Inglise keeles kasutatakse tehisintellekti tähistamiseks lühendit AI ehk artificial intelligence. Tegemist on paljutõotava tulevikutehnoloogiaga, mis peaks mitmetes valdkondades asendama inimest. Tehisintellekti all mõeldakse lihtsamalt öeldes masinate võimet luua midagi, milleks on võimeline ainult mõtlev intellekt ehk inimene, näiteks probleemide lahendamise oskus, suhtlemine ja arutlemine.

Veebikasiinod kasutavad juba praegu pettuste tuvastamiseks, nende ärahoidmiseks ja kasutajate mängu- ning kliendikogemuse parandamiseks tehisintellekti. Tulevikus loodetakse tehisintellekti kasutada mängijate tuvastamiseks, kasutajale personaliseeritud mängukogemuse loomiseks ja vastutustundliku mängimise propageerimiseks. AI võimaldaks tuvastada probleemseid kliente ja süsteemsemalt ennustada mängijate käitumist.

Tehisintellekt viib kasiino uuele tasemele

Suuremad ja tuntumad kasiinod on alati olnud tehnoloogia arendamise liidrite hulgas ja võtnud kiiresti omaks uusi võimalusi. Kuna tehisintellekti arendamine on näiteks Euroopa Liidu üheks peamiseks prioriteediks, siis osalevad ka erinevad kasiino tööstusega seotud ettevõtted arendustegevuses aktiivselt.

Vestlusroboteid oleme hakanud kohtama erinevatel veebilehtedel aina sagedamini. Eriti mugavaks lahenduseks on see ettevõtetele, kus kliente on väga palju ja füüsiliselt kõikide inimeste teenindamine piisavalt kiiresti ei ole võimalik. AI vestlusrobot on välja õpetatud vastuseid leidma kõige enam korduvatele küsimustele ja kui robot siiski hätta jääb, suunatakse kliendi mure lihast ja luust klienditeenindajale edasi.

Kuidas parandab AI kasutamine kasiinokülastust?

Muuhulgas aitab tehisintellekt jälgida mängijate tegevust kasiinos ning selle abil parandada veebilehe kasutusmugavust ja vähendada erinevaid probleeme. AI pakub tuge ka virtuaalreaalsusega (VR) tehnoloogiat kasutavatele keskkondadele, mida on hakanud aina enam kasutama ka maapealsed kasiinod. Mitme Las Vegase kasiino valikus on uue põlvkonna mängijatele piisava põnevuse ja uudse kogemuse loomiseks tehtud VR-tehnoloogiaga keskkonnad.

Lähitulevikus loodetakse luua äärmiselt realistlikud ja kasutajale personaalselt kohandatud mängukeskkonnad, kus mängukarakterid reageerivad ja tegutsevad võimalikult realistlikult. Lisaks on võimalik luua väga autentne keskkond, maastik, valgustus ja muud efektid. Ühe võimalusena testitakse hetkel tehisintellektil põhinevat klienditeenindajat, kelle välimuse ja hääletooni saab mängija vastavalt oma soovile valida, kuid vestleb ja välja näeb see nagu reaalne inimene. Testid on näidanud, et sellisele suhtluskogemusele reageerivad probleemsed mängijad oluliselt paremini.

Tehisintellekt meie igapäevaelus

Tehisintellekti saab kasutada tarkvarana ja füüsilistes objektides. Tarkvarana on AI kasutusel näiteks isiku tuvastamiseks loodud süsteemides, otsingumootorites, masintõlkes, piltide analüüsimisel ja piltide loomisel. Füüsilisel kujul võime kohata pakiroboteid, isejuhtivaid sõidukeid, droone, nutikaid kodulahendusi ja muid sarnaseid vidinaid, mis aina vähem vajavad inimese sekkumist.

Tehisintellekt pakub tulevikus meile mitmeid erinevaid võimalusi, kuid loomulikult ka suuri väljakutseid. Praegu kasutusel olevad tehnoloogiad ei oska veel ise oma käitumist muuta, kui nende ümber olukord muutub – AI tuleb uuesti nö ümber õpetada. Inimeste käitumine võib teatavasti olla ettearvamatu, seega täielikult oma tulevikku ainult masinate hoolde veel usaldama ei kiirustata.