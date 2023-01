(Sisuturundus)

Õnnetus ei hüüa tulles, kuid alati on hea ootamatuteks olukordadeks ise olla piisavalt valmistunud, et teaks kohe, kuidas õigesti reageerida.

Olgu selleks sülearvuti kõrval olev laste joogipudel, või lihtsalt vee joomiseks kasutatavad klaasid, kui sülearvuti kõrvale on mingit jooki pandud, on alati oht sellega oma sülearvutile tekitada vedelikukahjustused. Õnnetuse korral on lihtne paanikasse sattuda, kuid kui tegutsed kiiresti, siis säästad oma sülearvuti halvimast.

See juhend on sulle abiks ja informatsiooniks, seega loe need näpunäited läbi ja kui juhtud tulevikus midagi oma klaviatuurile valama, oled valmis õigesti reageerima.

1. Lülita sülearvuti koheselt välja

Lülita sülearvuti välja niipea kui võimalik. Kui töötad olulise dokumendi kallal, salvesta see kohe, seejärel hoia toitenuppu umbes viis sekundit all ja arvuti lülitub ise täielikult välja. Üks suurimaid vigu, mida tehakse on katastroofi koheselt likvideerima asumine veel töötava sülearvutiga. See teeb olukorra ainult hullemaks.

2. Keera sülearvuti tagurpidi

Pööra sülearvuti võimalikult kiiresti tagurpidi, et vesi ei tungiks seadmesse. Kui avad sülearvuti ja asetad selle tasasele pinnale tagurpidi V-tähena seisma, suudad vältida arvuti või ekraani edasist veekahjustust.

3. Eemalda aku

Võta aku sülearvutist välja. See hoiab ära vedeliku jõudmise akuni ja lühise tekkimise ohu. Pea meeles, et teed seda teha alles pärast seda, kui oled sülearvuti juba vooluvõrgust lahti ühendanud.

4. Eemalda sülearvutist kõik välised seadmed

Tõmba välja kõik sülearvutiga ühendatud seadmed. Selleks võivad olla näiteks netipulk, USB mälupulk või juhtmega ühendatud hiir. Kui sul on võimalik mugavalt sülearvutist ka klaviatuur eemaldada, siis tee seda ja puhasta ning kuivata klaviatuur veest.

Need on üldised põhimõtted, mida peaks alati järgima, sõltumata veekahjustuse suurusest. Edasi tulevad aga juba täpsemad sammud sülearvuti veekahjustuste eest kaitsmiseks juhul, kui tegemist on korraliku koguse veega. Sellisel juhul pead sülearvuti sisemiste komponentide kaitsmiseks juba natuke rohkem pingutama.

5. Ima niiskust

Ava sülearvuti ja proovi ettevaatlikult ebemevaba lapiga võimalikult palju vedelikku ära kuivatada.

6. Eemalda komponendid

Kui oled oma teadmistes sülearvuti komponentide kohta kindel, siis eemalda kõvaketas ja RAM, enne kui veekahjustus võib neid komponente püsivalt kahjustada.

7. Jäta sülearvuti kuivama

Jäta sülearvuti vähemalt 48 tunniks jahedasse kuiva kohta, et õhk pääseks ligi võimalikult suurele osale sülearvutist. On mõistetav, et suur kiusatus on peale suure osa vedeliku kuivatamist kohe testida, et kas sülearvuti töötab või mitte, kuid siin tuleb siiski kannatlik olla ja lasta sülearvutil õhu käes rahulikult kuivada.

Kui vähemalt kaks päeva on möödas pane sülearvuti komponendid tagasi sülearvutisse ja testi kas sülearvuti töötab. Loodetavasti on eelnevatest sammudest piisanud sinu arvuti päästmiseks, kuid isegi kui sinu sülearvuti ikkagi ei tööta, pole lootus siiski kadunud. Mõni hea arvutitehnik võib suuta sinu sülearvuti siiski päästa ja spetsialist suudab tuvastada, mis on saanud kahjustada.

Pea meeles, et veekahjustuste likvideerimisel on kiirus ülioluline. Mida kiiremini sa seda juhendit järgid, seda tõenäolisemalt suudad oma “ujuma läinud” sülearvuti päästa.