest ta on juba ammu unistanud. Emotsioonid sellisest uusaasta üllatusest jäävad kauaks meelde.

Mida kinkida oma poisile jõuludeks

Mõelge sellele, mis teie noormeest huvitab, millised asjad võivad teda tööalases tegevuses aidata. Innukas autojuht hindab videosalvestit või navigaatorit, mugavat mobiiltelefoni hoidjat, programmeerijat rõõmustab ebatavaline taustvalgustusega klaviatuur ja kokkasid rõõmustavad nutikad köögikaalud.

Headeks kingitusteks mehele on aksessuaarid: stiilne vöö teksadele, trendikas lips särgi juurde, uus rahakott, et raha jääks kenasti volditud.

Kui olete tavapärastest kingitustest tüdinud ja soovite midagi ebatavalisemat, pakkuge valitud inimesele mäng, mis on mõeldud koos mängimiseks. See võib olla meelelahutuslik või intiimne, see võimaldab teil suhet mitmekesistada.

Mida kinkida vanaemale jõuludeks

Eakad peavad valima praktilisi lahendusi või kingitusi-elamusi. Siin on mõned võimalikud valikud.

Plaid. Sooja riide sisse mähituna saate mugavalt oma lemmikfilme ja telesaateid vaadata. Konteinerid lahtiselt toodete ja maitseainete hoidmiseks - et suhkur, jahu ja teraviljad ei seisaks kapis kottides. Seade rõhu mõõtmiseks. Mitte just kõige inspireerivam kingitus, aga kindlasti õige asi majas.

Mida veel kasulikku ja huvitavat saab vanaemale jõuludeks kinkida:

mälestuseks fotoalbum laste ja lastelaste prinditud piltidega;

kodumasinad (veekeetja, triikraud, mikrolaineahi jne);

laualamp, mis hõlbustab lugemist;

õlgkorv mugavaks ostlemiseks;

looduslikest kividest helmed - vaatamata vanusele on vanaema siiski naine.

Mida kinkida vanaisale jõuludeks

Saate teha sobiva kingituse, et parandada lähedase elukvaliteeti. Kingi talle näiteks ortopeediline madrats või padi, hea veefilter, valgustatud kepp, soojendusega sussid, vitamiiniteede komplekt.

Sa ei eksi, kui valid külmadeks talveõhtuteks vanaisale kingituseks mugava kiiktooli.

Ja kui vanahärra on juba jõudnud sellise eseme soetada, tasub sellele lisada soe varrukatega tekk.

Kas vanaisale meeldib lugeda? Miks mitte osta talle e-raamat, õpetades seda kasutama. Ta saab vidina fonti suurendada, mis vähendab silmade pinget.

Nagu iga mees, hoolitseb vanaisa jätkuvalt enda eest. Liigsetest karvadest vabanemise lihtsamaks ja ohutumaks muutmiseks võite talle kinkida elektrilise pardli, lõikemasina või trimmeri.

Mida kinkida oma naisele jõuludeks

Kas soovite oma armastatud naisele pidulikul õhtul teha kõige "maagilisema" kingituse? Seejärel võtke teadmiseks mõned head ideed:

Ilusa pesu või peignoiiri komplekt. Romantiline kingitus, mis on veel kellelegi tundmatu, parandab tuju rohkem, kuid naine ei loobu kindlasti oma keha jaoks pitsist luksusest. Fotosessioon. Enamasti armastavad naised pildistada ja sotsiaalvõrgustike arengu ajastul on selline kingitus eriti asjakohane. Kohandatud unistuste kleit. Ideaalse sobivuse leidmine on sageli keeruline. Professionaalne õmbleja aitab ellu viia kõige julgemad disainiotsused.

Mõtled, mida kinkida oma armastatud naisele jõuludeks, kuid eelistad kõlavat praktilisust? Valige kingitus, mis hõlbustab tüütute majapidamistööde tegemist, mis nõuavad palju aega ja vaeva. See võib olla nõudepesumasin, köögikombain, auruti, mikser, pesutolmuimeja, mahlapress, leivaahi jne. Sobivad ka ilutarbed: lokitang, föön, juuksesirgendaja, näomasseerija, noorendamise aparaat jm.

Mida kinkida oma mehele jõuludeks

Ammu on möödas ajad, mil tugevama soo esindajatel oli häbi enda eest hoolitseda. Seetõttu on sul suurepärane võimalus kallima välimuse parandamiseks üllatus kaasa korjata. Pane kuuse alla näiteks hea habemeajamisvesi, vuntside ja habemehooldusvahendite komplekt, pesugeel või näokreem. Maitsev meeste parfüüm on hoiupõrsas veel üks väärtuslik idee..

Mõtled, mida mehele jõuludeks kinkida, et kingitus kauaks meelde jääks? Pöörduge immateriaalsete üllatuste poole, mis tekitavad eredaid positiivseid emotsioone. Nende hulgas: kardisõit, mootorsaani- või ATV-tuur (kui ilm lubab), helikopterilend, ühine saunamatk, külastus huvitavale üritusele, kuhu preili on juba ammu unistanud pääseda. Mõelge väljavalitu eelistustele, loobudes võltsist kiusatusest viia abikaasa sinna, kuhu te ise tõesti minna soovite.

