Microsoft ja LinkedIn teatasid programmi Skills for Jobs järgmisest etapist, mis pakub tasuta juurdepääsu 350 uuele kursusele ja kuut uut Career Essentialsi sertifikaati kuuele digimajanduse kõige nõutumale töökohale.

Microsoft ja LinkedIn pakuvad ka 50 000 LinkedIn Learningu stipendiumi, et aidata inimestel oma oskuste arendamise teekonnal edasi jõuda. 2025. aastaks aitab Microsoft koolitada ja sertifikaatidega varustada 10 miljonit inimest, kellel on nõutud töökohtade jaoks vajalikud oskused. Programmi käivitamine tugineb üleilmsele oskuste algatusele, mis aitas digioskuste arendamise ressurssidele juurde pääseda 80 miljonil tööotsijal üle kogu maailma. Eestis on kahe aasta jooksul pärast Microsofti üleilmse oskuste algatuse käivitamist tasuta õppimisega tegelenud 25 349 inimest.

Microsoft analüüsis LinkedIni ja Burning Glass Institute´i andmete põhjal töökuulutusi, et teha kindlaks kuus kõige nõutavamat ametikohta, need on: haldusspetsialist, projektijuht, ärianalüütik, süsteemiadministraator, tarkvaraarendaja või andmeanalüütik. Uusi kursusi ja sertifikaate pakutakse kaheksas keeles: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, portugali, lihtsustatud hiina, jaapani ja araabia keeles. See laienemine põhineb Microsofti pühendumusel toetada kaasavaid majanduslikke võimalusi, nii et õppijatel kogu maailmas oleks võrdne juurdepääs oskustele, tehnoloogiale ja võimalustele, mis on vajalikud digimajanduses edu saavutamiseks.

"Digioskused on praegu tööturul konkurentsivõime tagamiseks väga olulised. Pärast Microsoft Learni ja LinkedIn Learningu kaudu nende oskuste omandamist toetame inimesi teadmiste kinnitamisel veelgi valdkonnas tunnustatud Microsofti sertifikaatidega, millel on karjääriarengus tähtis osa," kommenteeris Microsofti Baltikumi regioonijuht Vaida Sapole.

Uute Career Essentialsi sertifikaatide eesmärk on aidata õppijatel jõuda elementaarsest digikirjaoskusest edasijõudnud tehniliste oskuste koolituseni ja saada valdkonnas tunnustatud sertifikaate, mis on töö leidmiseks olulised. Kui õpitee on läbitud, saavad õppijad LinkedIni märgi, mis tähistab nende sertifikaati ja näitab tööandjatele nende oskuste taset.

Kõik kursused on saadaval LinkedInis aadressil opportunity.linkedin.com. Lisaks on Microsofti väljatöötatud kursused saadaval ka platvormil Microsoft Community Training (MCT) ja alla laaditavas vormingus mittetulundusühingutele muudes õppehaldussüsteemides (LMS) kasutamiseks.