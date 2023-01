L’Oréal esitles CES-i messil kahte uut prototüüpi, mis muudavad ilutoodete pealekandmise mugavamaks ning laiendavad juurdepääsu ilu väljendusvõimalustele.

HAPTA tehnoloogia on esimene käes hoitav ülitäpne arvutijuhtimisega meigiaplikaator, mis loodud käte ja randmete piiratud liikumisvõimega inimeste iluvajaduste rahuldamiseks. Teisena tuli esitlusele uus L’Oréal Brow Magic tehnoloogia ehk esimene kodus kasutamiseks mõeldud elektrooniline kulmumeigi aplikaator ehk kulmuprinter, mis annab sekunditega just kasutaja näojoontega sobiva kulmuviimistluse.

Mõlemad prototüübid pälvisid messil ka CES 2023 innovatsiooniauhinna.

„L’Oréali jaoks on ilu tulevik oluline ning selle muudab aina kättesaadavamaks tehnoloogia areng.” ütles L’Oréal Groupe tegevjuht Nicolas Hieronimus.

Meigitehnoloogia piiratud liikumisvõimega inimestele

Maailmas elab hinnanguliselt 50 miljonit piiratud peenmotoorika oskustega inimest. See muudab aga mõned igapäevased žestid, näiteks meikimise, keeruliseks.

L’Oréali teadlaste ja inseneride poolt väljatöötamisel olev HAPTA on käes hoitav ja ülitäpne nutikas meigiaplikaator, mis on mõeldud kasutamiseks käte ja randmete piiratud liikumisvõimega inimestele ning võimaldab neil kodustes tingimustes iseseisvalt huulepulka peale kanda. HAPTA kasutab ettevõtte Verily arendatud söögiriistade stabiliseerimise ja tasandamise tehnoloogiat, mis loodi algselt selleks, et anda osalise käte ja randme liikuvusvõimega inimestele võimalus süüa iseseisvalt ja enesekindlalt.

HAPTA võtmeks on selle kombinatsioon sisseehitatud nutikatest liikumise juhtseadmetest ja kohandatavatest lisadest, mis annavad kasutajale parema liikumisulatuse, muudavad raskesti avatavate pakendite kasutamise mugavamaks.

Ergonoomiliseks kasutamiseks on HAPTA varustatud magnetkinnitusega, mis pöörab seadet 360 kraadi ning painutab 180 kraadi ulatuses. Klõpsufunktsiooni abil saab soovitud asendi lukustada, et see püsiks kasutamise ajal paigal ning talletada kohandatud sätted ka järgmiseks kasutuskorraks. Seadmel on sisseehitatud aku, mille laadimine kestab kolm tundi ning selle tööaeg järjepideval kasutamisel on ligikaudu üks tund (umbes 10+ kasutuskorda).

Tasandusseadet katsetatakse 2023. aastal koostöös L’Oréalile kuuluva brändiga Lancôme, et tuua esmalt turule huulepulga aplikaator, millele lisandub tulevikus ka teiste meigitoodete peale kandmiseks mõeldud seadmeid.

„HAPTA-ga astume ühe sammu edasi ning muudame ilu veelgi kättesaadavamaks, et kõigil oleks sellele võrdne juurdepääs,” ütles Lancôme’i globaalse brändi president Françoise Lehmann.

L’Oréal Brow Magic teeb salongitasemel kulmud isegi kodustes tingimustes

Paljud teavad omaenda kogemusest, et ideaalsete kulmude saavutamiseks võib kuluda palju erinevaid tooteid, aega ja teadmisi ning kalleid professionaalseid teenuseid, nagu näiteks microblading. Uus L’Oréal Brow Magic tehnoloogia lubab aga inimestel saavutada oma loomulike kulmude ja näojoontega sobiv professionaalide töö lähedane tulemus ka kodus.

L'Oréal Brow Magic tehnoloogia on välja töötatud koostöös ettevõttega Prinker, kes on teerajaja prinditavate ja ajutiste tätoveeringute tootmises. Tegemist on esimese käes hoitava elektroonilise kulmumeigi aplikaatoriga, mis tagab tarbijatele nende näojoontega sobivad kulmud sekunditega, kasutades selleks 2400 pisikest otsikut ja kuni 1200 tilka tolli kohta (dpi) eraldusvõimega printimistehnoloogiat.

L’Oréal Brow Magic skännib L’Oréal’i Modicafe AR- ehk liitreaalsuse tehnoloogia abil kasutaja näo ning annab selle põhjal soovitusi kulmude microblading, micro-shading või viimistluse kohta.

„L’Oréali ilutehnoloogia programmi tugevust toetavad meie tipptasemel partnerlused,” ütles L'Oréali ülemaailmne teadusuuringute ja innovatsiooni tehnoloogiainkubaatori juht Guive Balooch. „Tihti avastame enda jaoks hiilgavaid tehnoloogiaid, mida rakendatakse millegi jaoks väljaspool iluvaldkonda. L’Oréali ilupärandi kombineerimine nende arenenud tehnoloogiatega võimaldab meil luua täiesti uusi võimalusi ilu loomiseks ning kujundada selle käigus ümber algseid tehnoloogiaid ja traditsioonilise ilu kogemusi.”

Seadme kasutamine:

Ava nutitelefonis L’Oréal Brow Magic rakendus ja skänni nägu kulmulugejaga Modiface Vali soovitud kuju, paksus ja viimistlus Harja kulme L’Oréal Brow Magic primer geeliga Liiguta printerit ühe viipava liigutusega üle kogu kulmu Tulemuse fikseerimiseks kanna peale ka pealislakk

L’Oréal Brow Magic abil loodud lõpptulemus on kergesti eemaldatav tavalise meigieemaldajaga.

Tehnoloogia peaks turule jõudma 2023. aastal.