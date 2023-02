Foto: freestocks-photos, Pixabay

(Sisuturundus)

2022. aasta oli Cachet liiklusmaakleri jaoks saavutusterohke ja põnev, möödudes kiiresti ning andes meie tegemistele hoogu juurde. Investorid toetasid 5,5 miljoni euroga meie arengu- ja laienemissoovi platvormitöö tegijatele mõeldud kindlustustoote ja -teenuse näol. Kaks korda suuremaks kasvas meie meeskond ning selleks aasaks on plaanis uued ja suured eesmärgid nii pikaaegsete kui ka uute partnerite toel.

Tempokas 2022. aasta

Meie tegusad kliendid on sõitnud koguni uskumatud 239 korda ümber maakera. Meie Eesti, Läti ja Poola äpitaksojuhid töötasid kokku küll vähem tunde, aga samas tempokamalt kui 2021. aastal, viies meie kliente turvaliselt sihtkohtadesse. Numbrite keeles oleks see 9 593 000 kilomeetrit, millele kulus 455 600 tundi. Kilomeetreid tuli rohkem kui ühelgi eelneval aastal, aga õnneks ei esitanud ligi 80% äpitaksode juhtidest selle perioodi jooksul mitte ühtegi kindlustusnõuet.

Selgitame neid numbreid lähemalt

Meie juhtide keskmine sõidukiirus oli 21 km/h. Mõistagi hõlmab see statistika endas ka aega, mil juhil tuleb klienti oodata, samuti tuleb neil tipptunnil liiklusummikutes seista. Kui praegu autosse istuda ja sõita ümber maakera kiirusel 21 km/h ilma kordagi peatumata, kuluks peaaegu 80 päeva maakerale ühe tiiru peale tegemiseks ehk 40 075 kilomeetri läbimiseks ja 239 tiiru tegemiseks kuluks sul lausa 52 aastat. Pikim vahemaa, mille üks meie juhtidest oma klienti sõidutades läbis, oli üle 434 kilomeetri ja kõige lühemad sõidud olid ikka väga lühikesed, sest vahel on meie kliimavöötmes isegi 10 meetrit jalgsi läbimiseks liiga pikk maa ja õnneks saavad meie äpitaksod sel juhul aidata.

Enamik meie juhtidest kuulub tipptunnil tegutsejate kategooriasse ehk 41% juhtidest eelistab töötada just tipptunni ajal. Nädalavahetusel teeb tööd 30% meie juhtidest. Tööampsude tegijatel on see eelis, et nad saavad mitme platvormi heaks töötada ja sõiduaega ise valida. 22% meie juhtidest eelistavad töötada öösel – tõenäoliselt on tegemist rahulike ja kannaltike inimestega, kes suudavad pidutsejatega head koostööd teha.

Head partnerlused

Lisaks meie tegusatele taksojuhtidele oli tegus ja sündmusterohke aasta ka meie partnerplatvormidel, kellega koostöös aitasime tuua turule platvormidele mõeldud vastutuskindlustuse, mis võimaldab meie partnerplatvormidel katta iga platvormitöötaja tööd. Partnerplatvormide klientidel on nüüd suurem kindlustunne, mis hõlmab nende autosid ja kodusid ning see on omakorda mõjunud positiivselt platvormide müügitulemustele.

Mitme erineva platvormi tööampsude tegijad teostasid enam kui 36 000 puhastustööd, mille Cachet 2022. aastal kindlustas. See võrduks auto või kodu puhastamist 99 korda päevas ühe aasta vältel!

Lätis tulime koostöös Bolt Drive’iga välja autojagajatele mõeldud parkimistootega, mis aitas kaasa Cache’ kaudu pargitud Bolti, Citybee ja Elmo Rent sõidukite arvu kasvule. Kokku parkisime ära ligi 5000 autot, aidates inimestel ilma isikliku auto omamiseta vabalt ringi liikuda. Kokku algatati peaaegu üks miljon parkimist. Veelgi rõõmustavam sõnum tuleb keskkonnasõbralike kaubarataste vallast, neid broneeriti Cachet’ kaudu enam kui 14 000 ja kindlasti see number on kasvutrendis aastal 2023.

Lätile lisaks olime edukad uute partnerlussuhete loomisel ka Poolas, kus alustasime koostööd PZU kindlustuse, iTaxi ja Natvioliga. PZUga koostöös pakume paindlike äpitaksodele suunatud kindlustustooteid. Sarnaste põhjustel alustas meiega tööd ka iTaxi.pl S.A., olles lisaks veel kannustaud soovist saata turul midagi murrangulist korda. iTaxi on korraldanud Poolas taksoteenuste valdkonnas tõelise revolutsiooni. Cachet on toonud muutuste tuuled kindlustuse valdkonnas, muutes selle lihtsaks, kiireks, digitaalseks ja taskukohaseks. Bolti, Uberi, iTaxi ja FREE NOW juhtidele hakkasime pakkuma koostöös Natvioliga uuenduslikku kindlustust koos parima hinna garantiiga.

Hedi Mardisoo, Cachet’ tegevjuht ja kaasasutaja:

„2022 oli maailmas tormiline aasta, mistõttu peame olema tänulikud, et see oli Cachet’ jaoks hea aasta. Oleme eriti uhked selle üle, et suutsime oma meeskonda ja äri enam kui kaks korda kasvatada. Tõime edukalt turule ka uued platvormitöötajatele suunatud kindlustustooted, mis on samuti loodud paindliku töögraafiku põhimõtteid silmas pidades. Meil on juba uued sihtturud silme ees ning oleme oma tugeva, keskendunud ja ühtse meeskonnaga 2023. aastaks valmis.”

Väljavaated 2023. aastaks – kiirelt kasvav platvormimajandus

Platvormitöötajate ja vabakutseliste arv aina kasvab. Seda soodustavad kaks trendi: 1) ettevõtted palkavad paindlikumate lepingutega töötajaid ja seeläbi vähendavad kulusid. 2) inimesed kasutavad platvormide kaudu laiemat hulka teenuseid. Tõenäoliselt võime turule oodata palju uusi tööampsupõhiseid platvorme (aednikud, autopesijad, koristajad, juristid jne) ja see suurendab nõudlust platvormi kaudu pakutavate töökäte järele.

Tõenäoliselt kasvab linnapiirkondades jõudsalt ka kergliiklusvahendite kasutajate arv. Paljudes Euroopa Liidu riikides käivad arutelud seoses kohustusliku kindlustusega - kas peaks kõigilt kergliiklejatelt nõudma samasugust kohustuslikku kindlustust, nagu on autoomanike liikluskindlustus.

Cachet tervitab muutusi, mis võimaldavad inimestele vabamaid ja paindlikumaid töötingimusi – eesotsas tööampse pakkuvate platvormidega. Väga soositud on muudatused seoses uute liikumisharjumustega, mis aitavad tuua autode asemel tänavapilti üha rohkem keskkonnasõbralikke kergliiklusvahendeid. Jätkame nende muutuste toetamist ja ellu viimist, samal ajal arendame edasi oma olemasolevaid tooteid ning töötame välja uusi paindlikke kindlustuslahendusi, et arvestada nii tänaste kui ka tulevaste platvormitöötajate elustiili ja vajadustega.

Oleme platvormimajanduse arengu eest tänulikud ning tuleviku osas optimistlikud ja innukad.