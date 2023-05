Kunstnikele, kollektsionääridele ja galeriidele erinevaid tehnilisi lahendusi pakkuv Eesti kunstiidu Kanvas.ai avas oma Web3 platvormi Nft.kanvas.ai, mis loob kunsti jaoks väga palju uusi võimalusi.

Ühtlasi alustas Kanvas.ai oma esimese avaliku raha kaasamisega Fundwise’i keskkonnas.

Kanvas.ai kaasasutaja ja tegevjuhi Astrid Laupmaa sõnul on Kanvas.ai esimene kunstiplatvorm Põhjamaades ja Baltikumis, mis pakub Tezose plokiahela tehnoloogial põhinevat kunstikeskkonda ning ka NFT-kunstile mõeldud järelturgu.

„Meie keskkond pakub nii kunstnikele kui ka galeriidele plokiahela tehnoloogiat, mille abil saavad kunstnikud ise luua NFT-sid, mis loob kunsti jaoks väga palju uusi võimalusi. NFT võib olla nii iseseisev virtuaalne kunstiteos, sertifikaat füüsilisele kunstiteosele, videofail, AI-kunstteos kui ka pilet, mis tagab sissepääsu kunstniku uuele näitusele. Kunstnikel on võimalus valida, kas nad soovivad NFT-le anda näiteks füüsilise prindi või töö kaasa. Kuidas kunstnikud antud tehnoloogiat oma senise loominguga seovad või ei seo, on juba nende valik. Vaid fantaasia seab piirid sellele, kuidas plokiahela tehnoloogiat kunstimaailmas kasutada,“ rääkis Laupmaa.

Kuigi maailmas on mitmeid analoogseid plokiahelal põhinevaid ostu-müügi keskkondi, näiteks OpenSea, eristub Kanvas.ai platvorm eelkõige sellega, et kaitseb autoriõigusi. „Praegu turul olevad NFT platvormid koondavad ainult digitaalset kunsti ning enamikul neist puuduvad kuraatorid ja ka arvestatavad kasutajalepingud, mis autoreid kaitseksid. Me tegime koostöös advokaadibüroo Soraineniga valmis kasutajatingimuste poole, mis katab nii füüsilist kui ka digitaalset kunsti. See võimaldab seista kunstnike õiguste eest ja tagab teoste turvalisuse,“ selgitas Laupmaa. Ta lisab, et kuna loomingu ja autoriõigustega seonduvad teemad on väga komplekssed, siis on õigusliku raami olemasolu vajalik ning tagab sealjuures ka keskkonna usaldusväärsuse.

Esimesed NFT-projektid

Kanvas.ai uues kunstikeskkonnas Nft.kanvas.ai saab tutvuda esimeste projektidega, mis tutvustavad võimalusi, kuidas plokiahela tehnoloogiat kunstiga siduda. Üks projektidest on Eesti kunstikollektiivi MA+KE lab NFT-kollektsioon „Endless ocean“.

MA+KE lab’i disaineri Martin Tõntsi sõnul annavad NFT-d hea võimaluse investeerida traditsioonilisse valdkonda uudsel viisil ning seejuures kujundada inimeste mentaliteeti – näiteks suunata teadlikumatele valikutele läbi kunsti ning anda teosele ka sotsiaalne ja rahaline mõõde. „Esimene eesmärk on muidugi teha midagi endale meelepärast ning lihtsalt meelelist naudingut pakkuvaid teoseid, kuid samas on Web3-ga seoses tekkinud ka uudne olukord. Otseselt tekib sellega meie loodust hoidvatele väärtustele ka rahaline väärtus ja võimalus seeläbi midagi praktilist ära teha,“ rääkis Tõnts.

Lisaks saab tutvuda Eesti spordifotograafi Isi Trapido analoogfoto "Kiirus" põhjal loodud animatsiooniga, kus teose autori poeg Toomas Trapido annab NFT-del kaasa füüsilise fotoprindi koos signatuuriga. Isi Trapido originaalteos müüdi Londoni oksjonimajas.

NFT-sid ei tasu karta

Kuigi plokiahelatehnoloogia osas on tekkinud mõningad kõhklused, on Laupmaa kindel, et see tehnoloogia ei kao mitte kuhugi, vaid hoopis laieneb erinevatesse valdkondadesse. „Paljude investorite jaoks on NFT-d saanud negatiivse varjundi. Samas on sellel meediumil täita kunstimaailmas oluline ja pidevalt kasvav roll. NFT-d on kasutusele võetud filminduses, piletisüsteemides ning moebrändid kasutavad neid virtuaalsete riiete juures. Kunstivaldkonnas on alati risk, kas teost on võimalik hiljem maha müüa – pole vahet, kas me räägime füüsilisest või virtuaalsest kunstist,“ selgitas Laupmaa.

Ta lisas, et NFT on ainult üks tehnoloogia, mida Kanvas.ai pakub. „Meil on seal kõrval ka muud tööriistad ja abivahendid, näiteks kunstiindeks ja virtuaalnäituste loomine. Meie jaoks on olulisel kohal ka füüsiline kunst ja selle nähtavaks tegemine erinevate tehnoloogiliste võimaluste abil, mida Kanvas.ai keskkond pakub,“ rõhutas Laupmaa.

Avalik rahastusring fraktsionaalse mudeli käivitamiseks

Lisaks uuel tehnoloogial põhinevale keskkonnale alustas Kanvas.ai esimest avalikku rahastusringi Fundwise keskkonnas. Ettevõte plaanib kogutud vahendeid kasutada fraktsionaalse mudeli käivitamiseks. „Fraktsionaalne mudel tähendab, et kasutaja ei pea ostma tervet kunstiteost, vaid saab osta osa teosest või valitud kunstiteoste kogumist. Kunst on väärtuslik varaklassi, kuid paljude jaoks jääb see kaugeks, kuna kunstimaailmas on keeruline orienteeruda. Kui aga muuta kunsti investeerimine sarnaseks aktsiaturgudele investeerimisega, kus saab osta ettevõtete aktsiate asemel kunstiteose osakuid, siis võib huvi sellise investeeringu vastu olla juba suurem. Selle võimalusega tahame kunsti investeerimise inimestele lähemale tuua, ilma et nad peaksid suure summa ühele konkreetsele tööle panustama,“ selgitas Laupmaa.

Rohkem infot raha kaasamise kohta leiab siit.