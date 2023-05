Logitechi vertikaalsed hiired on sellised, mida hoides jääb ranne oma loomulikku asendisse ja kätt ei pea keerama laua tasapinda, mis oleks ebaloomulik. Vertikaalsed hiired on seega väga ergonoomilised ja mugavad, sest nendega saab kaua väsimatult tööd teha. Logitechil oli selliseid varemgi, kuid uus mudel MX Vertical viib selle uuele tasemele - mitte ainult ergonoomika osas, vaid muus osas ka.

Võrreldes Logitech Lift Verticaliga on MX Vertical MX-seeriale omaselt tipptasemel. Esiteks - see hiir on palju suurem, kui Left Vertical. Suurema kämblaga inimestele see meeldib. Samas väiksemale käele võivad vasakul küljel olevad näiteks brauseri ajaloos edasi-tagasi liikumise nuppudest "edasi" jääda sõrmest natuke kaugeks, nii et ei ulatugi. Hiirenupud on aga pikad ja neid saab näppida ka üsna lühikeste sõrmedega. tegelikult ongi see mudel mõeldud keskmisele ja suuremale käele (käelaba pikkusega alates 17,5 cm ehk kolme krediitkaardi pikkus ja sellest suurem). Väiksema käe jaoks soovitab tootja võtta Left Verticali.

Teiseks - MX Verticali pealmisel küljel, mis Lift Verticali puhul on lihtsalt ümarate servadega kummine pealispind, on üks uus salapärane nupp.

See nimelt lubab kahe erineva hiirekursori kiiruse vahel valida, mida saab ise seadistada.

See käib väga lihtsalt - tuleb vaid see nupp alla vajutada ja hiirt liigutada vasakule-paremale. Vasakule skaalal liikudes läheb hiir aeglasemaks, paremale liikudes kiiremaks. See on tegelikult ülioluline omadus neile, kellel erinevates programmides vaja erinevat hiirekiirust. Täpsust nõudvatel sihtimistel on hea, kui hiir töötab aeglasemalt, aga kui oled suurel ekraanil ja tahad ühest servast teise kähku liikuda, on kiirem hiir parem. Nüüd on see kõik vaid lisanupu kaugusel ja selle omadusega harjub ruttu ära.

Testis olev MX Vertical on musta korpusega ja sellisena maksabki see valida, sest kuigi valge Lift Vertical tundub stiilsem ja läheb ehk paremini kokku valgete arvuti aksessuaaridega, kipub selle kummine kate valgest ja hallist kiirelt kollakaks muutuma. Must loodetavasti jääbki mustaks.

Hiirel on veel asju, mis teevad sellest mugava hiire.

Nimelt on MX Vertical sisemise akuga, mida saab USB C kaablist laadida (täis laadides kestab aku neli kuud). Veelgi enam - hiirt saab ka USB C kaabliga kasutada juhtmega hiirena.

Peale selle on põhja all nupp kolme seadme vahel vahetamiseks - saad ühendada mitme arvuti või arvuti, tahvli ja nutitelefoniga või kuidas ise soovid. Nende vahel saab vahetada põhja all olevat vahetusnuppu vajutades.

Seadmetega on võimalik ühendada kolme moodi - mainitud USB kaabliga, üle Bluetoothi ja USB adapteriga juhtmevabalt. Esimene ja viimane moodust röövivad arvutilt ühe vaba USB pesa, Bluetooth aga mitte. Samas võib Bluetooth olla natuke ebakindlam ühendus, kuigi testimise ajal ei olnud tavalisi kontoriasju tehes mingit vahet ei kiiruses ega täpsuses. Vaid kiirelt hiirt liigutades näiteks mängudes võib väike vahe tunda anda.

Siin aga saab taas ära mainida ühe Logitechi suurima puuduse.

See hiir kasutab nn Unifying adapterit. Left Verticalil on aga Bolt´i adapter ja neid adapteritüüpe on Logitechil veelgi. Adapterite segadus on täielik, erinevatel seadmetel võivad need erinevad olla. Nii näiteks ei saa ühe USB adapteriga Left Verticali tööl ja sama adapteriga MX Verticali kodus kasutada või vastupidi. Mõlemal hiirel peab oma adapter olema.

Hiire kiirus ja täpsus on Logitechile omaselt tippklassist ja tõesti midagi ette heita pole võimalik. Igaüks saab hiire kiiruse sättida oma käe järgi ja kui oled osav ning harjunud kursori tohutu liikumiskiirusega, tuleb hiir sellega mugavalt kaasa. Kui aga tahad aeglaselt ja rahulikult toimetada, saab sedagi. Kuni 4000 DPI-d on hea täpsus ja hiire liigutusi peab 4 korda vähem teha, mis samuti on hea randmelihastele.

Hiire rullikut võib samuti Logitech Optionsi tarkvaraga seada kiiremaks-aeglasemaks ja adapteeruvaks, nii et kerides rullikuga üles-alla säilib justkui teatud inerts, millega saab natuke edasi kulgeda, kui rullik juba seiskub. See tagab sotsiaalmeediat ja veebe kerides sujuvama liikumise.

Kellele ja milleks? Muidugi neile, kellel on keskmine või suurem kämmal ja kes vajavad ergonoomilise asendiga hiirt väga pikkadeks arvutipäevadeks, millesse kuulub lisaks kaheksatunnisele tööpäevale ka õhtune sotsiaalmeedia sessioon ning mängimine. Täpsus aga peaks sobima ka peenema graafikatöö, video monteerimise ja insenerigraafika jaoks. Igaüks saab ise häälestada, kui tundlikult kursor ekraanil liigub.

PLUSSID

+ laetava akuga, patareisid pole vaja (1 minut laadimist annab 3 tundi tööaega)

+ väga mugav käe asend pikemat aega järjest kasutades

+ kiire ja täpne

MIINUSED

- väiksema käe jaoks jääb see hiir natuke liiga suureks

- Unifying adapter ehk üks paljudest Logitechi adapteritest, mis ei sobi näiteks Left Verticali hiirega ja mõnede teistega

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech MX Vertical

Hind: ca 100 eurot

Andur: nominaalne täpsus 1000 & 1600 DPI (punkti tollile), minimaalne 400, maksimaalne 4000 DPI

Nupud: 4 seadistatavat nuppu (vaikimisi edasi/tagasi, DPI 2 seadistust, rullikuga keskmise hiirenupu klõps), kerimisrullik (hammasrattaga)

Tarkvara: Logi Options+ (Windows ja MacOS)

Aku: Li-Po (240 mAh), ühe laadimisega neli kuud, kiirlaadimisega

Ühendused: Unifying USB adapter, Bluetooth (BLE) v 4.2, USB C

Nõuded süsteemile: adapteri jaoks vajalik USB port, Windows 10,11 või uuem, macOS 10.15 või uuem, ChromeOS, populaarseimad Linuxi distributsioonid, Bluetooth

Kaasas: hiir ise, Unifying USB adapter, USB-C kaabel (USB-A / USB-C)