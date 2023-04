(Sisuturundus)

Tallinn, 17. aprill 2023 - PRNEWS.IO, Euroopa juhtiv sponsoreeritud sisu platvorm, mis asub Tallinnas, on üks eksponentidest brightonSEO konverentsil, mis on üks suurimaid üritusi otsingumarketingi tegijatele maailmas. BrightonSEO toimub kaks korda aastas ja toob kokku SEO (Search Engine Optimization) maailma parimad esinejad.

Konverents toimub värvikas mereäärses Brightonis, Suurbritannias, ning eelseisev väljaanne, mis toimub 20. ja 21. aprillil, võtab vastu üle 4000 osaleja, kes on turundajate, ettevõtete, agentuuride ja valdkonna ekspertide vahel.

Eesti tähelepanu keskpunktis

PRNEWS.IO esindab Eestit koos tuntud brändidega sisuturunduse maailmas: Ahrefs, Mailchimp & Co, crowd content, Wix, Similar.ai, Lumar, Hostinger, China Marketing Corp ja teised.

"Meil on väga hea meel osaleda brightonSEO messil ja tutvustada oma platvormi koos mõne valdkonna suurima nimega. See konverents annab meile suurepärase võimaluse mitte ainult suhelda turundajate ja ettevõtetega kogu maailmast, vaid ka tuua esile Eesti innovaatilist ja õitsvat startup-maastikku. Oma tipptasemel tehnoloogiaid tutvustades loodame tuua Eesti kui digitaalsete ettevõtete keskuse kaardile ja näidata, kui väärtusliku panuse annavad selle idufirmad ülemaailmsesse turundus- ja PR-maastikku," ütles Alexander Storozhuk, Forbesi ärinõukogu liige ja PRNEWS.IO platvormi asutaja.

Alates selle loomisest 2010. aastal on brightonSEO korraldanud 26 edukat üritust, mis on meelitanud ligi üle 6000 osaleja enam kui 100 riigist. Konverents on kahepäevane üritus, kus toimuvad intensiivsed loengud ja koolitused mitmesugustel teemadel, alates sisustrateegiast ja kasutajakogemusest kuni täiustatud tehnilise SEO ja e-kaubanduse reklaamini.

Teisisõnu, ideaalne keskkond, kus tutvustatakse uuenduslikke ja murrangulisi tehnoloogiaid, aga ka digitaalselt esimesi riike, nagu Eesti.

"Tööstuses, mis liigub nii kiiresti, meeldib meile tuua inimesi kokku, et arendada oma oskusi ja uuendada teadmisi. Me hindame väga kõrgelt selliseid ettevõtteid nagu PRNEWS.IO, kes jagavad oma ideid ja teadmisi brightonSEO osalejatega," ütleb Kelvin Newman, brightonSEO asutaja.

PRNEWS.IO eksponeerib oma globaalset sisuturundusplatvormi, mis lihtsustab ettevõtete võimalust jagada oma uudiseid ja lugusid ajakirjanike, blogijate ja meediaga kogu maailmas. Idufirma näitusel tahetakse rõhutada seda, mis eristab neid teistest PR-platvormidest: tellitava teenuse sisuturg, kus ettevõtted saavad otse osta oma emakeelse formaadi artiklite kohta 100 000 tunnustatud uudiste veebilehelt 142 riigist, ilma värbamisprotsessita ja pikaajalise kohustuseta.

Lisateave brightonSEO kohta: https://brightonseo.com/

PRNEWS.IO kohta

Startup loodi 2018. aastal Eestis ja tal on arendusbüro Ukrainas. Täna teenindavad nad üle 1000 kliendi 82 riigis. Nad tegutsevad teenusena-kui-toode (SaaP) mudelil, mille missiooniks on kasutada suurandmeid prognoositavaks brändikommunikatsiooniks inimestega läbi meedialugude. Ettevõte on ka Eesti valitsuse poolt välja antud digitaalse identiteedi ja staatuse programmi e-Residentsuse teenusepakkuja.

PRNEWS.IO nimetati rahvusvahelise kaubandusnõukogu Go Global Awards'i võitjaks turunduse ja PR-kategoorias.

PRNEWS.IO Pressikontakt:

Danielle Coimbra

PR Specialist

d.coimbra@prnews.io

+372 880 1336