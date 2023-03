Perearsti alternatiivi pakkuv Eesti tervishoiuteenus Salu avas möödunud nädalal uksed Soomes elavatele välismaalastele.

Salu turundusjuhi Matthias Vutt’i sõnul on avanädal Soome turul möödunud väga positiivselt. “Lisaks esimestele maksvatele klientidele oleme mõne päevaga, ilma makstud reklaame kasutamata, kokku kogunud neljakohalise numbri huvilisi. Kõik mainitud osalesid meie pool läbiviidud turu-uuringus, mille käigus kaardistamise Soome turu tervishoiu vajadusi ja kitsaskohti,” rõõmustas ta.

Erinevalt kohalikest tervishoiuteenustest keskendub Salu Soomes elavatele välismaalastele ning pakub oma teenuseid nii inglise, vene kui ka eesti keeles. Soome keelt esialgu juurde lisada ei plaanita.

“Meie fookuseks on esimesest päevast olnud kodust kaugel elavate või ajutiselt viibivate inimeste teenindamine nendele arusaadavas keeles. Kui jätame kõrvale Eesti turu, kus seoses perearstide kättesaadavuse probleemidega avasime oma teenuse ka eesti keeles, siis igal turul eraldi me kohalikku keelde oma teenust lokaliseerima ei hakka,” täpsustas Vutt.

Soome turul pakutakse esialgu 7 päeva nädalas digitaalset arsti vastuvõttu, kus keskmiseks vastamise ajaks on kuni 30 minutit. Lisaks saavad patsiendid Salu vahendusel avada Soomes haiguslehte, pikendada retseptiravimeid või pöörduda Salu poole reisimeditsiini küsimustes. Peagi plaanitakse lisada juurde ka füüsilised vastuvõtud, analüüsid, saatekirjade väljastamine eriarstile ja palju muud.

Kuigi hetkel Salu arstid füüsilisi vastuvõtte Soomes ei paku, ei näe turundusjuht Matthias Vutt selles suurt probleemi. “Oleme tänaseks Eestis kokku üle 3000 konsultatsiooni edukalt lõpule viinud. 89% muredest on seejuures lahenduse leidnud veebis ning keskmiselt on patsiendid hinnanud meid 5 palli süsteemis hindega 4.7. Usun, et ka Soomes suudame sarnast kvaliteeti pakkuda ning valdava osa muresid veebi vahendusel ära lahendada,” lisas ta.

2021. aasta sügisel asutatud Salu teenuseid usaldavad ja soovitavad muuhulgas sellised tuntud ettevõtted nagu Bolt, Wise ja Yolo Group. Lisaks tehakse koostööd nii TalTech’i, Jobbatical’i, ReloEst’i, MoveMyTalent’i kui ka paljude teiste teada-tuntud organisatsioonidega.

Ettevõtte investorite hulka kuuluvad Krokodilli Kapital ning Skype’i, Wise’i, Pipedrive’i kui ka Glia taustaga investorid.