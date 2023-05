(Sisuturundus)

Kui soovid oma veebisaidi jaoks luua professionaalse ja kvaliteetse internetiaadressi, on .ee domeen ideaalne valik. .ee domeen on Eesti rahvuslik domeenilaiend, mis annab su veebilehele kohaliku ja usaldusväärse identiteedi. Kuid kuidas valida endale ilusat .ee domeeni? Selles artiklis annan sulle mõned näpunäited, mida silmas pidada.

Mis on .ee domeen?

.ee on riiklik domeenilaiend, mis tähistab Eestit. See on üks populaarsemaid domeenilaiendeid Eestis, mida kasutavad nii ettevõtted kui ka eraisikud. .ee domeen loob tugeva seose Eesti turuga ja aitab luua usaldusväärset veebikohalolekut.

.ee domeeni saab registreerida https://host.ee -s.

Miks valida .ee domeen?

Valides .ee domeeni, annad oma veebilehele usaldusväärsuse ja seose Eestiga. See on eriti oluline, kui soovid jõuda Eesti turuni või luua sidemeid kohalike klientidega. .ee domeen mõjub usaldusväärselt ja annab sulle võimaluse eristuda teistest domeenilaienditest.

Kuidas valida ilusat .ee domeeni?

Otsi sobivaid märksõnu

Enne .ee domeeni valimist mõtle, millised märksõnad kirjeldavad kõige paremini sinu ettevõtet või veebisaiti. Kui soovid luua ilusat .ee domeeni, siis esimene samm on leida sobivad märksõnad, mis kirjeldavad sinu ettevõtet või veebilehte. Need märksõnad võivad sisaldada sinu ettevõtte nime, tooteid või teenuseid, mida pakud. Mõtle läbi, millised sõnad võiksid olla seotud sinu brändi või tegevusalaga ning kasuta neid domeeni valimisel. Otsi näiteks veebilehelt https://dn.ee märksõna, mida soovid kasutada oma domeenis. Selleks mine dn.ee lehele ja sisesta näiteks märksõna "domeen" ja dn.ee näitab, et sõna "domeen" kasutab 36 domeeni.

Kasuta lihtsat ja meeldejäävat nime

Hea .ee domeeni valikul on oluline kasutada lihtsat ja meeldejäävat nime. Liiga pikk või keeruline domeeninimi võib olla keeruline meelde jätta ja kirjutada. Vali lühike ja selge nimi, mis kõlab hästi ja jääb inimestele meelde. Hea oleks 5-6 tähte. Kui soovite domeeni reklaamida raadios või muudes suulistes kanalites, valige lihtne, selge ja meeldejääv domeen, mis on kergesti mõistetav ning ei vajaks ülekordamist või täpsustamist!

Arvesta brändi ja ettevõtte nimega

Kui sul on juba olemas bränd või ettevõtte nimi, siis proovi seda kasutada .ee domeenis. See loob sideme sinu brändi ja veebiaadressi vahel ning aitab sul luua ühtset ja äratuntavat kuvandit. Kui sinu ettevõtte nimi ei ole saadaval .ee domeenis, siis proovi leida lähedalt sarnane variant.

Väldi numbrite ja kriipsude kasutamist

Et luua ilusat .ee domeeni, soovitan vältida numbrite ja kriipsude kasutamist. Need võivad tekitada segadust ja muuta domeeni raskemini loetavaks. Lihtne ja selge domeeninimi on alati parem valik.

Väldi IDN domeenide kasutamist

IDN-domeenid (Internationalized Domain Names) võimaldavad kasutada domeeninimes täpitähti, erinevaid tähestikke ja muid mitte-ladina tähti. See annab võimaluse registreerida domeene, mis on kohalikule keelele või kultuurile sobivamad. Kuigi IDN-domeenid pakuvad mitmeid eeliseid, on nendega kaasnevad teatavad piirangud ja väljakutsed, mida tasub kaaluda. Mõned peamised põhjused, miks mõned inimesed võivad otsustada mitte kasutada IDN-domeene, on järgmised:

Tehnilised probleemid: IDN-domeenide kasutuselevõtt tõi kaasa mitmeid tehnilisi probleeme. Mõned vanemad veebibrauserid ja tarkvarasüsteemid ei pruugi korralikult toetada IDN-domeene või võivad neid valesti tõlgendada. See võib tekitada probleeme domeeninime õige kuvamisega ja võib mõjutada veebilehe toimimist.

Turvalisuse küsimused: IDN-domeenid võivad põhjustada turvalisusega seotud probleeme, eriti phishingu või kelmusega seotud rünnakute korral. Kuna IDN-domeenid võimaldavad kasutada erinevaid tähestikke ja tähti, on võimalik luua domeene, mis visuaalselt sarnanevad tuntud brändide või populaarsete veebisaitidega. See võib petta kasutajaid klikkima kahjulikel linkidel või sisestama oma isiklikke andmeid võltsitud veebilehtedel.

Ühilduvuse puudused: Mõned vanemad e-posti süsteemid ja DNS-serverid ei toeta täielikult IDN-domeene. See võib põhjustada probleeme e-kirjade saatmisel või domeeninime serveritele korrektselt juhtimisel. Lisaks võivad mõned veebiteenused, näiteks WHOIS andmebaasid, tõrjuda või kuvada valesti IDN-domeene.

Piiratud tugi registripidajate poolt: IDN-domeenide toetamine võib erineda registripidajate vahel. Mõned registripidajad ei pruugi pakkuda laia valikut IDN-tähestiku variante või võivad rakendada lisakulusid IDN-domeenide registreerimisel või haldamisel. See võib piirata valikuvõimalusi ja suurendada registreerimisega seotud kulusid.

Kontrolli domeeni saadavust

Enne lõpliku otsuse tegemist kontrolli kindlasti, kas sinu soovitud .ee domeen on saadaval. Selleks võid külastada domeeni registreerimise teenusepakkujaid nagu Host.ee, kus saad teha otsingu ja vaadata, kas soovitud domeen on saadaval. Kui soovitud domeen on juba registreeritud, siis proovi leida alternatiivne nimi või mõni teine laiend.

Kiire ja lihtne registreerimisprotsess

Host.ee registreerimisprotsess on kiire ja lihtne. Saad sisestada soovitud .ee domeeni nime otsingusse ja kui see on saadaval, jätkad registreerimisega. Host.ee juhendab sind läbi vajalike sammude ning pakub selget teavet registreerimistasude ja perioodide kohta.

Mõistlikud hinnad ja paindlikud paketid

Host.ee pakub mõistlikke hindu .ee domeeni registreerimiseks.

Domeeni haldamine ja lisateenused

Host.ee võimaldab sul hõlpsalt hallata oma .ee domeeni. Saad muuta DNS-seadeid (DNS-i kohta saate lugeda rohkem https://dns.ee), suunata domeeni teisele veebiserverile või luua alamdomeene. Lisaks pakuvad nad ka tehnilist tuge, et aidata sind domeeni seadistamisel või muudes tehnilistes küsimustes.

Järeldus

Kui soovid valida ilusat .ee domeeni, on oluline läbi mõelda märksõnad, kasutada lihtsat ja meeldejäävat nime ning arvestada brändi ja ettevõtte nimega. Väldi numbrite ja kriipsude kasutamist ning kontrolli domeeni saadavust enne registreerimist. Host.ee on usaldusväärne registraator, kes pakub kiiret ja lihtsat .ee domeeni registreerimise teenust, mõistlikke hindu ning võimalust hõlpsalt hallata oma domeeni.