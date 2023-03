Nõuandeid rahalisteks ootamatusteks. Foto: Pexels

(Sisuturundus)

Elul on kombeks üllatada meeldivalt, aga vahel ka ebameelivalt. Paraku nõuavad ootamatud olukorrad tihtilugu rahalisi väljaminekuid ja kui säästud puuduvad või neil on mingi muu otstarve, siis tuleb leida mõni muu ja kiire lahendus. Erakorraline rahavajadus võib olla seotud reisi, remondi, terviseprobleemi, lemmikloomakulude või mõne väga vajaliku asja soetamisega. Tänapäeval on laenu saamine lihtsam ja kiirem kui kunagi varem. Eesti turul tegutseb kümneid kiirlaenu pakkuvaid firmasid ning aastatega on kiirlaenu võtmine aina populaarsemaks muutunud. Vaatamata sellele, et laenuraha saamisega on kiire, tuleks siiski hinnata oma riske. Laenuraha ei ole tasuta ja laenatud summa tuleb alati tagasi maksta. Kindlasti tasub võrrelda laenuintresse ning laenule minevaid kulusid. Allolevas artiklis aitame leida parima lahenduse.

Laenupakkumiste võrdlusteenus aitab saada soodsat laenu

Kui varem tuli laenusaamiseks leppida kokku pangaga kokkusaamine, siis nüüd on võimalik kõik laenuvõtmisega seonduv esitada internetis. Sellegi poolest võib vastuse saamine aega võtta ega saa olla päris kindel, et saadud pakkumine on parim, kuni ei ole laenutingimusi võrreldud teiste pankade ja finantsasutustega.

Laenupakkumiste võrdlusteenuse abil on võimalik leida kiiresti soodne laen. Ühe taotlusega jõuab klient kuni 30 panga ja finantsasutuseni, kellelt on võimalik kiiresti laenu saada. Seega võivad kliendid kindlad olla, et neile pakutakse mõistlikke intresside ja kuludega laene. Siiski peab laenutaotlust tehes olema tähelepanelik – laenutaotluse täitmiseks tuleb varuda piisavalt aega.

Laenu intressimäärades ja kuludes on suured erinevused

Tänu 2019. aastal kehtestatud intressilaele (aastane intressimäär mitte üle 20%) on laenukulud mõistlikud, aga sellegi poolest on intressimäärades ja kuludes suured erinevused. Tagatiseta tarbimislaenu aastaintressid jäävad vahemikku 3,5–20%, seega on võimalik saada laenu päris soodsatel tingimustel ja need laekuvad kiiremini kontole kui traditsioonilistest pankadest laenu taotledes.

Vastutustundlik kiirlaenaja

Kuigi laenu taotlemine on tehtud kiireks ja lihtsaks, tuleks laenu võtta alati vastutustundlikult. See tähendab laenu võtmist ainult reaalsete vajaduste rahuldamiseks. Enne laenu taotlemist tuleks kaardistada konkreetsed rahalised vajadused. Samuti võib olla säästude kasutamine mõnel juhul mõttekam kui laenu taotlemine. Kui üldiselt on rahaline seis tasakaalus, vaid hetkel on vaja soodsat laenu, siis on kiirlaen sageli parim valik.

Laenu tüüp ja tagasimakse periood

Taotlemisel tuleks mõelda läbi taotletava laenu suurus, tagasimakseperiood ja igakuised osamaksed.

Alati ei saa vajalikku laenusummat ette teada. Näiteks haiguse puhul ei pruugita täpselt teada ravimite ja muude kulutuste maksumust. Samuti võib olla keeruline ennustada reisiks võetud laenu suurust. Ülalmainitud juhtudel on sageli parim valik paindlik laen, mille puhul makstakse intresse vaid väljavõetud laenusummalt.

Laenuvõrdlus säästab raha

Kui võrrelda väikseid kui suuri laene, on võimalik säästa sadu eurosid. Pangad ja finantsasutused teevad laenupakkumisi, lähtudes esitatavatest andmetest, krediidiregistri andmetest ja finantsregistri teabe põhjal. Sellegi poolest võivad laenupakkumised üksteisest oluliselt erineda. Laenupakkumine põhineb laenuandjate krediidihinnangul, mille alusel määratakse pakutava laenu intressimäär.

Laenupakkumise tegelik intressimäär

Olenemata sellest, kas laenu taotleda pangast, mõnest finantsasutusest või võrdlusteenuse kaudu, on oluline välja selgitada aastane intressimäär, mis sisaldab kõiki laenuga kaasnevaid kulusid, mitte ainult nominaalset intressi. Laenud sisaldavad sageli selliseid kulusid nagu avamistasu, kontohaldustasu ja paindliku krediidi võimalikud väljamaksetasud. Seaduse järgi ei tohi kulud intressidele lisaks ületada 150 eurot aastas. Laenuvõrdlusteenuses esitatakse laenud taskukohasuse järjekorras, arvestades kehtivat aasta intressi.

Laenuotsus tuleks alati teha alati vastavalt hetkel kehtivale majanduslikule olukorrale. Mõnikord võib paindlikumate tingimustega laen olla parim valik, isegi kui see ei ole intressi poolest kõige odavam.

Laenupakkumiste puhul tasub seega vaadata tervikut. Pigem võtta veidi pikema maksetähtajaga laen, kui tekib kahtlusi maksevõimekuses lähitulevikus. Vajadusel on võimalik laenu lühendada rohkem kui minimaalse igakuise osamakse võrra, mis võimaldab säästa intressikuludelt.