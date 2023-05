Foto: Kalle Veesaar

TextMagic AS allkirjastas lepingu veebilehtede ja e-kaubanduse haldamise platvormi Voog omandamiseks ligi 1,1 miljoni euroga. Tegemist on olulise sammuga TextMagicu strateegias arendada, osta ja hallata äriklientidele suunatud tarkvaralahendusi.

“See on esimene omandamise tehing, mis on osa TextMagicu kasvustrateegiast, et tugevdada turupositsiooni eelkõige USAs. Voo omandamine võimaldab laiendada grupi tarkvaratoodete portfelli erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtetele,“ ütles TextMagic AS-i tegevjuht Priit Vaikmaa. “Aasta teises pooles lansseerime ka Touchpoint klienditoe tarkvara ning TextMagic SMS-platvormi uuendatud versiooni.”

Voo brändi looja Edicy OÜ tegevjuhi ja osaniku Henn Runnel’i sõnul on ühinemisvõimalusi ka varem otsitud, kuid nii sobivat klappi ja vastastikust kasu, nagu praegu TextMagicuga, pole tekkinud. “Kahe ettevõtte kliendiprofiil ja äriliin on väga sarnased, mistõttu liigub Voog tugeva turunduskogemusega toodete perre,“ ütles Henn Runnel. ”Tahame korrata TextMagicu USA turule sisenemise edulugu. Praegu on 90% Voo käibest Eestis, samas kui TextMagic on saavutanud ligi 70% osakaalu USA turul.”

Priit Vaikmaa sõnul on Voo platvorm tuntud oma mugava kasutajaliidese, intuitiivsete veebilehtede ja e-poe loomise funktsionaalsuse poolest. „Tehinguga soovime luua väärtust nii klientidele, töötajatele kui ka aktsionäridele,“ ütles Vaikmaa. “Meie ambitsioon on kiiresti arenevas digikeskkonnas pakkuda tarkvaralahendusi ettevõtetele kogu maailmas.”

Omandamine hõlmab Edicy OÜ osade 100%-st ostu 16-lt osanikult rahalise tehinguna. Mõned neist on praegused töötajad, kes olid äsja saanud osanikeks optsiooniprogrammi kaudu. Selleks, et säilitada järjepidevus ja hoida talente, jätkavad kõik kaheksa Voo tiimi liiget oma senistel ametikohadel. Lisaks pakub TextMagic neile aktsiaoptsioone.

Henn Runnel jätkab ettevõtte juhtimist koostöös kogenud meeskonnaga senistes kontorites nii Tallinnas kui Tartus. Selleks, et toetada ettevõtte edasist kasvu, on plaanis värvata arendajaid, turundajaid ja tootespetsialiste.

“Voo klientide jaoks midagi ei muutu - kui, siis paremuse suunas ja klienditeenindus jääb endiselt kõrgele tasemele. Suuremas tiimis saab paremini spetsialiseeruda ja toote arenduskiirus kasvab,“ ütles Runnel.

Tehing jõustub 1. juunil ja seda nõustasid Oaklins Estonia, Eversheds Sutherland Ots & Co ja Agenda PR.