Garmin teatas oma esimeste jooksjatele mõeldud ereda AMOLED-ekraaniga GPS-nutikellade sarja Forerunner 265 ja Forerunner 965 turuletulekust. Forerunner 265 ja Forerunner 965 on kerged, silmatorkavad ja sobivad mis tahes vahemaade läbimiseks. Nende puhul saab kandja valida ka alati sisselülitatud täisvärvilise ekraani, mida on sõltumata ilmastikuoludest lihtne lugeda, samas täiendab puutetundlik ekraan klassikalist viie nupuga disaini, võimaldades kiiret juurdepääsu igapäevastele tervisefunktsioonidele, sõnumitele jne.

Mudelil Forerunner 965 on soliidse välimusega ja kergekaaluline titaanist korpus, mis on sportlaste jaoks oluline. Täiustatud treeningmõõdikud ja taastumise ülevaate funktsioonid aitavad sportlastel valmistuda järgmiseks suureks võistluseks – kaotamata samas väärtuslikku aku tööaega. Forerunner 265 aku peab nutikella režiimis vastu kuni 15 päeva ja mudelil Forerunner 965 kuni 23 päeva.

"20 aasta jooksul on sarja Forerunner nutikellad aidanud igal tasemel sportlastel oma eesmärke saavutada. Meil on hea meel pakkuda jätkuvalt revolutsioonilisi täiustusi meie uusimatele jooksjatele mõeldud GPS-nutikelladele, mis on nüüd varustatud ereda AMOLED-ekraaniga. Garmini esmaklassiliste treeningmõõdikute, taastumise ülevaate, muljetavaldava aku tööaja ja paljude muude funktsioonide abil võivad sportlased joosta või puhata muretult, olles kindlad, et seade aitab neil saavutada parimaid tulemusi," sõnas Garmini ülemaailmse müügi asepresident Dan Bartel.

Forerunner 265 ja Forerunner 965 pakuvad uuenduslikke võimalusi, mis aitavad sportlastel oma võimete piire laiendada:

alusta päeva õigesti hommikusõnumiga, mis annab ülevaate möödunud öö unest ja ees ootava päeva treeninguväljavaadetest, samuti HRV (südame löögisageduse varieeruvuse) olekust ja ilmastikuoludest (kui seade on ühendatud nutitelefoniga);

kasuta võistluste logi, et saada treeningsoovitusi, personaalseid igapäevaseid treeningjuhiseid ja ennustusi eelseisvate võistluste läbimise aja osas, võttes arvesse rajateavet, ilmaolusid ja hetke sooritusvõimet;

vaata personaalseid igapäevaseid treeningsoovitusi, mida kohandatakse pärast igat jooksu vastavalt teie jõudlusele ja taastumisajale, võttes samal ajal arvesse ka eelseisvaid teie rakenduse Garmin Connect kalendrisse lisatud võistlusi;

otsusta, kas päev sobib raskemaks või kergemaks treeninguks, kasutades treeningvalmiduse skoori, mis põhineb teie unekvaliteedil, taastumisel, treeningkoormusel ja teistel näitajatel;

jälgi une ajal südame löögisageduse varieeruvust, et saada paremat teavet taastumise ja üldise heaolu kohta;

mõõda otse randmelt oma jooksu jõudlust ja dünaamikat, näiteks rütmi, sammu pikkust, maapinnaga kokkupuuteaega ja palju muud – lisarakendust ega -varustust ei ole vaja.

Forerunner 265 ja Forerunner 965 on jooksjate poolt nii vormilt kui ka funktsioonidelt spetsiaalselt jooksjatele loodud mudelid, mis aitavad sportlastel paremini planeerida, valmistuda ja suhelda.

Sari Forerunner 265

Et aidata sportlastel saada võistluspäevaks paremaks, kiiremaks ja tõhusamaks, sisaldab Forerunner 265 rakenduse Garmin Firstbeat Analyticsi jõudluse jälgimise võimalusi, nagu VO2 max, sooritusvõime, treeningu tulemuslikkus ja paljud teised. Need, kes treenivad järgmiseks võistluseks, saavad valida kahe treeningplaani võimaluse vahel: kas sisestada võistlusteave rakenduse Garmin Connect kalendrisse ja saada igapäevaseid treeningsoovitusi või kasutada kogenud treenerite plaane tasuta rakendusest Garmin Coach. Välitingimustes treenides saavad sportlased PacePro abil planeerida oma võistluspäeva strateegiat ja joosta enesekindlalt, teades, et SatIQ™-tehnoloogia ja mitmeribaline GPS tagavad suurepärase positsioneerimise täpsuse ka kõige keerulisemates tingimustes.

Ööpäevaringselt ja seitse päeva nädalas üldist heaolu jälgivasse nutikella Forerunner 265 on sisseehitatud Pulse Ox-sensor, Body Battery energiaseire, täiustatud une jälgimise funktsioon ja unemõõdikud, stressi jälgimine, menstruaaltsükli ja raseduse jälgimine ning palju muud. Lisafunktsioonide abil võimaldab Forerunner 265 sportlastel saada nutisõnumeid, laadida alla lugusid rakendustest Spotify®, Deezer või Amazon Music, joosta südamerahuga, kasutades vahejuhtumite tuvastamise, abi- ja LiveTrack-funktsioone, sooritada oste Garmin Pay viipemaksete abil jne.

Forerunner 265 on saadaval kahes suuruses: 42 mm Forerunner 265S tagab GPS-režiimis kuni 24 tundi ja nutikella režiimis kuni 15 päeva töötava aku, 46 mm Forerunner 265 aga GPS-režiimis kuni 20 tundi ja nutikella režiimis kuni 13 päeva aku tööaega.

Forerunner 965

Mõeldud sportlastele, kes püüavad saada parimateks! Forerunner 965 põhineb mudelil Forerunner 265, kuid sellele on lisatud jõudlusnäitajaid, sisseehitatud kaardirakendus ja võimalus otse kella sisse salvestada rohkem muusikapalasid. Treeningutega kursis püsimiseks saavad sportlased kasutada uut koormuse koefitsiendi funktsiooni, et jälgida lühiajalise ja keskpika koormuse suhet – kuid seda piirides, mis aitavad sportlastel püsida tervena ja vältida tagasilööke. Läbipõlemisest hoidumiseks jälgivad ja haldavad vastupidavuse mõõdikud reaalajas sportlaste koormuse taset, samal ajal võimaldab ClimbPro näha reaalajas teavet käesolevate ja ees ootavate järskude tõusude või laskumiste, vahemaa ning kõrguse suurenemise kohta. Olenemata sellest, kas sörgite linnatänavatel või sõidate kõva kattega rattaradadel, aitavad täisvärvilised sisseehitatud kaardid püsida distantsi läbides õigel teel.

Kerge titaanraami, 47 mm korpuse ja Garmini suurima AMOLED-ekraaniga (1,4 tolli) Forerunner 965 tagab GPS-režiimis kuni 31 tundi ja kuni nutikella režiimis 23 päeva aku tööaega.

Forerunner 965 jõuab müügile märtsi lõpus ja selle soovituslik jaemüügihind on 649,99 eurot, Forerunner 265 on juba praegu saadaval hinnaga 499,99 eurot.