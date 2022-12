(Sisuturundus)

Lõhn on meie meeltest üks kõige intensiivsemaid. Mõni juhuslik tuntud lõhn võib meie meelde tuua kõige lähedasemad ja eredamad mälestused nii ammustest aegadest kui hilisest minevikust. Mõnikord raputab mõni lõhn meid läbi ning viib meid ammu külastatud kaugetesse paikadesse.

Baccarat Rouge 540 ei ole lihtsalt parfüüm, see on parfüüm, mis toob meie ette eksootilise sumeda idamaa muinasjutu. See lõhn on kui jutustus „Tuhandest ja ühest ööst“. Selle põhjanoodid on ambra, puit, muskus ning puuviljad. Ambra ehk merevaik on see, mis annab lõhnale selle soojuse ja eksootilisuse ning toob meieni idamaise muinasjutu. See on soe ja müstiline just nagu lugu, mida edasi tahame anda. Puit meenutab mõnusat lapsepõlvest pärit suitsusauna või vana hea suitsuse viski järelmaiku, mis koos ambra eksootilisusega loovad suurepärase kombinatsiooni. Lisame neile kahele maalähedase ning puiduse muskuse, mis sobib kahe esimesega justkui vabatult. Muskust on vahel kirjeldatud kui animalistlikku ning beebi lõhnale sarnast. Lisage see puiduse ja maalähedasega ning saame erilise tulemuse. Põhjanoodid on nagu pudelisse pandud vedel eksootiline puit, mis on ühtaegu imetabane ja kodune.

Baccarat Rouge 540 südamenoodid on magus ja ligitõmbav Egiptuse jasmiin, mida iseloomustab tegelikult tohutu lõhnabukett, see on intensiivselt lilleline, üheaegselt nii magus kui muskuseline, tegemist on pikaajalise koostisosaga, mis aitab parfüümil kaua püsida ning Egiptuse jasmiinil võib täheldada ka tee/mee alatooni. Intensiiv annab intensiivse tooni, mida südamenootides tasakaalustab puidune seeder, mille alatoonist tunneb ka mahlase tsitruse hõngu. Baccarat Rouge 540 tipunootidena jäävad kumama mõru mandel, mis lõhnab nagu martsipan, meenutades pühasid või hoopis külluslikku ja aromaatset Amarettot. Mandel on rikkalik, täidlane ja intensiivne. Baccarat Rouge 540 teine tipunoot on safran, mida iseloomustavad tugev, nahka meenutav pehme ja maalähedane, veidi suviseid õlgi meenutav kallihinnaline safran, mis sobib sellesse koostisse nagu valatult. Selle parfüümi austajad on hinnanud selle parfüümi pikka kestust ning eksootilise hõngu levimisulatust. Tegemist on pikaajalise lõhnaga, mis püsib kaua ja peab vastu nii mõnegi kohtumise.

See parfüüm kasutab eeterlikke õlisid ning kõik need ülalmainitud lõhnakombinatsioonid teevad Baccarat Rouge 540 lõhnast kombinatsiooni, mida olete alati igatsenud. Lõhnas kasutatavad eeterlikud õlid on kõrgeima kvaliteediga ning sisaldavad nii värskete lillede kui mahlakate puuviljade varjundeid, mida täiendavad intensiivsed puidused ja muskuse toonid, muutes selle lõhna graatsilisele naisele kohaseks. Seal on vürtsikat puiduhõngu, idamaist eksootikat, mahlast lille- ja puuviljalõhna ning mõru tooniga martsipanist mandlit ja suvist safrani, mis on nii unikaalne ja lummav, et matab teid oma sooja embusse. See on pudelitäis õnne, mida olete oodanud. Igaüks neist koostisosadest on välja valitud mõeldes spetsiaalselt teile ning eraldiseisvalt omanäolised ja eksootilised noodid loovad kombinatsiooni, mis viivad teid kaugetele rännakutele.

