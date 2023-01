(Sisuturundus)

Selles artiklis räägime lähemalt privaatse majutusteenuse pakkuja valimise protsessist. Privaatse hostingu ehk privaatserveri majutuse pakkujad tagavad veebimajutuse vajadustele usaldusväärsemat ja turvalisemat lahendust. Tavaliselt pakuvad neid pilveteenustele spetsialiseerunud ettevõtted, nagu Amazon Web Services (AWS) või Google Cloud Platform (GCP).

Privaatserveri majutusteenuse pakkujate kasutamisel on palju eeliseid, näiteks parem jõudlus, kiirem juurutamine ja lihtsam laiendatavus. See ei ole kaugeltki ammendav loetelu kõigist spetsiaalsete hostinguteenuse pakkujate kasutamisega kaasnevatest eelistest, kuid see annab ülevaate mõnedest põhilistest eelistest, mida teenusepakkuja valimisel arvestada.

Miks valida privaatserveri majutuse pakkuja?

Inglise keeles Dedicated servers ehk privaatserverid pakuvad kasutajale serverite üle suuremat kontrolli ja on üldiselt usaldusväärsemad, kui jagatud serverimajutus.

Privaatserverite majutusteenuse pakkujate kasutamisel on palju eeliseid. Siin on mõned kõige olulisemad:

Privaatserverid pakuvad paremat jõudlust ja kõrgemat tööaega.

Privaatserveri hostingu ehk majutusteenuse pakkujad pakuvad paremat turvalisust, kuna nad ei jaga oma ressursse teiste klientidega ja neil on suurem jälgimisvõimalus.

Privaatserveri majutusteenuse pakkujad annavad parema skaleeritavuse, kuna saavad hõlpsalt teie serverite arvu ilma lisakuludeta suurendada.

Millised on privaatserveri majutusteenuse pakkuja eelised?

Privaatserveri majutusteenuse pakkujad on hea valik inimestele, kes soovivad majutada oma veebisaite usaldusväärses ja kiires serveris. Nad pakuvad oma klassi parimaid veebimajutusteenuseid, millel on garanteeritud tööaeg, 99,9% võrgu tööaeg ja 24/7 kasutajatugi.

Privaatserveri majutusteenus on ideaalne lahendus inimestele, kes soovivad oma veebisaiti, mille ressursse teistega ei jagata, või kellel on mitu veebisaiti ühe teenusepakkuja juures. Privaatserveri hostingupakkujad annavad omanikule veebisaidi üle suurema kontrolli, kui jagatud hostingulahendused, kuna neile on ette nähtud spetsiaalsed ressursid ja IP-aadressid, mida saab konfigureerida just nii, nagu soovite.

Spetsiaalsed, eraldi privaatserverid pakuvad ka rohkem turvalisust kui jagatud serverid, kuna neil on täiustatud turvafunktsioonid, nagu tulemüürid, viirusetõrjetarkvara, SSL-sertifikaadid, pahavara skannimise tarkvara jne.

Kuidas valida erinevate pakkujate veebimajutusteenuste vahel?

Turul on palju veebimajutusteenuse pakkujaid. Enne otsuse tegemist on oluline teada, mida vajate ja mida saab endale lubada. Jagatud serveri majutusplaane ehk virtuaalserverit pakuvad paljud pühendunud majutusteenuse pakkujad. Selline teenus on odavam, kui privaatserveri teenus, kuid pakub siiski üsna samu funktsioone.

Parim viis nende kahe valiku vahel otsustamiseks on esitada endale paar küsimust:

Mis tüüpi veebisait teil on?

Kui palju liiklust teie veebisait saab?

Milliseid funktsioone vajate oma veebisaidil?

Kui palju salvestusruumi oma veebisaidi jaoks vajate?

Milline siis on teie jaoks parim privaatserveri lahendus?

Privaatserverid on teatud tüüpi serverid, mida kasutatakse kindlal eesmärgil ja ainult ühe ettevõtte jaoks. Neil on suurem kiirus ja neid saab kohandada vastavalt iga ettevõtte vajadustele.

Privaatserveri lahendusi on kahte tüüpi – pilvepõhine privaatserver ja eraldi füüsiline privaatserver. Enne kui valite endale sobivaima, on oluline teada oma vajadusi. Pilvepõhised privaatserverid pakuvad rohkem paindlikkust, samas kui füüsilised privaatserverid on stabiilsemad ja turvalisemad.