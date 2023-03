Tallinna Tehnikaülikool avas oma kodulehel laboriteenuste otsingumootori, mille kaudu on ülikooli laborite teenused koos kirjelduste, kontaktide ja meetoditega lihtsalt ja kiiresti leitavad ühest kohast. Algatuse laiem eesmärk on TalTechi ettevõtluskoostöö edendamine.

„Ülikool on laboriteenuseid pakkunud kogu aeg, kuid uue otsingumootoriga saavad ettevõtete arendus- ja tehnoloogiajuhid või lihtsalt teenuste ja toodete arendajad lihtsama võimaluse õige info leidmiseks ja ülikooliga kontakteerumiseks,“ lausus TalTechi partnersuhete juht Ilmar Härg.

Tallinna Tehnikaülikooli laboris võib saada kinnituse toote või materjali kvaliteedile, vastupidavusele, tootja lubatud omadustele jms. Testimine aitab ennetada ja ära hoida võimalikku majanduslikku kahju kehva kvaliteediga või kliendi vajadustele mittevastava toote või materjali müügist.

2021. aasta seisuga on Tallinna Tehnikaülikooli taristus üle 70 labori, millest umbes kolmandik on täna leitav otsingumootoriga. „Me täiendame otsingumootorit uute teenustega pidevalt, eesmärk on saada kõik teenuseid pakkuvad laborid otsingumootori andmebaasi,“ lisas Härg.

Tänaseks on 196 teenust üle vaadatud ja andmed ajakohastatud. Näiteks saab otsingumootori abil leida labori, kus teostataks metallide painde- või tõmbekatset või kutsuda tehasesse spetsialisti, kes mõõdab ära antud töökeskkonna ohutegurid (sh. müra, valgustus, elektromagnetväljad, vibratsioon jms).

Kõrvuti laboriteenustega pakub Tallinna Tehnikaülikool ettevõtjatele ka teisi koostöövõimalusi näiteks kaasata tehnikaülikooli teadlased tootearendusse või leidmaks tehnoloogilisi lahendusi tootmisprotsessi optimeerimiseks läbi arenduskoostöö.

Laboriteenuste otsingumootor on leitav TalTechi kodulehelt.