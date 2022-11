17. novembril kell 14.00–15.30 toimub Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Toimetaja tõlkebüroo koostöös tasuta veebikoolitus „Lokaliseerimise töötuba“.

Lokaliseerimine on teksti kohandamine sihtturu keeleliste, kultuuriliste ja muude tavade järgi. Ekspordiga tegelevad ettevõtted pööravad kõige rohkem tähelepanu kodulehtede, pressiteadete, kliendikirjade ja turundussõnumite lokaliseerimisele.

Toimetaja tõlkebüroo tegevjuht Külli Kittus usub, et lokaliseerimine on oluline osa iga ettevõtte ekspordistrateegiast: „Töötoas räägime näiteks stiilijuhendi koostamisest. Ma usun, et stiilijuhend võiks olla igal ettevõttel, kes tegeleb eksportimisega. See aitab tagada, et ettevõtte kommunikatsioonimaterjalide tõlkimisel järgitakse igal turul kindlat loogikat ja tootemargi kuvand on ühtne.“

Lisaks tuleb töötoas juttu kodulehtede lokaliseerimisest. Paljud ettevõtted puutuvad juba oma eestikeelset kodulehte tõlkides kokku küsimusega, kas näiteks soomekeelses tekstis tuleks kliendi poole pöörduda sina- või teie-vormis. Sama kehtib vene keele kohta. Lisaks kodulehe tekstide lokaliseerimisele räägime töötoas ka domeeninime valimisest, piltide ja graafika lokaliseerimisest ning paljust muust.

Eraldi tähelepanu pälvib töötoas ka transkreatsioon – see on loominguline protsess, mille keskmes on teises keeles sõnumi ja emotsiooni edasi andmine. „Transkreatsiooni tellivad kõige rohkem iduettevõtted, eksportivad ettevõtted ja Eestis tegutsevad rahvusvahelised firmad,“ kinnitab Toimetaja tõlkebüroo lokaliseerimise projektijuht Gerda Kalda, „nende jaoks on oluline, et sõnum kõlaks just igal turul tuttavlikult ja kutsuks ostma.“

Euroopa Komisjoni kampaaniate ja pressiteadete lokaliseerimisest räägib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik Elis Paemurd: „Sõnumite külluses on tähtis mõelda sellele, kuidas teksti just oma lugejale mõeldes lokaliseerida ehk konkreetse sihtrühma jaoks võimalikult sobivaks tõlkida või kirjutada. Sellele seekordne töötuba keskendubki – huvitavat kuulamist leiavad nii ettevõtjad, riigiasutused, tudengid kui ka praktiseerivad tõlkijad ja keeletoimetajad.“