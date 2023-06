Telia Eesti klientide poolt suunati eelmisel aastal taaskasutusse üle 22 000 elektroonilise seadme, millest lõviosa leidis endale uue kasutaja, selgub IT- ja nutiseadmete ringmajandusega tegeleva Foxway keskkonnaraportist.

Raporti kohaselt jõudis Telia poolt eelmisel aastal Foxwaysse 22 339 seadet, millest suurema osa ehk enam kui 14 600 moodustasid ruuterid. Kasutatud mobiiltelefone tagastati mullu enam kui 7300.

Tegu on seadmetega, mis on klientide poolt Teliale tagastatud kas seoses uue rendiseadme (nt ruuter) kasutusele võtmisega või siis Vana uueks teenuse raames, mis võimaldab tagastada oma vana nutiseadme (nt telefoni) ning soetada uus seade selle võrra soodsamalt.

Suurem osa Telia klientide poolt tagastatud seadmetest oli sedavõrd heas tehnilises seisundis, et Foxway suunas need pärast andmepuhastust, tehnilist kontrolli, väärindamist ja puhastamist uuele ringile ehk seadmed leidsid endale uue kasutaja.

Kõigist Telia klientide poolt tagastatud ruuteritest suunati uuele ringile 77% ehk enam kui 11 000 seadet, kasutatud telefonide puhul oli see näitaja aga 69% ehk üle 5000 seadme. Seadmed, mille tehniline seisund uuskasutuse tarbeks ei sobi, suunatakse aga nõuetekohaselt materjalide ümbertöötlemisse.

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul ilmneb Foxway raportist, et Telia poolt läinud aastal tagastatud seadmed aitasid vältida vähemalt 500 000 kg CO2 ekvivalendi teket.

„Meil on äärmiselt hea meel näha, et ühiskonnas suureneb järjest enam teadlikkus nii seadmete korduskasutuse kui digiprügi koristamise vajalikkusest. Seda ilmestas ka jaanuaris toimunud Digikoristus 2023, mis püstitas taas uued rekordid nii kasutuna seisva digiprügi kustutamise kui vanade seadmete tagastamise arvestuses. Ka Foxway raport kinnitab, et oleme oma seniste tegevustega õigel teel. Oleme tänulikud kõigile oma töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele, kuna vaid ühiselt tegutsedes suudame positiivseid muutusi ellu viia ning vähendada oma keskkonnajalajälge. Samas usun, et meil on veel omajagu kasutamata potentsiaali, kuidas oma keskkonnamõju veelgi väiksemaks muuta,“ lisas Haljand.

Foxway OÜ tegevjuht Jaan Tähiste ütles: “Sarnased partnerlused aitavad muuta tarbijate mõtteviisi, et igal seadmel saab olla uus elu. Koostöö on olnud viljakas."

Telia eesmärk on saada aastaks 2030 nii CO2 emissiooni- kui jäätmevabaks kogu oma väärtusahela ulatuses. Selle kohta, milliseid keskkonnahoiu ning ringmajandusega seotud tegevusi Telia toetab ja ellu viib, saab täpsemalt lugeda ettevõtte ühiskondliku mõju raportist.