Ärge unustage, et mehed jäävad hingelt alati lasteks, olenemata vanusest. Abikaasa on ilmselt meeldivalt üllatunud, kui leiab puu alt kvadrokopteri – seadme, mis avab linnulennu.

Mida kinkida sõbrale jõuludeks

Sõbrad peavad kingitusi välja korjama, võttes arvesse nende tegevuste ja hobide ulatust. Blogijale meeldib see stiilne tahvelarvuti klaviatuuriümbris, mis muudab seadme netbookiks. Sõber veedab kogu oma vaba aja jõusaalis, viies oma keha ideaalini? Ta ei sega shakerit, pulsi ja rõhu mõõtmisega fitness käevõru, spordirõivaste kotti.

Kohvisõpra rõõmustavad käsitsi valmistatud klaasist tassid, mis võimaldavad teil nautida mitte ainult lemmikjoogi maitset, vaid ka rikkalikku värvi. Fotograafist sõpra rõõmustab optikapuhastuspliiats – selle abiga puhastab ta lihtsalt seadme objektiivid. Ja kalapüügihuviline hindab katalüütilist kätesoojendit, mis hoiab soojust isegi tugeva pakase korral.

Mida kinkida sõbrale jõuludeks

Tõenäoliselt teate või aimate sõbra sisimaid soove. Kingiideid pole üldse? Ärge heitke meelt, vaid valige loendist meelepärane valik:

Ilus voodipesu (võimalik aastavahetuse teemal). Kosmeetikakott hoiab kõik raha puhtal kujul. Juhtmeta kõrvaklapid lemmikhitte nautimiseks. Matk meistriklassi (kulinaaria, käsitöö, kunstiga seotud jne). Käekott, sest teisele inimesele on üsna raske riideid korjata ja aksessuaariga on nuputamine sama lihtne kui pirnide koorimine! Toataim.

Kas mõtlete, mida kinkida oma sõbrale jõuludeks ebatavalisemat? Kui tüdrukule meeldib ekstreemsport, meeldib talle idee langevarjuhüpetest, sportautode, ratastega sõitmisest või hirmutavast ekskursioonist (näiteks katakombidesse). Pidage meeles oma sõbra eelistusi, hinnake oma linnas saadaolevaid valikuid ja tehke valik.

Mida kinkida oma pojale jõuludeks

Lapsed ootavad erilise hirmuga kõige maagilisemat ööd, lootes leida pidulikult ehitud puu alt oma uusaastatellimusi. Ja pole üldse vahet, kas nad usuvad jõuluvana või mitte, sest kingitusi on tore saada igas vanuses. Lapsevanemate jaoks võib pühadeks üllatuste valmistamine olla sageli tüütu. Kas pea käib ringi, kui proovite välja mõelda, mida oma poisile jõuludeks kinkida? Aitame kaasa sobivate kingituste pakkumisega.

Väikesele lapsele saab pühadekingiks pakkuda legendaarset LEGO konstruktorit. Pöörake tähelepanu harivatele kingitustele: inertsiaalne auto, kineetiline liivamängukomplekt, loogiline püramiid. Ärge unustage lisada maiustusi peamisele üllatusele - kõigi laste armastusele.

Liigume nüüd selle juurde, mida teismelisele jõuludeks kinkida. Täiskasvanud poiss kuulutab tõenäoliselt ise oma soovid. Head võimalused: uus nutitelefon, digiboks, rullikud, rula, lauamäng. Sobib ka riiete ja jalanõude ost, kauba ostmine lapse huvitegevuseks. Teatud rahasumma ümbrikus aitab alati hädast välja - las teismeline otsustab kingituse üle ise.

Mida kinkida tütrele jõuludeks

Alustame väikeste printsesside valikutega. Tüdrukutel on hea meel leida üks allolevatest kingitustest pidulikust karbist:

nukk (kuulus Barbie, LOL, Baby Born beebinukk – vali, mis talle kõige rohkem meeldib);

lastekosmeetika - selleks, et õppida juba varakult enda eest hoolitsema;

värviline tahvel või molbert joonistamiseks; kohev pehme mänguasi;

tohutute mõistatuste komplekt.

Mõeldes sellele, mida vanemale tüdrukule jõuludeks kinkida, kaaluge järgmisi ideid:

Laste parfüüm. Ema parfüüm ei lõpe enne tähtaega ja tema tütar jääb rahule. Juuste sirgendaja. Suurepärane lahendus algajatele fashionistastele, kes hoolivad peegeldusest peeglis. Helendavad LED tossud. Ebatavalised kingad panevad teie tütre eakaaslastest silma ja lapsed on selliste asjade pärast lihtsalt hullud! Loovuse jaoks mõeldud komplekt. See aitab näidata loomulikke võimeid, teha oma kätega vitraažlilli, lõhnaaineid, stiilseid käevõrusid jne.

