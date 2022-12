Eesti iduettevõtete käibeks ennustatakse selle aasta lõpuks üle kahe miljardi euro ning möödunud aasta 1,5 miljardi euro tulemus ületati tänavu vaid üheksa kuuga.

Eesti iduettevõtete jaoks kujuneb lõppev aasta rekordiliseks nii kaasatud investeeringute kui ka käibenumbrite poolest. Kui möödunud aastal tegid Eesti idusektori ettevõtted 1,5 miljardit eurot käivet, siis selle aasta üheksa kuuga ületati juba kahe miljardi euro piir. Ka kaasatud investeeringute osas on oodata rekordtulemust - praeguseks on iduettevõtted kaasanud 1,3 miljardit eurot investeeringuid, mis juba ületab 35% võrra mullust tulemust.

Eesti investori, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul on kokkuvõtete tegemiseks veel vara, eriti niivõrd dünaamilises sektoris nagu idusektor, kuid üldised arengutrendid on selged. “Kahtlemata on sellel aastal olnud maailmamajanduses väga karmid ja muutuvad ajad, kuid just sellistel aegadel on tihti tuule tiiba saanud ettevõtted, mille lahendused on maailma muutvad. Eesti iduettevõtted on alati olnud suunatud käibe kasvatamisele ning on seetõttu uute oludega kiiresti kohanenud,” kommenteeris Ragnar Sass.

Lõppeval aastal on tema sõnul silma paistnud muutused haridusvaldkonnas, mis järjest enam võtab suuna teaduspõhisele lähenemisele ning kaasab toodete ja teenuste arendamisel juba varajases arendusfaasis teadlasi. Nõudlus on kasvanud ka süva- ja rohetehnoloogias ning kaitsesektori tehnoloogiate valdkonnas. “Meie eesmärgiks on tutvustada selle aasta maailmamuutvate ideede loojaid nimeliselt ning kutsun kõiki üles oma lemmikutest meile teada andma,” lisas Ragnar Sass, kelle eestvedamisel jagatakse järgmise aasta alguses taas Eesti Startup Auhindu, millega tunnustatakse Eesti parimaid iduettevõtteid, investoreid ja idusektori arengusse panustanud tegijaid.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb täna Eestis 1453 iduettevõtet ning idusektori parimad kuulutatakse tänavu välja kümnes kategoorias. Eesti Startup Auhindu jagatakse Aasta välisasutaja, Aasta uustulija, Aasta investor, Kiireim käibekasvataja, Aasta panus ja Aasta asutaja kategooriates ning lisaks antakse välja neli erikategooria auhinda sellel aastal silmapaistvates sektorites tegutsevatele iduettevõtetele. Maailmamuutvaid iduettevõtteid tunnustatakse haridusvaldkonnas, süva- ja rohetehnoloogias ning kaitsesektori tehnoloogiate valdkonnas.

Eesti Startup Auhindade saajad selguvad 27. jaanuaril. Nominente saavad esitada nii iduettevõtjad ise kui ka iduettevõtete töötajad, sektori arengusse panustavad organisatsioonid, kogukonna liikmed ning kõik idusektori käekäiku jälgivad inimesed.

Kandidaate Eesti Startup Auhindadele saab esitada siin.