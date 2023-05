Juhtiv plokiahela ja krüptovaluuta infrastruktuuri pakkuja Binance on loonud uue meelelahutusformaadiga võistlusshow ettevõtetele nimega Build The Block. Kõik võistlussarja episoodid toimuvad metaversumis, kus kaksteist ettevõtet võistlevad Binance Labsi investeerimisauhinna eest oma projektide elluviimiseks.

"Build The Block on Binance'i uusim innovatiivne eksperiment ja esimene metaversumis toimuv investeeringute kaasamise võistlusshow ettevõtetele. See programm on juba tekitanud suurt huvi ettevõtete ja plokiahela infrastruktuuri arendajate seas, julgustades neid näitama oma Web3 projekte. Loodame, et see uus platvorm soodustab innovatsiooni ja teiste ettevõtete osalemist Web3 projektides. Usume metaversumi ja plokiahela tehnoloogia potentsiaali ning seetõttu jätkame ettevõtjate inspireerimist uue Interneti tuleviku ülesehitamisel," rõhutas Binance'i kaasasutaja ja Binance Labsi juht Yi He.

Kaksteist osalejat valiti välja rohkem kui 900 avalduse hulgast ning nad võistlevad otseülekandes virtuaalse stuudiopubliku ja žürii ees. Võistlusshow algas 12. mail ja seda näidatakse igal teisipäeval ja reedel kell 14:00 GMT Binance'i YouTube'i kanalil ja Binance Live'is.

Võistlusshow finaali näidatakse eksklusiivselt Binance Live'is reedel, 2. juunil. Võistlusžüriisse kuuluvad Binance'i kaasasutaja ja Binance Labsi juht Ji He, Binance'i peamine ärijuht Jibo Lings, Coin Bureau kaasasutaja Guy Turner, Maailma Majandusfoorumi Krüpto Jätkusuutlikkuse Koalitsiooni liige ja Gitcoin'i rahastamise ja partnerluse juht Azim Hans ning Animoca Brands tegevjuht ja Animoca Capital partner Robby Yung. Showd juhib Asia's Got Talent'i saatejuht Justin Bratton.

Võistlusel osaleb kaksteist ettevõtet:

Mind Network : detsentraliseeritud, kõrge jõudlusega ja privaatsust tagav andmesalvestusvõrk.

Kryptoskatt : kõik-ühes agentuuri teenuste pakkuja kõigile Web3 finantsvajadustele (raamatupidamine, portfelli haldamine, maksudeklaratsioonid).

Sandbags Protocol: platvorm, mis aitab ettevõtetel kaitsta plokiahelates

klientide varasid kahjude eest.

Wallet Guard : Web3 tehingute kaitseprogramm, mis kaitseb elektroonilisi rahakotte häkkimiskatsete eest.

Ontropy: plokiahela platvorm, mis aitab kasutajatel autentida andmeid, vähendades tehingukulusid kuni 80% võrra 3-kordse kiirusega.

Hana : plokiahela turvalahendus privaatsete maksete tegemiseks rakendustes ja ettevõtetes.

PIP : Web3 makseettevõte, mille eesmärk on kiirendada rahvusvahelisi mikromakseid. Selle missioon on lihtsustada eraisikute maksete tegemist ja vastuvõtmist Web3 ökosüsteemis.

The Harvest : kolmanda osapoole tulistamismäng, kus võistlevad neli meeskonda, igas kolm mängijat, võimaldades mängijatel ühendada nii Web2 kui ka Web3 kangelaste varasid.

Notebook Labs : platvormiteenuse pakkuja, mis integreerib Know Your Customer (KYC) ja Anti-Money Laundering (AML) infrastruktuuri detsentraliseeritud finantsprojektidesse (DeFi).

zkPass : privaatsust säilitav identiteediprokolli, mis aitab kasutajatel autentida andmeid, avaldamata isikuandmetega seotud teavet.

Bracket Labs : platvorm, mis aitab börsikauplejatel ära kasutada turu volatiilsust kiiresti muutuvates turutingimustes.

DappOS: ettevõte, mis keskendub Web3 rakenduste kasutatavuse ja kättesaadavuse parandamisele.

Build The Block'i uue võistlusshow loojad on Binance Web3 metaversumi loomestuudio Binance Studio. Show-sarja valmimisel tehakse koostööd Web3 virtuaalsete avatarite tehnoloogiliste lahenduste pakkujaga Lifeform.