14. detsembrini ootavad Prototroni 29. voorus osalevad TOP 47 äriideed publiku hääli. Hääletus toimub Prototroni Facebooki lehel ning selle võitja saab eriauhinna.

Prototron fondi tegevjuhi Jana Budkovskaja sõnul on nädalate eest välja valitud ligi poolsada meeskonda osalenud mitmekülgses mentorprogrammis ning omandanud vajalikke oskusi ja teadmisi oma äriidee edasiarendamiseks. Üks viimastest ülesannetest tiimidele on just nimelt oma idee nö tavapublikule selgitamine.

“Avalik hääletusvoor annab meeskondadele vajaliku kogemuse oma idee positsioneerimisel ning õpetab, kuidas selgitada oma väärt ideed inimestele, kes ei ole idufirmade või ärivaldkonnaga süvitsi seotud. Teisalt annab hääletus hea võimaluse hoida silma peal Eesti idufirmade maastikul toimuval, sest võib eeldada, et nii mõnigi praegune alustaja on paari aasta pärast suur ettevõte ja tööandja. Ning kui see annab indu ka teistele oma äri iduettevõttena käima lükkamiseks, siis võime konkursi hääletuse õnnestunuks lugeda,” selgitas Budkovskaja.

Hääletus toimub Prototroni Facebooki lehel, kus meeldivale äriideele tuleb panna like - võib valida ka mitu lemmikut - ning kõige enam “meeldimisi” kogunud idee pälvib publikulemmiku tiitli ning eriauhinna ehk pääsmed järgmisele sTARTUp Dayle.

Prototroni 29. vooru finalistid teevad ekspertkogule oma viimase müügipitchi 14. detsembril kl 17, mida on võimalik jälgida otseülekandena Prototroni Facebooki lehel. Publikuhääletus lõpeb tund hiljem, kl 18. Vooru võitjad kuulutatakse välja 14. detsembri õhtul Prototroni galaõhtul, kus tähistatakse tehnoloogiliste äriideede rahastu Prototroni 10. tegutsemisaastat. Lisaks publikuhääletuse võitjale autasustakse kohapea kal teisi 29. vooru parimaid meeskondi.