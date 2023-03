Solaride’i esindusmeeskond võistleb selle aasta oktoobris päikeseautode maailmameistrivõistlustel Austraalias, kus teevad kaasa maailma parimate tehnikaülikoolide tudengid päikeseautodega võidu kulgedes.

Et tuua Eesti inseneeriaharidus maailmakaardile ja võistlustel osaleda, algatati Hooandja platvormil ühisrahastuskampaania, mille esimesed suurtoetajad panustasid Start-up Day raames tudengite eduloosse nii rahaliselt kui kogemuse jagamisega.

Eile õhtul toimus sTARTUp Day raames Solaride’i ühisrahastuskampaania avaüritus, mille raames koguti 25-liikmelise Eesti esindustiimi lennupiletite ja võistluskulude katteks 17663 eurot. Teiste seas panustasid noorte ettevõtmisesse Tiit Pruuli, Devid Liik, Martin Villig ja vanaema Maimu. Kampaania jätkub Hooandja platvormil 50 000 euro täitumiseni.

“Meil on väga vedanud ja oleme tänulikud kõigile oma sponsoritele. Selleks, et konkureerida USA, Jaapani ja Saksamaa meeskondadega vajame aga lisatuge. Loodan, et suudame üheskoos leida lisajõudu, et aidata kaasa noorte inseneeriahariduse arengusse. Solaride’i tiim on kõige töökam ja inspireerivam seltskond, kellega mul on olnud au koos töötada. Loodan, et usk noortesse pole kuhugi kadunud ning suudame ühiselt võistlustele sõitmiseks puuduoleva raha leida,” kutsus projekti tegevjuht Kristel Leif kõiki üles ühisrahastuskampaaniasse panustama.

Bridgestone World Solar Challenge’it (BWSC) peetakse üheks kõige keerulisemaks tehnikaspordi võistluseks maailmas ning see on 35 aasta eest ellu kutsutud nihutamaks nii rohetehnoloogia kui noorte inseneride võimete piire. Kusjuures võistlustingimused on seda äärmuslikumad, et 3000 km pikkune võistlusdistants tuleb läbida avatud liikluses, võistluse vältel ööbitakse iseseisvalt telklaagrites Austraalia asustamata piirkondades ning sealne keskkond on täis ohte ja ootamatusi.

“Kõrgtehnoloogilisest arendus- ja teadustööst tulev lisandväärtus on Eesti majanduse jätkusuutlikkuse seisukohast äärmiselt oluline. Nõudlus tehnilise innovatsiooni järele on meeletu, kuid piiravaks faktoriks on inseneride järelkasv. Praktilisele tootearendusele suunatud tudengiprojektid nagu Solaride, annavad noortele inseneridele unikaalsed kogemused ning aitavad insenerielukutse au sisse tõsta," oli projekti üks toetajatest Milrem Roboticsi CTO Devid Liik ettevõtmise olulisuses veendunud.

Solaride’i teekond Austraaliasse algas 2020. aastal, ent toonased võistlused tühistati koroonakriisi tõttu. Sellele vaatamata valmis just Eestis Baltikumi esimene päikeseauto, mis pandi proovile 2021. aasta sügisel Marokos. Juunis jõuab avalikkuse ette järgmise generatsiooni masin, millega võisteldakse 2023. aasta oktoobris Austraalias toimuvatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel BWSC.

Solaride’i tiimile saab õla alla panna Hooandja keskkonnas, kus ootavad toetajaid eksklusiivsed kingitused alates toetaja nime jäädvustamisest võistlustele siirduvale päikeseautole kuni võimaluseni istuda ise imemasina rooli.