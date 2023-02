(Sisuturundus)

E-sport on üks uuemaid ja maailma mastaabis populaarsemaid spordivõistluse liike. Ajaloo esimesed arvutimängude turniirid said alguse juba 1972. aastal Stanfordi ülikoolis, kus õpilased võistlesid omavahel mängus nimega Spacewar.

E-sport tänapäevases mõistes muutus trendiks Lõuna-Koreas, kus majanduskriisi tõttu kaotasid paljud inimesed töökohad ning arvutimängude mängimisest sai populaarne ajaveetmise hobi. Iroonilisel kombel on professionaalsetele e-sportlastele hobi saanud täiskohaga sissetuleku allikaks.

E-sporti panustamine

Selleks, et saada osa e-spordi kultuurist, ei pea ilmtingimata ise mängijaks hakkama. Nii nagu traditsioonilises spordis, on võimalik oma lemmik mängude turniire või oma lemmik mängijaid ja tiime jälgida Twitch ülekannetes. Võrdluseks - selleks, et olla jalgpalli fänn, ei pea ise jalgpallur olema.

Sarnaselt pallispordi, rallide, poksiga jne. on ka e-spordi jälgimist võimalik põnevamaks muuta, panustades rahaliselt turniiri tulemustele. Internetis on küll domineerimas selles valdkonnas online kasiinod, kuid piirangute kaotamine ning e-sporti panustamine üldiselt on muutnud õnnemängud ka antud valdkonnas huvitavamaks. Näiteks saavad fännid panustada nüüd ka mängus sees toimuvatele tegevustele.

Kokkuvõttes on tegu uue ja pidevalt areneva valdkonnaga, kus nii mängijad kui ka lihtsalt jälgijad ja mängijad leiavad erinevaid võimalusi, et sisustada aega põnevalt.

Žanrid ja mängud

E-spordis on esindatud peaaegu kõik videomängude kategooriad, kuid populaarsemad neist on näiteks: FPS (first-person shooters), RTS (real-time strategy), võitlus, ralli ja kaardimängud. Konkreetsete mängude tippe kroonivad mängud: Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 ja League of Legends.

5 edukamat e-sportlast

Edukust saab mõõta läbi erinevate omaduste - sissetulek, populaarsus, võitude arv jne. Selles nimekirjas keskendume läbi aegade populaarsemate ja kõrgema sissetulekuga e-sportlastele. Nagu ka allolevast edetabelist näha, on suurima rahalise edu mängijatele toonud mäng Dota 2:

N0tail (Johan Sundstein) - 29-aastane Fääri saarte kunagise peaministri lapselaps ja professionaalne Dota 2 mängija. Tegu on läbi aegade enim teeninud e-sportlasega, kes on tänaseks kokku kogunud peaaegu 7 miljoni euro suurust võiduraha. JerAx (Jesse Vainikka) - 30. aastane Eesti põhjanaaber, kes on Dota 2 mänguga enda sissetulekut kasvatanud 6,1 miljoni euro võrra. JerAx on osa võtnud üle 500 võistluse ning tema võidu protsent on muljetavaldavad 75,5% ana (Anathan Pham) - järjekordne Dota 2 meister. Austraalias alustanud ning Shanghaisse kolinud 23. aastane on auhinnaraha kohunud tänaseks 5,7 miljonit eurot. E-spordi karjääri nimel on ana ohverdanud ka enda keskhariduse. Ceb (Sebastien Debs) - 30. aastane Prantsusmaa ja Liibanoni juurtega mängur, kes on tänaseks enda karjääri lõpetanud. Ceb’i sissetulekuks kogunes 5,5 miljonit eurot. Topson (Topias Taavitsainen) - 24. aastane soome noormees, kelle professionaalne karjäär sai alguse 2017. aastal. Dota 2 mänguga on noor soomlane teeninud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kõik 5 enim teenivat e-sportlast kuuluvad ühte tiimi nimega OG.