Mida kinkida oma vennale jõuludeks

Kui peres on palju sugulasi, on see tore, aga pühade eel muutub elu keerulisemaks – tuleb välja mõelda suur hulk kingitusi. Ja ma tahan ka, et need oleksid huvitavad, jääksid kauaks meelde. Valime koos välja parimad uusaasta kingiideed teie armastatud vennale.

Kas teie arvates on sokkide kinkimine puhkuseks naljakas? Kas ainult siis, kui üks paar. Tee seda teisiti – kingi oma vennale 25-30 komplekti erinevaid sokke. Ta hindab teie hoolitsust, ta naerab veel kaua, meenutades möödunud jõule.

Talle meeldib ka stiilne sviiter, dressipluus või nutikas pakendis särk. Kas kardate eksida suurusega, ostate vale asja? Pane kuuse alla garderoobi uuendamise tunnistus. Tore oleks kaasa võtta mõni tehniline üllatus: lahe mälupulk, täispuhutav sülearvuti alus, soojendusega kruus, originaalse disainiga hiir.

Mida õele jõuludeks kinkida

Tahan meeldida kõige lähedasematele inimestele: vanematele, vendadele ja õdedele. Valime neile kingitusi eriti usinalt, kartes eksida, kallile inimesele pettumust valmistada. Kuidas üllatada oma õde aasta kõige perekondlikumal pühal? Otsige loendist valikuid:

ebatavalise kujuga nutitelefoni ümbris;

kootud kleit või kardigan; kinkekomplekt erinevatest teedest;

Taustvalgustusega laualamp lihtsaks meigi tegemiseks;.

Jätkame nimekirja, mida saate oma õele jõuludeks kinkida. Nüüd pöördume tema hobi juurde. Olenevalt tüdruku hobidest tulevad kasuks järgmised asjad: kvaliteetne joogamatt, originaalsed koogiküpsetusnõud, materjalid käsitööna valmistatud toodete valmistamiseks, e-raamat.

Mida kolleegidele jõuludeks kinkida

Kolleegid ei saa omistada kõige lähematele inimestele, kuid me veedame nendega palju aega. Nende ilma sümboolse kingituseta jätmine poleks kuigi tore. Uurime välja, milline kingitus on parem kolleegile kinkida, et talle meeldida ja mitte liiga palju kulutada.

Mida meeskolleegidele jõuludeks kinkida:

teleskooptaskulamp;

auto korraldaja;

lauakell;

armas lamp;

lõunakarp.

Head üllatused naistöötajatele:

kosmeetika komplekt;

originaal loomapadi;

valgustatud taskupeegel;

retseptiraamat;

naljakas kate passile/litsentsile.

Mida tädile jõuludeks kinkida

Kas sul on head suhted oma isa või ema õega? Suurepärane põhjus valmistada talle uusaasta üllatus! Aga mida tulla ebatavalise ja universaalse korraga? Selgitame välja.

Sa ei eksi, kui ostad tädi kodu mugavust pakkuvaid esemeid: kohev tekk, stiilsed padjad diivanil, mugavad froteerätikud, millesse on nii mõnus pärast duši all käia end mässima, pilt elutuppa või peen kujuke.

Mida onule jõuludeks kinkida

Andke oma sugulasele üks allolevatest valikutest:

originaalne õlleklaas;

kruus, mis määrab joogi temperatuuri ja taseme;

kruvikeerajate komplekt - kui onu teeb sageli kodutöid;

võrkkiik kinkimiseks;

grillrest;

magamiskott - meeldib innukale kalurile.

Mida kinkida oma ristitütrele jõuludeks

Võtke arvesse tüdruku vanust. Imikutele vanuses 1 kuni 3 aastat sobivad erksad kuubikud, nukud, püramiidid, näpuvärvid, pehmed mänguasjad. Need ei tohiks sisaldada väikseid lastele ohtlikke osi.

Vanematele ristitütardele pange kuuse alla interaktiivne köök, karnevalikostüüm, juuksuri/arsti/koka komplekt ja värvilised raamatud. Teismeline tüdruk on rahul kosmeetika, uute riiete, juukseaksessuaaride, ehetega.

Kas ristitütrel on mõni hobi, kas ta pühendab sellele kogu oma vaba aja? Tore oleks saada midagi tema lemmikasjaga seotud, näiteks muusikariista.

Mida kinkida oma ristipojale jõuludeks

Valmistage oma pisikesele puhkuseks ette interaktiivne lemmikloom, muusikaline kitarr, klaver, ratastool, mängutelk. Teadlikumad poisid tunnevad huvi õpetlike mänguasjade vastu: puidust tööriistad, ehituskomplektid, lauamängud. Samuti rõõmustavad neid lemmikkoomiksitegelaste kollektsioon, kokkupandav raudtee, helikopter või raadio teel juhitav kvadrokopter.

Uurimiskalduvusega lastele võib kinkida teleskoopi, mikroskoopi, tähistaeva projektorit, komplekte koduste füüsikaliste ja keemiliste katsete läbiviimiseks.

Meie nõuanded aitavad teil mõista, mida kinkida jõuludeks lastele, vanematele, armastatud abikaasale, sugulastele, kolleegidele. Olgu teie pühad maagilised, tooge palju edukaid kingitusi ja palju positiivseid emotsioone!