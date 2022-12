Eile õhtul selgusid Swedbanki, TalTechi ning Tehnopoli loodud Prototroni fondi 29. vooru läbinud kolm parimat äriideed. Kõige innovaatilisemaks on ekspertkogu hinnangul BatCycle, Smarif, Wayreni ideed, neist igaühe meeskond pälvis 20 000 eurot osalusvaba rahastust idee edasiarendamiseks või prototüübi loomiseks.

Prototroni võidutiim BatCycle töötab välja lahendust vanade Li-on akude parandamiseks ja taaskasutuseks, Smarif töötab välja seadet külmikute seisukorra jälgimiseks ning Wayreni meeskond arendab kommunikatsiooniplatvormi, mis võimaldab kiiret ja turvalist infovahetust kriisisituatsioonides, kui tavakanalite kasutamine ei pruugi enam turvaline olla.

Ekspertkogu liikme Swedbanki ettevõtetepanganduse juhi Liisi Himma sõnul paistsid kõik kolm võitjat silma ideedega, mis on seotud väga aktuaalsete probleemidega. “Nii see, kuidas targalt toorained ja energiat kasutada kui ka see, kuidas kriisisituatsioonis infovahetus tagada on ühiskonna jaoks olulised ja tulevikku vaatavad lahendused.”

Ekspertkogu liikme teadus- ja ärilinnaku Tehnopol tegevjuhi Indrek Orava sõnul on Tehnopoli eesmärk toetada maailma muutvat tehnoloogiaettevõtlust ja innovatsiooni, millega ka äsja lõppenud vooru võitjad silma paistsid. “Kõik kolm valituks osutunud ettevõtet lahendavad olulisi probleeme ja toovad innovatsiooni valdkondadesse, kus on seda kindlasti vaja. Eriti hea meel on Wayreni üle, kes osaleb parajasti ka meie Startup Inkubaatori hoogsas kasvuprogrammis," sõnas Orav.

Wayreni esindaja Henry Härm kommenteeris võiduuudist: “Keskendume koheselt toote disainile, koolitustele ja lõpliku tootmisvalmis lahenduse arendamisele. Kasutame seda kriitilist momenti ka testimiseks, nimelt saab üks Ukraina brigaad lahenduse oma käsutusse.” Meeskond on ka väga tänulik toetuse eest, et Prototron sellises faaasis ettevõtteid aitab ja toetab.

Lisaks anti eile Proto avastuskeskuses toimunud vooru lõpetamisel üle publikupreemia ideele Playerbank, mis kogus kokku 200 häält. Playerbank keskendub profisportlaste meeskonda värbamisele.

Prototroni ekspertkogusse kuulusid 29. voorus: Heidi Kakko (EstBAN), Henrik Roonemaa (Geenius veeb), Liisi Himma (Swedbank), Madis Raukas (Osram), Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Jaanus Tamm (Defendec), Andrus Oks (Tera Ventures), Priit Rohumaa (Nutshell), Mart Enn Koppel (TalTech), Indrek Orav (Tehnopol), Mart Maasik (Tartu Ülikool) ja Kristjan Maruste (CoModule).

Prototron on Swedbanki, TalTechi ning teadus- ja ärilinnaku Tehnopol loodud fond, mis rahastab tehnoloogiliste ideede prototüüpe, et maailma muutvad ideed ja tooted jõuaksid kiiremini turule. Kümne aasta jooksul on Prototron rahastanud 98 nutikat ideed kokku 1,3 miljoni euroga, meeskonnad on aga järelinvesteeringutena kaasanud enam kui 85 miljonit eurot. Sel aastal panustab Prototroni tiimidesse ka Tallinna linn.