Eile õhtul esitleti Tallinnas T1 keskuses Solaride’i II generatsiooni võistlussõidukit ja esimese Baltikumi tiimina Austraaliasse päikeseautode maailmameistrivõistlustele Bridgestone World Solar Challenge 2023 sõitvat Eesti esinduskoondist. Kõigil huvilistel on 16. ja 17. juunil võimalus T1-s päikeseautot enne võistlustele suundumist ka oma silmaga näha.

Solaride’i tiimil on selja taga pooleteist aastat kestnud arendus- ja ehitusperiood, millesse on panustanud üle 130 tiimiliikme. Selle hooaja võistlussõiduk on täiesti uue kontseptsiooniga ning on loodud lähtudes kolmest printsiibist: turvalisus, töökindlus ja efektiivsus.

Solaride’i inseneeria valdkonnajuhi Mart Erik Kermese sõnul on eelmise generatsiooni masinaga võrreldes muutunud palju nii tehniliselt kui visuaalselt.

“Solaride 2.0 puhul oleme autot ehitades ära kasutanud Maroko päikeseautode 2021. aasta meistrivõistlustel nähtu ja kogetu. Uue auto puhul oleme kõrvaldanud eelmise auto põhivead ning peamised arenduskohad on olnud isearendatud akupakk, väiksemaks viidud tuuletakistustegur ja edasiarendus nutikast püsikiirusehoidjast. Peame ühe laadimisega läbima 1200 km, kuid aku abil läbime ligikaudu 1000. Koos päikesepaneelide ja optimaalse kiiruse kalkulaatoriga suudame ühe laadimisega läbida üle 1200 km ja seetõttu on arenduskohad võistluse kontekstis võtmeväärtusega. Meeskond on uue generatsiooni päikeseautoga teinud tohutu arenguhüppe ja tahame seda ka Austraalias tõestada,” sõnas Kermes.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnutsi on päikeseauto näol tegemist ainulaadse erialade vahelise koostööprojektiga, mis toob kokku Eesti ülikoolide tudengid kui gümnaasiumiõpilased. “Solaride on suurem, kui pelgalt autoprojekt. Lisaks inseneeria-, ja haridusvaldkonda panustamisele saavad programmis osalevad noored väärtuslikud praktilised kogemused, oskused ja kontaktid, et tööturul läbi lüüa ja otsida lahendusi globaalsetele probleemidele,” sõnas Kallas.

Päikeseauto on kõigile uudistamiseks väljas 16. ja 17. juunil T1 keskuse I korrusel. 17. juunil ajavahemikus 11.00-15.00 tutvustab Solaride’i tiim autot ning vastab küsimustele. Sündmuselt ei puudu ka toredad tegevused ja üllatused igas vanuses külastajatele.

Solaride on interdistsiplinaarne haridusprojekt, mis arendab tulevikutegijaid läbi praktiliste väljakutsete, koostöö ning Solaride Akadeemia koolitus- ja mentorprogrammi. Projekti raames ehitatakse maailma tippülikoolide konkurentsis võistlev päikeseauto, mis pannakse proovile Austraalias päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge 2023.

Solaride’i peasponsor on Eesti riik koostöös Tehnopoliga. Suursponsorid on TalTech, Tartu Ülikool ja Maaülikool ning ettevõtetest Magnetic MRO, Telia, Norma, Solarstone Energy, Milrem Robotics, Go Travel, Fractory, Intar, Tartu linn, Incap, Sunly, Elmo Rent ja City Motors. Lisaks toetavad projekti paljud teised ettevõtted ja organisatsioonid.