Läbi aastate on erinevaid kihlvedusid pakkuvad leheküljed tulnud ja läinud ning nendest kõige tugevamad on alles jäänud. Peamiselt jäävad alles sellised leheküljed, mis panustavad enda lehekülje arengusse ning pakuvad klientidele lahendusi, mida teised ei paku. Olgu selleks tervituspakkumised, erisündmused või tõstetud koefitsiendid – lahendusi on palju ning praktiliselt kõik lähenevad enda mängijatele erinevate nurkade alt.

Küll aga on selgelt märgata, et Eesti inimeste seas on huvi suur, ning väga paljud inimesed on vähemalt korra enda elus sõlminud mõne kihlveo. Loomulikult on võimalik ka Eesti lehekülgi võrrelda meie põhjanaabrite omadega. Tihti on selliselt võimalik leida endale parimad panused. Suured, ning lausa Soome parimad kihlvemissaidid pakuvad tihti mängijatele kõrgemaid koefitsiente erilistele sündmustele. Vaieldamatult kõige populaarsemad on näiteks Meistrite Liiga jalgpalliga seotud sündmused.

Kuidas tunda ära head kihlveosaiti?

Esimese asjana peaks veenduma, et tegemist on legaalse leheküljega, kellele on väljastatud vastav litsents. Selliselt võite olla kindlad, et nende tegemisi kontrollitakse ning puudub ka oht teie rahale. Kui leiate internetist suvalise veebilehe, kes pakub müstiliselt häid koefitsiente, siis tõenäoliselt on tegemist pettusega. Täpselt sama kehtib ka tervituspakkumiste kohta, kus võivad olla äärmiselt keerulised ning peaaegu täitmatud tingimused.

Teise olulise faktorina tasub veenduda selles, et koefitsiendid oleksid maksimaalselt head. Mida suurem on kihlveokontori kasumimarginaal, seda väiksemad on aga koefitsiendid. Kohati proovitakse seda leevendada erinevate pakkumiste ja kampaaniatega, kuid tihti ei ole sellest kasu. Mõningatel juhtudel võivad erinevate lehekülgede vahel koefitsiendid kõikuda lausa 10%. Mitmel leheküljel kontot omades võib tekkida olukord, kus ühel päeval on ühes paremad pakkumised, ning teisel päeval teises.

Panustamine, võitmine ja kaotamine

Kõik kolm on äärmiselt olulised osad spordiennustustest. Esimese asjana peate tegema panuse ning peale seda jääb vaid loota, et õnn naerataks ning võidaksite. Kõige halvema stsenaariumi korral kaotate oma panuse ning raha läheb kihlvedude korraldajale. Kõik kihlvedude korraldajad peavad olema Eestis litsentseeritud ning järgima Hasartmänguseaduses kajastatud nõudeid. Kahjuks on sport ettearvamatu ning kindlaid panuseid ei ole olemas. Isegi, kui koefitsient on väga madal, siis võib see võistkond kaotada ning jääte oma rahast ilma.

Inimeste soovid on erinevad, kuid peamiselt soovivad inimesed teenida panustamisega raha. Kahjuks on see äärmiselt keeruline tegevus, ning nõuab väga põhjalikku ning analüütilist tegevust. Loomulikult on võimalik näha erinevaid mustreid ja sagedusi, kuid alati peaks enda strateegia läbi vaatama pika perspektiiviga. Lühiajaliselt võib juhtuda erinevaid sündmusi, mis ei ole teie ennustusplaanis.

Mida peaks tegema enne panuse tegemist?

Soovituslik on panuseid teha ainult sellistele sündmustele, mille kohta teil on teadmised. Kui leiate mõne hea koefitsiendi näiteks Eesti teise liiga jalgpallile, siis tõenäoliselt teil puuduvad teadmised. Kas mõned mängijad on vigastatud, kellel on suurem soov võita ja nii edasi. Kui aga olete mõne võistkonna tegemistega hästi kursis, siis teil võib olla infot, mida kihlvedude korraldaja ei tea. Küll aga ei tohi teil olla informatsiooni, mis olulisel määral mõjutab mängu tulemust.

Statistika on spordiennustuste tegijatele suureks abiks. Selle põhjal on võimalik hinnata, kas mõni võistkond mängib paremini kodus või võõrsil. Kas neil äkki on mõni võistkond, kelle vastu nende mäng ei ole alati nii särav? Selliseid küsimusi küsides saate väga kiiresti aimduse, milline võib olla järgmise sündmuse juhtumise tõenäosus.