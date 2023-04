(Sisuturundus)

Kodus töötamisest on saanud norm. Võib arvata, et aja jooksul saab kaugtöö levik veelgi hoogu juurde ja muutub paljudes valdkondades suisa domineerivaks töötegemise viisiks.

Püsiv või sage kodus arvuti ja telefoniga töötamine tähendab seda, et köögi- või diivanilaua taga olemine läheb kiiresti ebamugavaks, segab keskendumist ega lase täiel määral tööülesannetele pühenduda. Vaja on omaette töötuba või kodukontori nurka, aga kuidas sellist kohta tekitada, kui ruumi on vähe?

Vali kodukontorile koht

Kui eraldi tuba kodukontori jaoks pole, tuleb tööks sobiv koht tekitada mõnda teise ruumi. Käi avatud silmadega kodus ringi ja mõtle, kus annaks mööblit ringi tõsta nii, et saaks arvutilaua ja kontoritooli ära mahutada.

Selleks ei pea tingimata olema terve toa pikkuses tühja seina, töölaua ja -tooli saab edukalt paigutada ka nurka, nišši, seinaorva (näiteks garderoobikapi asemel), aknalaua alla (aknalaud toimiks siis töölaua pikendusena). Kokkuvõttes: kodukontori võib sisse seada nii elu-, magamis- kui lastetoas, esikus, koridoris kui isegi trepihallis või kinniehitatud rõdul.

Õnneks on tänapäeval piisavalt võimalusi leida koju just sellise disaini ja stiiliga kontorimööbel, mis sobib ka ülejäänud sisustusega ega mõju koduses keskkonnas võõrkehana.

Üks laud, palju kasutajaid

Kitsastes oludes on mõistlik kasutada üht mööblieset mitmel otstarbel. Kui piiratud ruutmeetritele tuleb ära mahutada kodukontor, saab näiteks lastetoas kirjutuslaua arvelt ruumi kokku hoida, sest laps või lapsed saavad õppida ka ema-isa töölaua taga.

Lastega peres, ja tegelikult ka muudel juhtudel, on asendamatu ja väga vajalik reguleeritav laud, mille kõrgust saab vastavalt kasutajatele reguleerida. Ühtlasi annab reguleeritav laud võimaluse ka oma tööasendit muuta, sest teadupärast aitab vaheldumisi püsti- ja isteasendis töötamine ennetada kaela- ja seljavalusid. Home4you poodides on saadaval lai valik erinevaid elektriliselt reguleeritavaid laudu.

Aga kus ma istun?

Tavaline taburet, tugi- või söögilaua tool arvutiga töötamiseks ei passi. Selg väsib, rüht läheb käest ja vale kehaasend maksab tervisehädade näol kurjalt kätte.

Kontorilauaga läheb kõige paremini kokku ikka kontoritool.

Ei maksa arvata, et töötool tähendab igavavõitu istekohta - kaugeltki mitte -, tänapäeval on äärmiselt põneva disainiga kontoritoolid ruumile suisa ehteks! Näiteks Home4you tootevalikus olev töötool BATILDA oma bränditoonis nahkkatte ja minimalistliku disainiga on niisamagi pilkupüüdev ja stiilne mööbliese, rääkimata selle praktilisest väärtusest.

Kui kodus ei ole ruumiga priisata, siis peab lihtsalt jälgima, et kui tööd parasjagu ei tehta saaks kontoritooli lükata istme osas täies ulatuses laua alla (NB! laua kõrgus ja tooli käetoed) ja võibolla tasuks väikeses elamises seepärast eelistada käetugedeta töötooli või siis reguleerida laua ja/või tooli kõrgust, et üks asi teise alla ära mahuks.

Sirmid, riiulid, sahtliboksid

Palju abi on privaatsema kontorinurga tekitamisel sirmidest, millega saab vajadusel luua omaette tsooni ja koduse töökoha füüsiliselt ülejäänud ruumist eraldada. Kerge sirm või vahesein ei võta ruumi ning on kitsas kodus toa liigendamiseks hea võimalus.

Dokumendid, raamatud, kaustad ja muud tööga seotud esemed tuleks hoida omaette ja tavaline raamaturiiul ei ole nende paigutamiseks õige koht. Seinale või nurka arvutilaua kohal või kõrval saab panna riiulid, kus on kõik tööks vajalik kenasti käeulatuses.

Kui seinale ei saa riiulit panna või vajab hoiukohta rohkem asju, on lahenduseks erinevad sahtliboksid. Need käivad arvutilaua alla ja kuna sahtliboksid on tavaliselt ratastel ja kergesti liigutatavad, on neid mugav nihutada sinna, kus parasjagu tarvis ja mis kõige olulisem - nad on väga ruumisäästlikud.