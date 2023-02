(Sisuturundus)

Kes on kodukontori võlusid alles avastamas, ei pruugi aimatagi, kuivõrd olulist rolli mängivad mõned mugavusotsused, nagu näiteks kaasaskantavad kõlarid või kaks monitori. Selle asemel, et lasta sul katse-eksitus meetodil avastada, mis võiks ühes kodukontoris olemas olla, oleme kokku pannud nimekirja, millest šnitti võtta.

Kaasaskantavad kõlarid ja muu audio

Kodukontori töö juurde saab lugeda ka enda arendamise, olemasolevate oskuste täiendamise ja uute oskuste õppimise. Kaasaskantavad kõlarid muudavad selle kohe palju lihtsamaks! Selle asemel, et olla aheldatud arvuti taha, võid kaasaskantavad kõlarid endaga kaasa haarata ja igal ajahetkel uusi teadmisi omandada. Muidugi, tekkida võib küsimus, kas juhtmevabad kõrvaklapid ei ole piisavad?

Mitte alati. Reeglina pakuvad ka Kaup24 odavama hinnaklassi kaasaskantavad kõlarid paremat kvaliteeti, kui sama hinnaklassi juhtmevabad kõrvaklapid. Lisaks, vahepeal tahad ehk oma kõrvadele ka lihtsalt natuke puhkust anda.

Sama tähtsad, kui traadita bluetooth kaasaskantavad kõlarid, on ka mürasummutavad kõrvaklapid. Just nendesse oludesse, kus on vaja hoolega tööle keskenduda ja iga väiksemgi kui kõrvaline heli osutub segavaks faktoriks. Kodukontori nurga alt mõeldes tähendab see, et ei ole vaja käsutada lapsi vaiksemalt mängima või kaaslast õhtusöögi valmistamisel pottide-pannidega vähem kolistama. Seejuures leiad kindlasti endale meeldivad: kas juhtmega või juhtmevabad kõrvaklapid.

Poputa end julgelt!

Harjusid tavakontoris ära hea ja alati olemasoleva kohviga? Soeta endale ka kodukontorisse kvaliteetne mokakann või kiiret kohvi pakkuv kapselkohvimasin. Dokumentidel oli alati oma koht? Organisaator on ehk see, mida tarvis. Toataimed puhastavad aga õhku, vähendavad stressi ning muudavad kodukontori atmosfääri lihtsalt hubasemaks!

Kodukontorist rääkides kujutatakse tihtipeale ette, kuidas tööpäev algab voodist tõusmata või kuidas olulisi tööülesandeid tehakse diivanil külitades. Teoorias on see tõesti ilus, kuid reaalselt pead sa ühel hetkel voodist-diivanilt püsti tõusma ning võid avastada kange kaela või valutavad õlad. Ergonoomilisus pole lihtsalt sõnakõlks!

Reguleeritav laud toob töötasapinna sinu jaoks täpselt õigele kõrgusele. Lisaks on sul võimalik aegajalt ka püsti seistes tööd teha, mis on keha jaoks äärmiselt kasulik. Ja muidugi siis ka korralik tool, mis pakub piisavalt tuge nii alaseljale kui õlavöötmele. Alati ei ole võimalik kodukontori sisustust täies mahus välja vahetada, ent ära jäta mugavust ja ergonoomilisust täiesti tähelepanuta.

Lihtsad aga targad lahendused

Mõned lahendused muudavad kodukontoris tegutsemise kordades efektiivsemaks, ent ei oska ise nendele mõeldagi! Näiteks lisamonitor – see ei ole ammugi mõeldud vaid disaineritele või programmeerijatele. Soeta Hansapost e-poest lisamonitor ja avastad, kui palju kergem on sul oma töömahtu hallata.

Sülearvutialus on mõeldud nendeks kordadeks, kui sa tõesti soovid töötada lamaskledes diivanil või voodis, istudes tugitoolis või aias võrkkiiges. Esiteks vähendab see tõenäosust, et sülearvuti üle kuumeneb ja teiseks aitab pakkuda natukenegi ergonoomilisemat tööasendit, kui lihtsalt arvuti kohal küürutamine.

Tõesti, mõnikord ei ole suureks muudatuseks vaja sugugi suurt sammu. Väikesed kaasaskantavad kõlarid või piisavalt suur lisamonitor võivad olla just need, millest sa puudust tundsid, aga millele mõeldagi ei osanud.