(Sisuturundus)

Virtuaalsport kui selline on tehniliselt programmeeritud mäng, mille tulemus on kokku pandud keerukate algoritmidega. Virtuaalsed spordialad on enamasti näiteks jalgpall, ratsasport või korvpall ning nende mängimine toimub interneti teel ekraani vahendusel.

Virtuaalsport on olnud aktiivne juba aastakümneid ning esimene selline spordiala oli pesapall, mis loodi aastal 1961.

Tehnoloogia on ajaga arenenud märkimisväärselt ning tänapäevaste virtuaalsete spordialade algoritmid on juba ülikeerukad. Parimad välismaa kasiinod pakuvad rohkelt spordiennustusi. 3D disain muudab mängud tõetruuks. Hea õnne korral saab võita raha.

Kuidas virtuaalsport töötab?

Virtuaalne spordiennustus põhineb juhuslike arvude generaatoril, mis määrab mängu tulemuse. Tulemus on eelnevalt paika pandud tänu keerukale mehhaanilisele algoritmile. Mängijad saavad jälgida spordimängu iga hetke. Igas mängus on kõrgemate ja madalamate võimetega mängijad. Kõrgemate võimetega inimesed on eelistatud ning madalama võimekusega mängijatel on šansid väiksemad. Nii on ka mäng tõetruum, sest igas mängus on osalejad eri võimekusega.

Tegelikult ei ole siiski päris nii, et ainult parim võidab ja nõrgem kaotab. Sellisel juhul oleks spordiennustused must-valged ja igavad. Seetõttu on ka puhtal õnnel suur osa virtuaalsetes mängudes. Nii on ju ka päriselu sportmängudes.

Juhuse ja õnne element lisatakse spordiennustusse juhuslike numbrite generaatoriga. Sarnaselt keerutusmängudele on siin osa tulemuste kaalumisel, kuid tegelik otsustaja on arvugeneraator.

Seega on spordiennustuses olulised paar asjaolu:

Tulemuste soodne või ebasoodne kaalumine;

Juhuslike numbrite generaator üllatab ja määrab lõpptulemuse

Kas virtuaalspordi ennustus on fikseeritud?

On levinud arusaam, et virtuaalsed spordialad on üles ehitatud nii, et võidab peaaegu alati kasiino. Tegelikult ei ole see nii. Virtuaalsel spordil on samasugused reeglid ja ettekirjutused nagu teistelgi kasiinomängudel, et need oleks ausad.

Tulemus määratakse spordiennustuses siiski mehaanilise tarkvara poolt ning seal on mingi tundmatu x element.

Tõsi, virtuaalspordi mängud võivad olla muutlikumad kui tavaelu mängud, kuid siiski on mängud ausad ning tulemust ei saa spordiennustus ise kontrollida. Võib-olla on virtuaalne spordiennustus isegi ausam kui reaalne sport, sest arvutiprogrammid on sellised, millega sohki teha ega kedagi ära osta ei saa.

Kas virtuaalne spordiennustus on legaalne?

Paljudel välismaa kasiinodel näiteks Ameerikas pole olnud vaeva isegi juurelda selle üle, kas virtuaalne spordiennustus on tõsiseltvõetav või mitte.

Enne otsustamist, kas otsustada virtuaalse spordiennustuse kasuks või mitte, on hea vaadata, mida pakub kohalik tegevusloaga spordiennustus. Kui pakutav on asjakohane ja vastav kohalikele seadustele, on kõik korras. Lisaks ei olekski mõtet trikitada, sest trahvid rikkumiste eest on liialt suured.

Milliseid panuseid saab virtuaalspordis teha?

Kui oled reaalsetele spordisündmusele panustanud, siis tunned end ka virtuaalsete spordiennustustega kui kala vees. Muidugi olenevad kättesaadavad panused sellest, millisele spordialale panustatakse ning kihlveokontorist. Online spordiennustuste abil saab mängueelselt kontrollida erinevaid koefitsiente nagu võit-viik-võit, üle/alla, õige skoor ja Aasia händikäpid.

Virtuaalse spordiennustuse eelised

Lõbus meelelahutus. Paariminutilised sündmused ja lühikesed vaheajad. Palju põnevust ning võimalusi võita.

Eelteadmisi pole vaja. Algoritmid töötavad sinu eest ning hõlbus on lihtsalt jälgida mängu ja teha oma panuseid.



Aus mäng. Algoritmid ei luba teha sohki ega anda altkäemaksu. Puuduvad kokkumängud ning võid teha panuseid turvaliselt.

Virtuaalse spordiennustuse tulevik

Kuna online spordiennustuse populaarsus on kasvanud ning reaalsel ja virtuaalsel spordiennustusel pole enam suurt vahet, areneb see jõudsalt edasi.

Graafiline disain on kindlasti tõusuteel, üllatades selle kvaliteediga järjest enam. Mängukogemuse huvides rakendatakse järjest uusi tehnoloogiaid, et anda mängijale järjest realistlikum kogemus.

Ka kihlveokontorid muutuvad ajaga ning panustamisvõimalused laienevad. See pakub mängijale kirevamat elamust.

Kokkuvõte

Virtuaalsport on olnud populaarne juba pikka aega ning selle peamised eelised on ausus ning see, et ei ole vaja eelteadmisi spordist. Piisab lihtsalt panustamisest ning oma lemmikmeeskonnale kaasaelamisest. Lisaks on matšid lühikese kestusega ning ei pea ootama järgmise algust nii kaua kui päriselus. Võimalusi võitmiseks on palju ning panustamine on igati turvaline.